Адское воскресенье в Мекке мирового велоспорта. Превью Тура Фландрии-2025

Сезон Монументов по традиции стартовал в конце марта итальянской классикой Милан – Сан Ремо. Через две недели после "Классичиссимы" – время для второго Монумента сезона, Тура Фландрии (Ronde van Vlaanderen), который состоится в воскресенье, 6 апреля.

Фландрия – северная часть Бельгии, в которой говорят на нидерландском языке (точнее, на фламандском диалекте) и просто обожают велоспорт. Возможно, сильнее, чем где-либо в мире. В этом регионе велоспорт – это вторая религия, по популярности он опережает даже футбол. И Тур Фландрии – главная гонка этого региона, который смело можно называть Меккой мирового велоспорта.

Гонки во Фландрии очень особенные. Узкие улочки и резкие повороты делают соревнования очень опасными, падений здесь всегда много. Но главная особенность фламандских классик – короткие подъемы, покрытые брусчаткой, которые местные жители называют хеллингенами. Их преодоление требует довольно специфических физических характеристик и особых технических навыков. Именно хеллингены формируют характер этих однодневок и очерчивают круг гонщиков, претендующих на победу – здесь нужны и панчерские навыки, и мощность, умение "проламывать" сложную фламандскую брусчатку.

x.com/RondeVlaanderen

В течение последних нескольких недель фанаты велоспорта с интересом наблюдали за целой серией фламандских однодневок - Омлооп Хет Нюсблад, E3 Saxo Classic, Гент - Вевельгем, Дварс доор Фландерен. Все они – престижные и имеют свою собственную ценность, однако звезды мирового велоспорта рассматривают их прежде всего как подготовку к Туру Фландрии, примерно так же, как грунтовые теннисные турниры являются подготовкой к Ролан Гаррос.

История и факты

– Впервые Тур Фландрии был проведен в 1913 году. После этого гонка не проводилась только во время Первой мировой войны – в 1915 – 1918 годах. Даже во время Второй мировой войны соревнования проводились. Бельгия в то время находилась под оккупацией нацистской Германии, однако оккупационные власти не возражали против проведения гонки и даже помогали в ее организации. В этом году Тур Фландрии пройдет в 109-й раз в истории.

– Идея проведения Тура Фландрии принадлежит местной спортивной газете Sportwereld. Впоследствии гонку выкупила более популярная газета Het Nieuwsblad. Сейчас организатором гонки является объединение Flanders Classic, которому принадлежит почти вся серия весенних фламандских классик, за исключением E3 Saxo Classic.

– Совладельцами рекорда по количеству побед на Туре Фландрии являются сразу 7 спортсменов: бельгийцы Ахил Буйссе, Эрик Леман, Йохан Мюзеув и Том Боонен, итальянец Фьоренцо Маньи, швейцарец Фабиан Канчеллара и голландец Матье Ван дер Пул. Последний является действующим победителем и в 2025 году может стать единоличным рекордсменом гонки.

Том Боонен, Фабиан Канчеллара и Филипп Жильбер на подиуме Тура Фландрии-2010 x.com/RondeVlaanderen

– Чаще всего выигрывали гонку хозяева, бельгийцы – 69 раз. 13 побед у представителей Нидерландов, 11 – у итальянцев. Такое доминирование хозяев обусловлено в том числе и тем, что до 1948 года Тур Фландрии проводился в один день с Милан – Сан Ремо, и большинство топовых гонщиков отдавали предпочтение итальянской гонке.

Однако в 1948 году газеты L'Equipe, La Gazzetta dello Sport и Het Nieuwsblad, которые проводили большинство самых престижных гонок календаря, организовали серию "Челлендж Дегранжа и Коломбо" – первый прообраз современного Мирового тура. После этого Милан – Сан Ремо и Тур Фландрии развели по датам в календаре, и зарубежные гонщики, которые до 1948 года выигрывали Тур Фландрии лишь однажды, начали побеждать на Ронде значительно чаще.

