Девятый Монумент Погачара, фиаско Эвенепула на Льеж – Бастонь – Льеж

Гонки недели

23 апреля - Флэш Валлонь (Бельгия)

В 2025 году Флэш Валлонь имела хорошие шансы впервые за более чем 20 лет завершиться не традиционным спринтом в гору из пелотона на Мур де Уи, а результативной ранней атакой – присутствие в гонке Тадея Погачара и Ремко Эвенепула позволяло рассчитывать на такой сценарий. Однако эти ожидания не оправдались, и в итоге Флэш Валлонь завершилась так, как и обычно.

Хотя стоит отметить, что команды Погачара и Эвенепула, UAE Emirates и Soudal Quick Step много работали в пелотоне для того, чтобы сделать гонку максимально тяжелой, и устроили довольно существенную селекцию: к подножию заключительного подъема на Мур де Уи основная группа приехала значительно меньше, чем обычно.

И это, наверное, повлияло на то, какой разгром своим соперникам устроил Погачар на Мур де Уи. Словенец, не вставая из седла, словно на мотоцикле уехал ото всех, и на финише привез ближайшему преследователю 10 секунд: рекорд для Флэш Валлонь, если брать во внимание лишь те годы, когда судьба победы в гонке решалась из пелотона. Хоть ранней атаки от Погачара мы так и не дождались, гонку он выиграл все равно очень убедительно.

🤯 Nadie había ganado #FlècheWallonne desde tan lejos en la era moderna



🌈🏆 Tadej Pogacar vence por segunda vez en Huy con una arrancada 𝐓𝐑𝐄𝐌𝐄𝐁𝐔𝐍𝐃𝐀



📺 Lo viviste en Eurosport y @StreamMaxES#LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/N2kKJBSfAC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 23, 2025

Погачар стал лишь пятым гонщиком в истории, который выиграл Флэш Валлонь в статусе действующего победителя Тур де Франс. До него это удавалось лишь Фаусто Коппи, Ферди Кюблеру, Эдди Мерксу и Бернару Ино, двум последним – по два раза. Суммарно Тадей одержал свою 73-ю победу на уровне Мирового тура и вышел в лидеры по этому показателю среди гонщиков, которые завершили карьеру после 2010 года или продолжают свои выступления.

Что интересно, в свои 26 лет Погачар стал самым молодым гонщиком, который попал в топ-10 нынешней Флэш Валлонь. Очередная яркая иллюстрация тому, насколько "помолодел" велоспорт в современную эпоху.

Тадей Погачар x.com/flechewallonne

А вот Эвенепулу селективная Флэш Валлонь не принесла никаких дивидендов, и Ремко в итоге финишировал лишь девятым. Если Погачару с его мощным панчем в гору не было необходимости идти в раннюю атаку, то бельгийцу точно стоило бы рискнуть.

Второй раз подряд вице-чемпионом Флэш Валлонь стал Кевин Воклен. 24-летний французский талант из Arkea явно любит эту гонку и имеет отличные шансы выиграть ее в будущем. Правда, сделать это в очной борьбе с Погачаром будет невероятно трудно, поэтому нужно будет выжидать год, в который словенец по тем или иным причинам Флэш Валлонь пропустит.

Кевин Воклен, Тадей Погачар и Том Пидкок x.com/flechewallonne

Топ-3 замкнул Том Пидкок. Хороший результат британца, однако не покидает ощущение того, что выводы о качественном скачке в его карьере после перехода в Q36.5 были преждевременными. Сразу двух гонщиков в топ-6 делегировала Bahrain Victorious: Ленни Мартинес и Сантьяго Буйтраго заняли четвертое и шестое места соответственно. Между ними в итоговом протоколе расположился Бен Хили, который на этот раз не шел в ранние самоубийственные атаки, которые он так любит.

Разочаровал Тибо Нис, которого рассматривали как одну из главных угроз Погачару на случай развязки из пелотона. Однако талантливый бельгиец финишировал лишь восьмым: на топовых гонках от пока очень часто не дотягивает до уровня ожиданий. Запасного варианта у Lidl Trek на Флэш Валлонь не было: Маттиас Скьелмосе неприятно упал и сошел с дистанции за 41 км до финиша.

27 апреля - Льеж - Бастонь - Льеж (Бельгия)

Дуэли не получилось: Тадей Погачар выиграл Льеж – Бастонь – Льеж практически без борьбы. Словенец атаковал ровно там, где от него все этого и ожидали – на Кот де ля Редут за 35 км до финиша и с невероятной легкостью навсегда убежал от всех своих соперников. Создалось впечатление, что даже сам гонщик UAE Emirates был удивлен тем, насколько легко ему удалось избавиться от всех соперников.

🚀 @TamauPogi part en solo dans la côte de la Redoute !



