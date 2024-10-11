Последняя большая велогонка сезона. Превью Ломбардии-2024

В субботу, 12 октября на севере Италии состоится легендарная велооднодневка Ломбардия-2024. Она традиционно является последней топ-гонкой сезона в календаре шоссейного велоспорта и заключительным из Монументов – серии из 5 самых престижных однодневных велогонок, первые четыре из которых проходят еще весной.

И хотя Ломбардия не является последней гонкой в календаре Мирового тура (на следующей неделе в Китае состоится Тур Гуанси), для многих велофанатов именно она ознаменует закрытие сезона шоссейного велоспорта. В связи со сроками проведения Ломбардию называют "La classica delle foglie morte" – классикой опавших листьев. Гонку проводит компания RCS Sport, являющаяся организатором и всех других топовых итальянских велогонок, включая Джиро д'Италия, Милан – Санремо и Тиррено – Адриатико.

Маршрут

Ломбардия – самый тяжелый по рельефу из пяти Монументов: за победу ежегодно борются в основном горняки топового уровня. Сложность маршрута делает его более прогнозируемым. По сравнению с другими монументами, здесь чаще побеждают предстартовые топ-фавориты: на "Классике опавших листьев" легче выигрывать чистой силой, если ты самый сильный на данный момент, факторы везения и тактических нюансов отходят на второй план.

При этом маршрут Ломбардии – наименее "классический" среди пятерки Монументов. В то время как на Париж – Рубе, Туре Фландрии, Милан – Санремо и Льеж – Бастонь – Льеж маршруты меняются крайне редко и не радикально, на "Классике опавших листьев" экспериментов всегда достаточно.

До 1960 года гонка стартовала и финишировала в Милане, с 1961 по 1984 год в качестве финишной локации использовался Комо, после чего в течение 5 лет гонщики ехали в обратном направлении – из Комо в Милан. А дальше начались массовые эксперименты: в качестве стартовых или финишных точек маршрута появлялись также Монца, Варезе, Канту, Бергамо, Лекко и даже швейцарский Мендризио, где Ломбардия стартовала в 2004 – 2006 годах.

В последние 10 лет заключительный Монумент сезона либо стартует в Комо и финиширует в Бергамо, либо наоборот. При этом, участники "Классики опавших листьев" не преодолевают одну и ту же дистанцию в прямом или обратном направлении, маршруты Комо – Бергамо и Бергамо – Комо совершенно разные.

В 2024 году спортсмены будут стартовать в Бергамо и финишировать в Комо, суммарная дистанция гонки составит 252 км. При этом, по сравнению с классической версией этого варианта маршрута, есть одно существенное изменение: отсутствует подъем Чивильо (4,1 км со средним градиентом в 10%), который традиционно является предпоследним перевалом на дистанции, его вершину преодолевали за 17 км до финиша. Чивильо исключили из маршрута временно и вынужденно – из-за оползней в середине мая. Ожидается, что ремонтные работы на поврежденном участке дороги будут завершены до конца ноября.

As previously rumored, Civiglio won't be featured in #iLombardia 2024.



According to La Provincia, two options are on the table: more laps on San Fermo or an easier route.



The final meeting to define the course will be early September.https://t.co/rWAR3rRlSb — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) August 29, 2024

В связи с отсутствием Чивильо маршрут Ломбардии будет несколько проще по рельефу чем обычно. Это может повлиять на ход гонки, однако не отнимет у "Классики опавших листьев" статуса самого тяжелого по рельефу Монумента.

На 252 км дистанции гонщикам придется преодолеть такие перевалы как Форчелло-ди-Брианцано (6,3 км, средний уклон – 5,1%), Пассо-ди-Ганда (9,2 км, 7,3%), Колле-ди-Бербено (4,5 км, 6,2%), Вальпьяна (10,4 км, 6,1%), Селла-ди-Озиго (5 км, 5,7%), Мадонна-дель-Гизалло ( 6,3 км, 4,1%), Кольма-ди-Сормано (12,9 км, 6,4%) и Сан-Фермо-делла-Батталья (2,7 км, 7,2%). Вершина последнего подъема расположена всего в 5,3 км от финиша, после чего гонщиков ждет довольно опасный и сложный технически спуск в Комо.

