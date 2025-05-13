Джиро д'Италия. Ван Уден сенсационно выиграл четвертый этап
Каспер Ван Уден
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Нидерландский велогонщик команды Picnic PostNL Каспер Ван Уден стал сенсационным победителем четвертого этапа Джиро д'Италия-2025. После раннего дня отдыха гонка переместилась на Апеннинский полуостров, где гонщики преодолели 160 км равнинной дистанции из Альберобелло до Лечче.
В финишном спринте 23-летний дебютант Гран туров опередил двух соотечественников – Олава Коойя из Visma Lease a Bike и Майкела Зейларда. Для Ван Удена это первая в карьере победа на уровне Мирового тура.
Датский гонщик Lidl Trek Мадс Педерсен, выигравший третий этап, финишировал четвертым и сохранил розовую майку лидера общего зачета.
Результаты четвертого этапа:
Общий зачет:
Завтра, 14 мая, в рамках пятого этапа участники Джиро преодолеют 151 км холмистой дистанции из Челье Мессапике до Матери.