Причем, эффект был мгновенным: в 1949 году на Тур Фландрии приехал Фьоренцо Маньи, и сразу победил. Суммарно великий итальянец выиграл Ронде трижды подряд – больше такое достижение не покорялось никому.

Что интересно, из 69 бельгийских побед на Ронде 67 одержали именно фламандцы. Представители франкоязычной части Бельгии, Валлони, выигрывали гонку только дважды: Клод Крикельон в 1987 году и Филипп Жильбер в 2017 году.

– Представители Украины Тур Фландрии не выигрывали никогда. В 1998 году Андрей Чмиль, который в течение карьеры сменил четыре спортивных гражданства (СССР, Молдова, Украина, Бельгия) занял третье место, выступая именно под украинским флагом. В 2000 году Чмиль выиграл Тур Фландрии, однако в то время он уже представлял Бельгию.

Маршрут

В течение многих лет Тур Фландрии финишировал в Меербеке, а ключевой была легендарная связка хеллингенов Мур ван Гераардсберген + Босберг в конце дистанции. Мур ван Гераардсберген (1,1 км со средним градиентом в 9,3%), также известный как Мур де Граммонт или Каппельмур, со знаменитой церковью на вершине холма, стал культовым местом и настоящим символом Тура Фландрии.

Однако в 2012 году организаторы решили радикально перекроить маршрут гонки, перенеся финиш в Оуденаарде. Частично это было связано с тем, что местные власти решили заменить часть брусчатки на Каппельмуре на более новую, что делало подъем немного проще.

Так или иначе, легендарный хеллинген с маршрута Тура Фландрии исчез, хотя его продолжают использовать на других фламандских классиках, в частности на Омлооп Хет Нюсблад, заключительная часть которой сейчас повторяет старую-добрую развязку Ронде с финишем в Меербеке. На Туре Фландрии Гераардсберген после этого появился лишь однажды, в 2017 году, однако был расположен аж за 95 км до финиша и не имел решающего влияния на ход гонки.

После перестройки маршрута ключевой стала другая знаменитая связка хеллингенов – Оуде Кваремонт и Патерберг, которая присутствовала и в старой версии гонки, правда, на более ранней стадии. Эта связка используется и на другой фламандской классике, E3 Saxo Classic, хотя там ее проходят в обратном порядке.

В 2025 году Тур Фландрии будет стартовать в Брюгге, суммарная дистанция гонки составит 269 км. Связку Оуде Кваремонт/Патерберг гонщики преодолеют дважды. Впервые на вершину Патерберга гонщики поднимутся за 51 км до финиша, второй раз – за 17 км. Оуде Кваремонт в течение дистанции преодолеют вообще трижды. Именно он станет первым хэллингеном дня, штурм которого начнется за 143 км до финиша.

Маршрут Тура Фландрии-2025 procyclingstats.com

Что же представляет собой эта решающая связка? Эти два хеллинга совсем разные. Оуде Кваремонт – довольно длинный (2,2 км), но очень пологий (средний градиент – 4,2%). Причем, львиная доля из набора высоты в 93 метра приходится на стартовую часть подъема, в то время как вторая половина Старого Кваремонта - практически равнинная, и ее преодоление во многом напоминает Париж – Рубэ.

Профиль подъема Оуде Кваремонт climbfinder.com

Патерберг – полная противоположность: короткий (400 м) и очень крутой (средний уклон – 12,5%, максимальный – 20%). Суммарный набор высоты составляет 48 метров. Такая крутизна подъема позволяет сильнейшим гонщикам сбросить с колеса своих соперников, если этого не удалось сделать на более ранних стадиях гонки.

В целом, Мур ван Гераардсберген можно назвать чуть более сложным хеллингом, чем Оуде Кваремонт, в то время как Босберг (1 км, 5,8%) практически равноценен с Патербергом по сложности. Однако суммарно перестройка маршрута Тура Фландрии сделала последние 70 – 80 км гонки сложнее. В первую очередь, потому, что новая версия позволила включить в заключительную часть маршрута такие знаменитые хеллинги, как Коппенберг (600 м, 11,6%), Таайенберг (800 м, 7,2%) и Круйсберг (1 км, 6%) которые преодолеваются между первым и вторым прохождение связки Оуде Кваремонт/Патерберг. Отметим, что на Круйсберге брусчаткой покрыты лишь первые 450 м подъема.

