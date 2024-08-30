37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
Майкл Вудс
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Сегодня, 30 августа, состоялся тринадцатый этап веломногодневки Вуэльта-2024.
Победу одержал 37-летний канадский гонщик команды "Israel – Premier Tech" Майкл Вудс, который за 4 км до финиша покинул отрыв дня и один штурмовал Пуэрто-де-Пахарес.
Горный этап (176 км) с четырьмя категорийными подъемами стартовал в провинции Луго (Галисия), а финишировал в провинции Леон (Кастилия и Леон). Общий набор высоты составил 3420 метров.
Накануне испанский гонщик команды "Equipo Kern Pharma" Пабло Кастрело стал лучшим в отрыве дня.