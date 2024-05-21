Снова Погачар: словец вырвал победу на 16 этапе Джиро д'Италия

Состоялся 16 этап велобагатоденки Джиро д'Италия-2024. Перемогу одержал словенский гонщик UAE Emirates Тадей Погачар.

Для обладателя розовой майки лидера это уже пятая победа в нынешнем сезоне. Ранее он стал лучшим на втором, седьмом, восьмом и пятнадцатом этапе.

🚴🇮🇹 | Pogacar leek in de regen de anderen te laten buiten spelen, maar raapt toch zelf de winst op... De vijfde zege voor Pogi! Tel je mee? 🌸🌸 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/81PzH6V52N — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 21, 2024

Горный этап нынешней велобагатодневки сократили с 206 до 120 км из-за сложных погодных условий.

Лидерскую розовую майку после 16 этапов сохраняет Погачар. Накануне словенский гонщик UAE Emirates одержал свою четвертую победу на туре.