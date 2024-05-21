Снова Погачар: словец вырвал победу на 16 этапе Джиро д'Италия
Состоялся 16 этап велобагатоденки Джиро д'Италия-2024. Перемогу одержал словенский гонщик UAE Emirates Тадей Погачар.
Для обладателя розовой майки лидера это уже пятая победа в нынешнем сезоне. Ранее он стал лучшим на втором, седьмом, восьмом и пятнадцатом этапе.
Горный этап нынешней велобагатодневки сократили с 206 до 120 км из-за сложных погодных условий.
Лидерскую розовую майку после 16 этапов сохраняет Погачар. Накануне словенский гонщик UAE Emirates одержал свою четвертую победу на туре.