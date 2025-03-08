Падение не помешало. Погачар выиграл Страде Бьянке-2025

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем знаменитой итальянской однодневки Страде Бьянке. Это его вторая подряд и суммарно третья за четыре года победа на белых дорогах Тосканы. Словенец повторил рекорд легендарного Фабиана Канчеллары, который свои три победы одержал в 2008, 2012 и 2016 годах.

Результативной стала атака Погачара за 18 км до финиша. Отметим, что с 50 км до финиша действующий чемпион мира упал на спуске, однако поднялся и догнал своего главного соперника, Тома Пидкока из Q 36.5.

Британец в итоге финишировал вторым, проиграв Погачару 1 минуту и 24 секунды. Топ-3 замкнул партнер словенца по UAE Emirates, бельгиец Тим Велленс.

Итоговые результаты:

Напомним, в воскресенье, 9 марта, стартует французская многодневка Париж – Ницца.