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Снова Погачар: словец вырвал победу на 16 этапе Джиро д'Италия

Олександр Булава — 21 мая, 18:29
Снова Погачар: словец вырвал победу на 16 этапе Джиро д'Италия

Состоялся 16 этап велобагатоденки Джиро д'Италия-2024. Перемогу одержал словенский гонщик UAE Emirates Тадей Погачар.

Для обладателя розовой майки лидера это уже пятая победа в нынешнем сезоне. Ранее он стал лучшим на втором, седьмом, восьмом и пятнадцатом этапе.

Горный этап нынешней велобагатодневки сократили с 206 до 120 км из-за сложных погодных условий.

Лидерскую розовую майку после 16 этапов сохраняет Погачар. Накануне словенский гонщик UAE Emirates одержал свою четвертую победу на туре.

Джиро д'Італія Тадей Погачар

Тадей Погачар

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