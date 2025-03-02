Неудача Ван Арта, сенсационная победа Вереншольда на Омлоопе. Итоги недели в велоспорте

Гонка недели

1 марта - Омлооп Хет Нюсблад (Бельгия)

В первый день весны в Бельгии стартовал сезон весенних классик. По традиции, открывала его Омлооп Хет Нюсблад – первая из серии фламандских однодневок. И завершилась она довольно неожиданно – победой Сорена Вереншольда.

Нельзя сказать, что гонка была скучной. Атак было достаточно, селекция была довольно серьезной. Однако под конец, уже после прохождения Босберга, темп в группе лидеров заметно упал, и к пелотону начали подъезжать хвосты. Развязка превратилась в массовый спринт, и в нем норвежский гонщик неожиданно опередил самого Яспера Филипсена.

Вторая победа для Вереншольда в текущем сезоне: в начале февраля он выиграл этап французской многодневки Этуаль де Бессеж. В целом можно сказать, что 24-летний гонщик UnoX принес своей команде самую громкую победу в ее пока еще не слишком длительной истории.

Сорен Вереншольд instagram.com/sorenwarenskjold

Упомянутый выше Филипсен замкнул топ-3. Бельгиец выглядел не очень резким и быстрым в спринте – закономерное продолжение Тура ОАЭ, где он находился в тени Джонатана Милана и Тима Мерлира. Впрочем, делать какой-то трагедии из таких выступлений Филипсена в спринте точно не стоит. Сам гонщик Alpecin Deceuninck еще до Омлоопа предупреждал, что этой весной делал ставку именно на классики, от чего его спринтерская резкость может пострадать. И, учитывая то, насколько убедительно бельгиец преодолевал хелингены, его словам есть основания верить. Если Яспер в текущем сезоне выиграет еще один Монумент (напомним, в прошлом сезоне он стал победителем Милан – Сан Ремо), то можно будет утверждать, что все это было точно не зря.

Вторым финишировал французский вундеркинд Поль Манье, у которого была даже победная скорость, однако ему пришлось выбираться из глубины, и на оперативное пространство он прорвался слишком поздно. Как и Вереншольд, 20-летний гонщик Soudal Quick Step в начале февраля выиграл один из этапов Этуаль де Бессеж. Похоже, в составе теперь уже экс-команды Патрика Лефевра растет новый суперталант, способный превратиться как в топового спринтера, так и в звезду весенних классик. Безусловно, Манье – один из тех гонщиков, за которым будет невероятно интересно понаблюдать этой весной.

Не сложилась гонка для действующего чемпиона Бельгии, Арно Де Ли. У него возникли проблемы с велосипедом, гонщику Lotto пришлось потратить немало усилий на то, чтобы вернуться в пелотон. Однако за 27 км до финиша Де Ли попал в глубокий кризис и буквально на равнине выпал из основной группы. Здесь дело либо в голодании, либо в плохой форме – одним лишь преследованием пелотона после поломки такой провал не объяснить. Достойно подстраховать Арно сумел его партнер по команде Брент Ван Мур, который финишировал четвертым.

Провалил гонку и Воут Ван Арт. Звездный бельгиец был ставкой Visma Lease a Bike, на него работали и Маттео Йоргенсон, и Тиш Беноот. Тем не менее, Воут финишировал лишь 11-м: в финишном спринте у него были проблемы как с позиционной борьбой, так и с чистой скоростью.

Воут Ван Арт instagram.com/woutvanaert

На более ранних стадиях гонки Ван Арт также не впечатлял. Примерно за 40 км до финиша пелотон распался на две части, и Воут оказался во второй группе. После объединения группы на решающей связке холмов Муур ван Гераардсберген/Босберг бельгиец также вел себя пассивно, и, складывалось полное впечатление, шел на пределе возможностей. Похоже, процесс возвращения Ван Арта к пиковой форме после тяжелого и длительного периода неудач в карьере будет не таким быстрым и легким, как хотелось бы.

Некоторое время казалось, что все завершится не массовым спринтом, а сольной победой Штефана Кюнга. Швейцарец атаковал примерно за 10 км до финиша, воспользовался кризисом лидерства в пелотоне и нарастил свое преимущество почти до 20 секунд. На классиках такая ситуация часто становится приговором для основной группы. Однако на этот раз пелотон вовремя сумел организоваться и догнал Кюнга. Хотя, откровенно говоря, если бы гонщик Groupama FDJ был хотя бы немного свежее, то у пелотона были бы очень большие проблемы.

Штефан Кюнг instagram.com/stefankueng

Сразу после Кюнга в сольную контратаку пошел Маттео Трентин. И это действие итальянского ветерана было довольно странным, учитывая, что гонщик Tudor Cycling – довольно неплохой спринтер, особенно на фоне усталости. Трентина догнали значительно быстрее, чем Кюнга, и в итоге он занял 12 место.

Примерно за 50 км до финиша из пелотона атаковал Джошуа Тарлинг, Британец длительное время висел между отрывом и основной группой и ничего своей атакой в итоге не добился. Его молодой партнер по команде, Сэмюэл Уотсон, финишировал в итоге пятым.

У прошлогоднего победителя, Яна Тратника, гонка не сложилась. За 17 км до финиша словенский гонщик Red Bull Bora получил прокол. Очень неподходящий момент, учитывая, что пелотон как раз готовился к штурму Муура ван Гераардсберген – скорость была очень высокой, шансов вернуться в группу не было. Как итог – 57 место с отставанием в 1 минуту и 56 секунд.

Следующая неделя

Уже в следующую субботу, 8 марта, в Италии состоится одна из самых престижных однодневок сезона – Страде Бьянке. А в воскресенье, 9 марта, стартует знаменитая французская многодневка Париж – Ницца. К каждой из этих гонок читайте отдельное превью на Чемпионе.

Дайджест новостей

– Один из ключевых гонщиков Lidl Trek, Сорен Крог Андерсен, перенес операция по удалению доброкачественной опухоли. Начало сезон для датского гонщика переносится на апрель, вероятнее всего – на его вторую половину.

– Организаторы Тур де Франс официально сообщили, что в 2026 году гонка начнется в Барселоне. Суммарно в Каталонии состоятся первые два этапа, каждый из которых будет финишировать на подъеме возле Олимпийского стадиона преодоления Монжуика. Первым этапом будет командная разделка на 19,7 км. Этот вид программы появится в маршруте Большой петли впервые с 2019 года.

– Также в СМИ активно циркулируют слухи о том, что в 2027 году Тур де Франс начнется в Лидсе. В Англии гонка в последний раз стартовала в 2014 году.

– Rabobank вернется в мир велоспорта летом текущего года после почти 13-летнего перерыва. Нидерландский банк снова будет спонсировать команду Visma Lease a Bike, титульным спонсором которой Rabobank и был с 1996 до конца 2012 года. Сколько дополнительных средств это сотрудничество принесет команде – пока не известно.

– Тадей Погачар продолжает подогревать слухи о своем возможном дебюте на Париж – Рубэ. "Когда я ознакомился с маршрутом, я увидел, что могу это сделать", – заявил словенский гонщик UAE Emirates.