История и факты

– Ломбардия проводится с 1905 года. Первым победителем гонки стал итальянец Джованни Герби.

– В отличие от большинства топовых спортивных событий в Европе, "Классика опавших листьев" непрерывно проводилась во время Первой мировой войны и прерывалась всего на два года – 1943 и 1944 – во время Второй мировой войны. Таким образом, Ломбардия-2024 станет 118-й в истории.

– Самым успешным гонщиком в истории гонки является легендарный итальянец Фаусто Коппи. "Иль Кампиониссимо" выигрывал "Классику опавших листьев" 5 раз: в 1946, 1947, 1948, 1949 и 1954 годах. Четыре раза победителем становился его соотечественник Альфредо Бинда.

– Сразу 7 гонщиков выигрывали Ломбардию трижды за карьеру. Есть среди них и Тадей Погачар, побеждавший на последнем Монументе сезона в предыдущие три года.

– Чаще всего выигрывали Ломбардию хозяева, итальянцы – 69 раз. По 12 побед в представителей Франции и Бельгии.

– Украинские гонщики на Ломбардии не побеждали ни разу. Лучший результат – седьмое место Сергея Гончара в 2003 году.

Действующие лица

В статусе безоговорочного фаворита №1 к Ломбардии подходит Тадей Погачар , который, как уже было отмечено выше, выиграл предыдущие три версии "Классики опавших листьев". Из трех предыдущих побед словенца на Ломбардии только последняя была сольной и тянула на эпитет доминирующей: в 2021 и 2022 годах гонщик UAE Emirates выигрывал только в парном финишном спринте - у Фаусто Маснады и Энрика Масса соответственно.

Однако сейчас Погачар проводит лучший сезон в своей карьере и трудно представить, что может помешать ему выиграть последний Монумент сезона в четвертый раз. После триумфа на Тур де Франс словенец отдохнул и снова набрал фантастическую форму, которая в конце сентября принесла ему титул чемпиона мира в групповой гонке.

Тадей Погачар x.com/TeamEmiratesUAE

После этого Тадей уже успел одержать свою первую победу в радужной майке: в прошлую субботу он выиграл другую престижную итальянскую однодневку, Джиро дель Эмилия. Причем победил гонщик UAE Emirates снова в доминирующем стиле, сбросив с колеса всех соперников еще за 38 км до финиша во время первого прохождения подъема Сан-Лука. После этого во вторник словенец вышел на старт Тре Валли Варезине, однако из-за тяжелых погодных условий эту гонку сначала сократили с 200 до 170 км, а затем по ходу дистанции вообще отменили.

Погачар может стать первым гонщиком со времен Паоло Беттини (2006 год), выигравшим Ломбардию в радужной майке действующего чемпиона мира. И можно не сомневаться, что словенец захочет добавить в свой послужной список и такое достижение.

В составе UAE Emirates помогать Погачару на Ломбардии будут такие люди как Марк Хирши, Ян Кристен, Павел Сиваков и Адам Йейтс , которые и сами могут сразиться за высокое место на финише. Особенно это касается Хирши, переживающей настоящий ренессанс в своей карьере. Проиграть гонку при такой форме и при такой поддержке – это еще надо постараться. Отсутствие в маршруте Ломбардии-2024 Чивильо может заставить Погачара идти в довольно раннюю атаку – вряд ли он захочет доводить выяснение отношений до последнего холма Сан-Фермо-делла-Батталья. Потому мы вполне можем увидеть очередную доминирующую победу словенского монстра ранней атакой.

Гонщиков, способных навязать Погачару реальную борьбу за победу, совсем немного. Особенно после того, как Примож Роглич решил досрочно завершить сезон. Хотя после победной Вуэльты форма капитана Red Bull Bora не впечатляла. Впрочем, даже в его отсутствие немецко-австрийская команда привезла очень сильный состав, в котором достаточно потенциальных претендентов на призовые места: это и Джей Хиндли , и Флориан Липовиц , и Дани Мартинес, и Александр Власов. Хотя каждый из них этой осенью далек от своей боевой формы.

