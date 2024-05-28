Погачар: О рекордах пускай позаботятся историки

Победитель Джиро д'Италия-2024 Тадей Погачар старается не думать о рекордах.

Об этом он рассказал в интервью UCI.

"Я не гонюсь за рекордами, но новые вызовы, а особенно гонки, в которых я никогда не участвовал, очень привлекают меня. Не секрет, что я хотел выиграть эту Джиро. Выигрывать этапы в розовой майке - это что-то особенное. А о рекордах пусть позаботятся историки", - сказал Погачар.

Тадей выиграл Джиро д'Италия с наибольшим отрывом за почти 60 лет. Словенец "привез" второму месту почти 10 минут. В течение итальянской многодневки ему удалось выиграть 6 этапов.