Действующие лица

Дуэлянты

Большинство экспертов склоняются к мнению, что Тур Фландрии станет очередной серией монументальной дуэли между Матье Ван дер Пулом и Тадеем Погачаром. Две недели назад на Милан – Сан Ремо сильнее оказался нидерландец, хотя многие считают, что сбросить своего соперника Погачару помешала недостаточная сложность связки холмов Чипресса/Поджо. Что ж, на Туре Фландрии у словенца этой проблемы точно не будет: если он действительно будет сильнее, то мест для того, чтобы реализовать свое преимущество у него будет более чем достаточно.

А будет ли он сильнее? Сказать сложно. Тезис о том, что на Милан – Сан Ремо Погачар был сильнее Ван дер Пула, просто рельеф был слишком простой, звучит довольно сомнительно. Гонщик Alpecin Deceuninck закрывал атаки своего соперника более чем убедительно, а на Поджо попытался атаковать и сам.

Матье Ван дер Пул, Филиппо Ганна и Тадей Погачар Getty Images

Погачар едет Тур Фландрии третий раз в карьере, пока что счет в их дуэли с Ван дер Пулом здесь 1:1. Готовность словенца к фламандским классикам остается полной загадкой – ни одну из предыдущих бельгийских однодневок он не проехал. Тадей планировал выступить на E3 Saxo Classic и Гент – Вевельгем, однако в итоге отказался от участия в них из-за решения выступить на Париж – Рубэ. Ван дер Пул свой календарь также не перегружал, и проехал лишь E3 Saxo Classic, которую в доминирующем стиле выиграл – его готовность к Туру Фландрии вопросов не вызывает.

Если говорить о командах, то свита Погачара выглядит чуточку сильнее – в составе UAE Emirates будут такие сильные грегари, как Тим Велленс, Нильс Нолитт и вице-чемпион Париж – Рубэ-2021 Флориан Вермеерш. В распоряжении Ван дер Пула не будет Яспера Филипсена, взамен поедут гонку Кейден Гроувз и Джанни Вермеерш. В целом дуэль между Ван дер Пулом и Погачаром выглядит абсолютно равной, и прогнозировать, кто выиграет эту битву – занятие очень неблагодарное.

Другие фавориты

Впрочем, на старт Тура Фландрии выйдут и другие гонщики, которые могут вмешаться в противостояние двух дуэлянтов. Прежде всего, это Мадс Педерсен, который проводит блестящую весну и значительно прибавил в умении терпеть рельеф. Гонщик Lidl Trek в очной борьбе проиграл Ван дер Пулу E3 Saxo Classic, после чего в отсутствие нидерландца в доминирующем стиле выиграл Гент – Вевельгем.

Мадс Педерсен Getty Images

На фламандских хеллингах датчанин выглядит несколько слабее Ван дер Пула, поэтому его главный шанс выиграть Монумент – Париж – Рубэ. Впрочем, и на Туре Фландрии он может побороться за победу, особенно, если гонка будет проходить в холодную погоду – Мадс такое очень любит. Ключевым помощником экс-чемпиона мира будет Яспер Стуйвен, который и сам может побороться за место в топ-6.

Настоящую дримтим привезла на Тур Фландрии Visma Lease a Bike – здесь как минимум четыре гонщика, способных побороться за самые высокие места. Недавно эта дримтим устроила впечатляющую демонстрацию силы на Дварс доор Фландерен, втроем сумев уйти от пелотона. Однако завершилось все провалом: Воут Вант Арт, Маттео Йоргенсон и Тиш Беноот не справились с участником раннего отрыва Нилсоном Паулессом. Вместо того, чтобы по очереди атаковать гонщика EF Education, они поставили все на спринт Ван Арта, но Воут подвел.

