37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024

Сегодня, 30 августа, состоялся тринадцатый этап веломногодневки Вуэльта-2024.

Победу одержал 37-летний канадский гонщик команды "Israel – Premier Tech" Майкл Вудс, который за 4 км до финиша покинул отрыв дня и один штурмовал Пуэрто-де-Пахарес.

Finish line stage 1️⃣3️⃣🏁



Llegada de la etapa 1️⃣3️⃣🏁#LaVuelta24 pic.twitter.com/17woS4LMIX — La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2024

Горный этап (176 км) с четырьмя категорийными подъемами стартовал в провинции Луго (Галисия), а финишировал в провинции Леон (Кастилия и Леон). Общий набор высоты составил 3420 метров.

Накануне испанский гонщик команды "Equipo Kern Pharma" Пабло Кастрело стал лучшим в отрыве дня.