🚀 @TamauPogi goes solo on the côte de la Redoute ! pic.twitter.com/JCauzzcyba — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 27, 2025

Ремко Эвенепул, которого называли дуэльным соперником Погачара перед Льеж – Бастонь – Льеж, гонку провалил. Когда в телетрансляции показали, насколько низко по пелотону находился бельгиец в начале штурма Редута, казалось, что капитан Soudal Quick Step повторяет ошибки Амстела и снова теряется в позиционной борьбе в решающий момент гонки.

Однако реальность оказалась значительно банальнее: Ремко был просто не готов физически к борьбе за высокие места, не говоря уже о том, чтобы бросить вызов самому Погачару. На вершине Редута он находился лишь в третьем осколке пелотона. Впоследствии Эвенепулу удалось переложиться во второй кусок основной группы. Однако, как оказалось впоследствии, сделал это Ремко буквально на последних усилиях и скорее на уязвленном самолюбии.

За 14 км до финиша бельгиец буквально встал во время прохождения Кот де ля Рош-о-Фокон и навсегда выпал из пелотона. Кризис Ремко оказался довольно глубоким: он финишировал 59-м с отставанием в 3 минуты и 11 секунд.

x.com/flechewallonne

Что же стало причиной такого оглушительного провала двукратного олимпийского чемпиона? Думаю, все же сказалась зимняя травма и неоптимальная подготовка к сезону. Да, в первых двух гонках после возвращения, Флэш Брабасонн и Амстел Голд Рейс, Эвенепул выглядел очень сильно. Однако к такому испытанию, как четыре тяжелых классических однодневки за 10 дней его недотренированный организм готов не был. На протяжении арденской недели с каждой последующей гонкой он выглядел все хуже, и провал на Льеж – Бастонь – Льеж стал закономерным результатом страданий бельгийца.

Впрочем, никакой трагедии из этого провала делать не стоит. Класс Эвенепула как одного из лучших гонщиков мира сомнений не вызывает, времени для того, чтобы оптимально подготовиться к Тур де Франс у него более чем достаточно. Хотя целесообразность старта в Туре Романдии всего через день после такого тяжелого выступления на Льеж – Бастонь – Льеж вызывает резонные вопросы.

После атаки Погачара от пелотона отделилась группа преследователей в составе Тома Пидкока, Бена Хили, Жулиана Алафилиппа и Джулио Чикконе. Зацепиться за это формирование пытался и еще один гонщик Lidl Trek, Тибо Нис. На Рош-о-Фокон итальянец, который буквально перед Льеж – Бастонь – Льеж удачно (победа на этапе и четвертое место в общем зачете) проехал Тур Альп, пошел в атаку и поехал в паре с Хили, в то время как Алафилиппа и Пидкока пелотон проглотил.

Именно Чикконе и Хили забрали еще два места на подиуме, в финишном спринте сильнее оказался итальянец. За Хили приятно: свою прекрасную форму этой весной он сумел конвертировать в действительно топовый результат – подиум Монумента. Гонщик EF Education EasyPost стал лишь четвертым ирландцем в истории, кто поднимался на подиум Монумента. До него это делали Стивен Роч, Шон Келли и Дэн Мартин. Lidl Trek в целом провел очень сильную гонку: кроме Чикконе, в топ-6 финишировали также Тибо Нис и Андреа Баджоли.

Джулио Чикконе, Тадей Погачар и Бен Хили x.com/LiegeBastogneL

Позади тройки призеров гонка оказалась очень неселективной – сказывается упрощенный вариант маршрута, который используется с 2019 года. В итоге на финиш приехала основная группа из 39 человек, спринт из которой за четвертое место выиграл Симоне Веласко. Итальянец принес XDS Astana очередные важные очки в борьбе за выживание в Мировом туре. Команда Александра Винокурова в текущем сезоне побеждает не слишком часто, однако такие нужные очки набирает очень эффективно.

В очередной раз провалился Максим Ван Гилс, который сошел еще в самом начале гонки из-за плохого самочувствия. Бельгиец, который стал одной из главных звезд прошлого весеннего сезона, на этот раз классическую кампанию полностью провалил. Дорогостоящий бельгиец, которого Red Bull Bora с такими боями вырвала из лап Lotto, пока что совершенно не оправдывает возложенных на него надежд.

Ну а Погачар установил очередную порцию исторических достижений. Тадей выиграл свой девятый Монумент за карьеру и сравнялся по этому показателю с такими легендами как Костанте Джирарденго, Фаусто Коппи и Шон Келли. Впереди лишь два бельгийца – Эдди Мекрс и Роджер Де Фламинк с 19 и 11 победами соответственно.

