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Джиро д'Италия. Ван Уден сенсационно выиграл четвертый этап

Олег Дідух — 13 мая 2025, 18:33
Джиро д'Италия. Ван Уден сенсационно выиграл четвертый этап
Каспер Ван Уден
Getty Images

Нидерландский велогонщик команды Picnic PostNL Каспер Ван Уден стал сенсационным победителем четвертого этапа Джиро д'Италия-2025. После раннего дня отдыха гонка переместилась на Апеннинский полуостров, где гонщики преодолели 160 км равнинной дистанции из Альберобелло до Лечче.

Маршрут 4 этапа Джиро д'Италия-2025
Маршрут 4 этапа Джиро д'Италия-2025
giroditalia.it

В финишном спринте 23-летний дебютант Гран туров опередил двух соотечественников – Олава Коойя из Visma Lease a Bike и Майкела Зейларда. Для Ван Удена это первая в карьере победа на уровне Мирового тура.

Датский гонщик Lidl Trek Мадс Педерсен, выигравший третий этап, финишировал четвертым и сохранил розовую майку лидера общего зачета.

Результаты четвертого этапа:

Общий зачет:

Завтра, 14 мая, в рамках пятого этапа участники Джиро преодолеют 151 км холмистой дистанции из Челье Мессапике до Матери.

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