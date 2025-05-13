Джиро д'Италия. Ван Уден сенсационно выиграл четвертый этап

Нидерландский велогонщик команды Picnic PostNL Каспер Ван Уден стал сенсационным победителем четвертого этапа Джиро д'Италия-2025. После раннего дня отдыха гонка переместилась на Апеннинский полуостров, где гонщики преодолели 160 км равнинной дистанции из Альберобелло до Лечче.

Маршрут 4 этапа Джиро д'Италия-2025 giroditalia.it

В финишном спринте 23-летний дебютант Гран туров опередил двух соотечественников – Олава Коойя из Visma Lease a Bike и Майкела Зейларда. Для Ван Удена это первая в карьере победа на уровне Мирового тура.

🚴🇮🇹 | Wat een verrassing! Casper van Uden troeft alle topfavorieten af en pakt de overwinning in Lecce. Wat een belangrijke overwinning voor Picnic PostNL. 🇳🇱🧡 #giroditalia



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/aS7s4GPg2o — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 13, 2025

Датский гонщик Lidl Trek Мадс Педерсен, выигравший третий этап, финишировал четвертым и сохранил розовую майку лидера общего зачета.

Результаты четвертого этапа:

Общий зачет:

Завтра, 14 мая, в рамках пятого этапа участники Джиро преодолеют 151 км холмистой дистанции из Челье Мессапике до Матери.