Погачар финишировал на подиуме в каждом из четырех первых Монументов сезона. Кроме него, в мировом пелотоне нет ни одного гонщика, который бы даже принял участие во всех этих четырех гонках. С учетом еще и прошлого сезона, Тадей финишировал на подиуме в шести Монументах подряд – такого не удавалось ни одному гонщику в истории. Взять Большой шлем арденских классик ему не удалось, однако словенец стал первым со времен Якоба Фугльсанга в 2019 году, кому удалось во всех трех подняться на подиум.

Тадей Погачар x.com/LiegeBastogneL

Капитан UAE Emirates стал вторым гонщиком в истории, кто в один сезон выиграл оба бельгийских Монумента – Тур Фландрии и Льеж – Бастонь – Льеж. До него это удавалось лишь Эдди Мерксу в 1969 и 1975 годах. Погачар – лишь третий гонщик в истории, которому удалось выиграть как минимум два Монумента в трех сезонах подряд. Кроме него, такое достижение покорялось только все тому же Мерксу и еще одному действующему гонщику, Матье Ван дер Пулу. What a time to live!

Что интересно, нидерландские велогонщики в отсутствие Матье провалились. Лучшим из представителей Нидерландов стал Кун Бауманн – 73 место. Это антирекорд нидерландского велоспорта за всю историю Льеж – Бастонь – Льеж.

Дайджест новостей

– Проект велосипедной Суперлиги могут официально оформить еще до начала нынешнего Тур де Франс. Сама серия от One Cycling может стартовать уже в 2026 году. Инвесторы из Саудовской Аравии гарантируют командам 1 миллион евро в год.

В проекте заинтересованы 11 из 18 команд Мирового тура, правда, среди них нет таких грандов как UAE Emirates или Alpecin Deceuninck. В календарь Суперлиги могут войти гонки итальянской компании RCS Sport во главе с Джиро д'Италия, а также фламандские классики, которые проходят под эгидой организации Flanders Classic. Французы из ASO пока что к проекту присоединяться не хотят, как и французские команды Мирового тура. Также присоединяться к проекту пока не планируют XDS Astana, Movistar, Jayco – AlUla и Picnic – PostNL.

Также планируется создать четыре новых гонки на четырех разных континентах, одна из них – в Саудовской Аравии. Конечная цель Суперлиги – чтобы ее команды-участники участвовали только в гонках, которые входят в эту серию. SRJ Sports Investments, дочерняя компания Инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), готова инвестировать в проект 270 миллионов евро за три года.

– Йонас Вингегор полностью восстановился после травмы и начал подготовку к Тур де Франс. Сейчас он работает над своей посадкой в аэродинамическом тоннеле в Ольборге. Далее у него запланирован высокогорный сбор на Сьерра Неваде, выступление на июньском Критериуме Дофине и еще один тренировочный сбор в Тине (французские Альпы) непосредственно перед стартом "Большой петли".

Йонас Вингегор instagram.com/teamvisma_leaseabike

–Red Bull Bora объявила о том, что 21-летний шотландский талантливый спринтер Каллум Торнли со следующего сезона будет выступать не за молодежную, а за взрослую команду проекта. Он уже дебютировал за нее в начале нынешней кампании на испанских однодневках Трофео Кальвия и Трофео Пальма и португальской многодневке Вольта Альгарве.

– Гонщик Visma Lease a Bike Тиш Беноот получил щедрое предложение трехлетнего контракта от Decathlon AG2R La Mondiale. Сообщается, что бельгиец готов это предложение принять.

– 22-летний американец Люк Ламперти готов покинуть Soudal Quick Step. Его очень хочет видеть у себя в составе EF Education EasyPost. Сам Ламперти может согласиться на трансфер.

– У команды Arkea возникли серьезные проблемы с поиском спонсора на следующий сезон, проект находится на грани исчезновения. Менеджер команды Эммануэль Убер признался, что команда "в смертельной опасности".

Следующая неделя

29 апреля – 4 мая – Тур Романдии (Швейцария)

Сезон весенних классик позади, однако Мировой тур на этом не останавливается. На этой неделе в Швейцарии состоится многодневка Тур Романдии. Некоторые воспринимают ее как финальную репетицию Джиро д'Италия, однако многие генеральщики все же опасаются ее ехать из-за того, что она в календаре расположена слишком близко к "Корса роза".

Маршрут Тура Романдии в этом году традиционный: один горный этап, две разделки и три холмистых этапа, на которых основные трудности рельефа расположены далеко от финиша, что дает шансы спринтерам. Начнется все 3-километровым равнинным прологом в Сан-Имье.

Маршрут пролога Тура Романдии-2025 procyclingstats.com

После этого – два холмистых этапа с равнинной развязкой, на которых могут получить свои шансы спринтеры или участники отрыва. Похожим будет и третий (пролог в нумерацию не входит) этап до Коссоне, однако финиш в пригорок точно выведет чистых спринтеров из игры.

