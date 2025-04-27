Погачар в третий раз выиграл Льеж – Бастонь – Льеж
Тадей Погачар
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Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем четвертого Монумента сезона – легендарной бельгийской однодневки Льеж – Бастонь – Льеж.
Действующий чемпион мира более чем на минуту опередил группу преследователей в лице итальянца Джулио Чикконе из команды Lidl Trek и ирландца Бена Хили из EF Education Easy Post, которые заняли второе и третье места соответственно.
Спринт из пелотона за четвертое место выиграл итальянец Симоне Веласко из команды XDS Astana.
Для Погачара это третий титул победителя Льеж – Бастонь – Льеж в карьере. Ранее он выигрывал эту гонку в 2021 и 2024 годах.
Итоговые результаты:
Напомним, в среду, 23 апреля, Погачар выиграл другую престижную арденскую классику – Флэш Валлонь.