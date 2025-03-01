Велоспорт. Вереншольд выиграл первую классику сезона

Норвежский велогонщик команды UnoX Mobility Сорен Вереншольд выиграл первую фламандскую классику сезона 2025 года – бельгийскую однодневку Омлооп Хет Нюсблад, дистанция которой составила 197 км.

В финишном спринте 24-летний норвежец опередил француза Поля Манье из команды Soudal Quick Step. Топ-3 замкнул бельгиец Яспер Филипсен из команды Alpecin Deceuninck.

Звездный бельгиец Воут Ван Арт из команды Visma Lease a Bike финишировал 11-м. Прошлогодний победитель, словенец Ян Тратник из Red Bull Bora Hansgrohe, занял 57 место. Он получил прокол колеса за 17 км до финиша и выпал из пелотона, проиграв в итоге 1 минуту и 56 секунд.

Итоговые результаты:

Напомним, ранее стало известно, что Тур де Франс-2026 начнется в Барселоне.