На бельгийца после такого провала вылилось немало критики, но списывать его с точки зрения Тура Фландрии точно не стоит. Если вынести за скобки неудачный финишный спринт, то Ван Арт провел очень сильную гонку. Учитывая, насколько хуже он выглядел еще несколькими днями ранее на E3 Saxo Classic, его форма после высокогорного сбора точно растет, при чем, очень заметно.

Воут Ван Арт instagram.com/woutvanaert

Йоргенсон предыдущие фламандские классики также провел не слишком удачно, однако на Дварс доор Фландерен также добавил. Не списываем со счетов также Тиша Беноота и экс-чемпиона Париж – Рубэ Дилана Ван Барле.

Третье место на E3 Saxo Classic заставило Филиппо Ганну отойти от первоначального плана и впервые с 2019 года выступить на Туре Фландрии. Шансы на подиум у звездного итальянца есть, однако, учитывая, что он выпадал из колеса Погачара и Ван дер Пула даже на Чипресси и Поджо, на более селективных хеллингах Тура Фландрии удержаться за ними будет еще труднее. В пользу Филиппо говорит лишь тот факт, что после последнего прохождения Патерберга до финиша будет целых 17 км равнины, чтобы догнать соперников.

Филиппо Анна x.com/TirrenAdriatico

Впрочем, гораздо вероятнее то, что к тому моменту Анна будет проигрывать уже слишком много, чтобы сохранять шансы на победу. Попадание итальянца на подиум вполне возможно, однако выиграть Тур Фландрии ему будет крайне сложно. Гораздо больше шансов у него будет через неделю на Париж – Рубэ. То же самое можно сказать и о его партнерах по команде - Магнусе Шеффилде и Джошуа Тарлинге.

Остальные претенденты

Прежнему доминированию Soudal Quick Step на северных классиках пришел конец, однако недооценивать детище Патрика Лефевра точно не стоит. Опасной темной лошадкой может стать Каспер Педерсен, который классно проявил себя на E3 Saxo Classic, заняв четвертое место. Также не забываем про Ива Лампарта и спринтера-вундеркинда Поля Манье. Хотя француз на Дварс доор Фландерен неприятно упал и сошел с дистанции.

Еще совсем недавно Нилсона Паулесса никто не расценивал даже как претендента второго эшелона, однако своей победой на Дварс доор Фландерен американец заставил относиться к нему серьезно. В прошлом году третьим на Туре Фландрии финишировал Майкл Мэттьюз, однако впоследствии гонщика Jayco AlUla релегировали на 11 место. В этом году австралийцу явно захочется взять реванш за ту неудачу и таки подняться на подиум.

Нилсон Паулесс instagram.com/neilsonpowless

Из сильных спринтеров также стоит выделить Биньяма Гирмая и победителя Тура Фландрии 10-летней давности Александера Кристоффа, который даже в свои 37 лет способен занимать высокие места на классиках, что и доказал на Гент – Вевельгем.

Времена, когда элитным спринтером считался Джон Дегенкольб, остались далеко позади, однако заехать в топ-10 немецкому гонщику Picnic PostNL точно по силам. Впрочем, Тур Фландрии для него слишком сложный по рельефу, и на Париж – Рубэ шансов у него значительно больше.

Также среди претендентов на высокие места будет экс-чемпион Милан – Сан Ремо Матей Мохорич, хотя история его отношений с Туром Фландрии не такая успешная. Не списываем со счетов бельгийских ветеранов Дилана Тойнса и Оливера Насена. Интересно будет понаблюдать за дебютом на Ронде Леннерта Ван Этвелта из Lotto.

Тур Фландрии никогда не был территорией испанских гонщиков, однако сейчас фанаты с Пиренейского полуострова могут рассчитывать на Ивана Гарсию Кортину и Ойера Ласкано. Хотя последний после двух очень сильных весенних классических кампаний в этом году откровенно разочаровывает.