Четвертый этап – решающая горная битва с традиционным финишем в Тионе на высоте 2091 м над уровнем моря. 20,2 км со средним градиентом в 7,7% – характеристики финального подъема впечатляют и могут подарить большие разрывы.

Маршрут 4 этапа Тура Романдии-2025 procyclingstats.com

Окончательно общий зачет сформируется в последний день гонки, когда состоится 17-километровая разделка с холмом на второй половине дистанции. Трасса разделки будет пролегать вдоль Женевского озера, поэтому фактор ветра также может сыграть весомую роль.

Маршрут 5 этапа Тура Романдии-2025 procyclingstats.com

На бумаге главным фаворитом Тура Романдии можно считать Ремко Эвенепула: он и по классу гонщик №1 в стартовом протоколе гонки, да и маршрут с двумя разделками ему прекрасно подходит. Однако провал на Льеж – Бастонь – Льеж вызвал много вопросов относительно текущей формы лидера Soudal Quick Step, поэтому его перспективы следует оценивать очень осторожно. Не исключен ни сход с гонки, ни переключение на борьбу за отдельные этапы – прежде всего, разделки.

Главный соперник Эвенепула и скрытый фаворит – Жоау Алмейда, который недавно выиграл Тур Страны Басков. Если вынести за скобки бельгийца как неизвестную величину, то из всего пула претендентов на общий зачет Тура Романдии именно португальский гонщик UAE Emirates – безусловно лучший раздельщик, что сразу дает ему фору в борьбе с прямыми конкурентами. В своем распоряжении Жоау будет иметь таких сильных помощников как Джей Вайн, Пабло Торрес, Феликс Гросшартнер и Ян Кристен. Защищаться с таким горным поездом будет значительно проще.

Жоау Алмейда instagram.com/joao.almeida.cyclist

По своему классу способен бороться за самые высокие места Киан Уйтдебрукс из Visma Lease a Bike. Однако его состояние после мартовских проблем с сердцем на Тиррено-Адриатико остается загадкой. Также трудно оценивать шансы капитана Lotto Леннерта Ван Этвелта, который продолжает соревноваться с переломом ноги.

Сильный состав привезла Ineos Grenadiers. Главной ставкой команды будет Карлос Родригес, запасной вариант – Лауренс Де Плюс, который в марте стал шестым на Туре Каталонии. Также в составе британской команды будет Герэйнт Томас, который проводит свой прощальный сезон в карьере. Хотя в последние годы британский ветеран на недельных многодневках не впечатляет.

А вот Red Bull Bora при всей ширине выбора генеральщиков в ростере привезла на Тур Романдии довольно скромный состав. Настолько скромный, что единственный потенциальный претендент на общий зачет – это Александр Власов, который проводит, наверное, самый слабый сезон в карьере. Единственной надеждой Lidl Trek будет Тао Геогеган Харт, который все никак не может набрать оптимальную форму после перелома бедра два года назад.

Прекрасную весну проводит Ленни Мартинес, который вполне может побороться за подиум, однако вряд ли за что-то большее – француз недостаточно силен в разделке. То же самое можно сказать и о капитане его бывшей команды Groupama FDJ, Давиде Годю. А вот у Люка Плаппа из Jayco AlUla с разделкой все в порядке. Проблема австралийца в другом: после удачного старта сезона на домашнем Туре Даун Андер его форма снова пошла на спад, и в начале апреля он провалился даже на такой скромной гонке, как Тур Греции.

Ленни Мартинес instagram.com/lennymrtz

В составе Cofidis приедут Йон Исагирре и Эмануэль Бухманн, хотя оба в текущем сезоне пока что выглядят крайне слабо. Капитаном Movistar будет Пабло Кастрильо, хотя слабая разделка испанского новичка команды Эусебио Унсуэ вряд ли позволит ему побороться за самые высокие места.

Целый десант охотников за очками высадит на Туре Романдии XDS Astana. Тут вам и Харольд Техада с Серхио Игитой, и Клеман Шампуссен, и Лоренцо Фортунато, который готовится к Джиро д'Италия. Все они могут бороться за победы на холмистых и даже высокогорных этапах, однако сильных разделителей среди них нет. В общем зачете наиболее интересными выглядят перспективы Техады.

На спринтерских этапах главным фаворитом будет одно из открытий текущего сезона, британский вундеркинд Мэттью Бреннан из Visma Lease a Bike. В разделках, кроме Эвенепула и Алмейды, побороться за победы может дуэт из Groupama FDJ – Штефан Кюнг и Реми Каванья. Фаворитом пролога можно считать еще одного местного раздельщика, Штефана Биссерггера, который любит именно короткие индивидуальные гонки. На холмистых этапах могут победить его партнеры по Decathlon Ag2r Бенуа Конефруа и Андреа Вендраме.