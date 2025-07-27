Погачар выиграл Тур де Франс-2025
Словенский велогонщик Тадея Погачар стал победителем Тур де Франс-2025. Сегодня, 27 июля, трёхнедельный веломарафон завершился 132-километровым равнинным этапом из Манта в Париж.
Заключительный этап благодаря сольной атаке во время последнего прохождения подъема Монмартр выиграл бельгиец Воут Ван Арт из команды Visma Lease a Bike. Это его юбилейная, десятка в карьере победа на "Большой петле".
Погачар занял на этапе 4 место. С точки зрения общего зачета этап был нейтрализован за 50 км до финиша из-за сильного дождя в Париже.
Для словенца это четвертый титул победителя Тура за карьеру. Ранее он выигрывал гонку в 2020, 2021 и 2024 годах, в 2022 и 2023 финишировал вторым.
Компанию на итоговом подиуме 26-летнему словенцу составили победитель Туров 2022 и 2023 годов, датчанин Йонас Вингегор из команды Visma Lease a Bike, и дебютант гонки, немец Флориан Липовитц из Red Bull Bora.
Результаты 21 этапа:
Итоговый общий зачет:
Кроме общего зачета, Погачар также победил в горном, набрав 117 баллов и в третий раз в карьере завоевав гороховую майку. В этом зачете он ранее побеждал в 2020 и 2021 годах.
Горный зачет:
Зеленую майку лучшего спринтера завоевал дебютант Тура, итальянец Джонатан Милан из Lidl Trek. Суммарно на нынешнем Туре он выиграл два этапа.
Спринтерский зачет:
Белую майку лучшего молодого гонщика завоевал третий призер генеральной классификации, Флориан Липовитц. В молодежный зачет включаются все гонщики, которым еще не исполнилось 25 лет по состоянию на 1 января текущего года.
Молодежный зачет:
Вчера, 26 июля, 20 этап Тура выиграл австралиец Кейден Гроувз.