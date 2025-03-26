Погачар впервые выступит на самой престижной однодневке мира

Словенский велогонщик Тадей Погачар в 2025 году впервые в карьере выступит на легендарной французской однодневке Париж – Рубэ.

Об этом сообщила пресс-служба его велокоманды UAE Emirates.

28 и 30 марта Погачар планировал проехать две фламандских классики, E3 Saxo Classic и Гент – Вевельгем соответственно, для того, чтобы подготовиться ко второму Монументу сезона, Туру Фландрии, который состоится 6 апреля.

Однако словенец отказался от участия в E3 Saxo Classic и Гент – Вевельгем, вместо этого он выступит на Париж – Рубэ, которая состоится 13 апреля. На данный момент это единственный из пяти Монументов, в котором гонщик UAE Emirates еще не участвовал.

Напомним, в минувшую субботу, 22 марта, на первом Монументе сезона, Милан - Сан Ремо, Погачар занял третье место.