Погачар в третий раз выиграл Льеж – Бастонь – Льеж

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем четвертого Монумента сезона – легендарной бельгийской однодневки Льеж – Бастонь – Льеж.

Действующий чемпион мира более чем на минуту опередил группу преследователей в лице итальянца Джулио Чикконе из команды Lidl Trek и ирландца Бена Хили из EF Education Easy Post, которые заняли второе и третье места соответственно.

Спринт из пелотона за четвертое место выиграл итальянец Симоне Веласко из команды XDS Astana.

Для Погачара это третий титул победителя Льеж – Бастонь – Льеж в карьере. Ранее он выигрывал эту гонку в 2021 и 2024 годах.

Итоговые результаты:

Напомним, в среду, 23 апреля, Погачар выиграл другую престижную арденскую классику – Флэш Валлонь.