Джей Хіндлі

Нелогичным выглядит решение Матье Ван дер Пула пропустить Ломбардию. Нидерландца, наряду с Погачаром, можно считать лучшим однодневником современности, а "Классика опавших листьев" – тот Монумент, где его шансы на победу всегда казались самыми низкими. Однако в этом году Ломбардия проще по маршруту, чем обычно, а сам гонщик Alpecin Deceuninck находится в своей лучшей горной форме в карьере. В процессе подготовки к чемпионату мира Ван дер Пул сбросил несколько килограммов веса, что принесло ему бронзу в групповой гонке на трассе, которая в плане сложности рельефа вполне сопоставима с Ломбардией образца 2024 года. Однако нидерландец своим, по всей вероятности, лучшим в карьере шансом выиграть осенний Монумент решил не пользоваться.

Именно поэтому едва ли не единственным, кто может бросить вызов Погачару, является Ремко Эвенепул. Впрочем, ни на чемпионате мира, ни неделю назад на Джиро дель Эмилия капитану Soudal Quick Step навязать реальную борьбу словенскому доминатору не удалось. Не стоит забывать также о сложных отношениях Эвенепула с Ломбардией. В 2020 году тогда еще совсем юный бельгиец на "Классике опавших листьев" улетел в обрыв на спуске с Муро-ди-Сормано и получил очень сложные травмы (перелом тазовой кости и повреждение легких), из-за которых весь сезон 2021 года вышел по его меркам неудачным.

Ремко Евенепул instagram.com/remco.ev

Не списываем со счетов также Нилсона Паулесса, который в четверг при отсутствии Погачара выиграл Гран Пьемонте , хотя эта итальянская однодневка по своим характеристикам мало чем похожа на Ломбардию. Впрочем, американец и на таком тяжелом рельефе, как на "Классике опавших листьев", чувствует себя очень комфортно.

Способен сразиться за высокие места дуэт с Cofidis – Гийом Мартен и Йон Исагирре. Последний в середине сентября замкнул топ-5 на Гран-При Монреаля. Одна из лучших команд нынешнего сезона, Decathlon Ag2r, надеется на Орельена Паре-Пентра, ставшего седьмым на Коппа Агостони. Потенциально интересное трио привез другой французский клуб, Groupama FDJ , однако Давид Годю, Валентен Мадуас и Ленни Мартинес этой осенью ничем хорошим не отличились.

Кроме Погачара, на старт Ломбардии-2024 выйдут лишь два гонщика, которые уже выигрывали эту гонку, и один из них – победивший в 2020 году Якоб Фугльсанг. Впрочем, сейчас датского ветерана вспоминать в контексте претендентов на высокие места можно разве что за прежние заслуги. А вот его партнер по Israel Premier Tech , Майкл Вудс, осенью находится в отличной форме: победа на этапе Вуэльты (хотя чисто формально одержана она была еще в конце лета – 30 августа), восьмое место на Гран-При Монреаля и четвертое – на Джиро дель Эмилия.

Майкл Вудс instagram.com/rusty_woods

Другой экс-чемпион Ломбардии, чье имя присутствует в старт-листе – Бауке Моллема, побеждавший в 2019 году. Он осенью находится в лучшей форме, чем Фугльсанг – шестое место на Гран-При Квебека и 12-е – на чемпионате мира. Кроме него, Lidl Trek рассчитывает на дуэт итальянцев – Джулио Чикконе и Андреа Баджоли. Последний на чемпионате мира осмелился ответить на атаку Погачара за 100 км до финиша. Завершилось все это сходом с дистанции, однако способность повисеть на колесе у словенца хотя бы несколько километров во время его решительной атаки уже говорит о хорошем уровне готовности.

Кроме двух гонщиков Lidl Trek, итальянские болельщики также будут надеяться на Лоренцо Фортунато из Астаны, третьего призера Эмилии Давиде Пиганцоли и дуэт из VF Group Bardiani CSF – 41-летнего ветерана Доменико Поццовиво и 20-летнего таланта Джулио Пеллиццари. Попытки Антонио Тибери проявить себя на поприще однодневки пока ничего хорошего ему не принесли, поэтому Bahrain Victorious больше рассчитывает на Пельо Бильбао , очень сильно выглядевшего в середине сентября на канадских гонках.

В хорошей форме – хоть это и не всегда подкреплялось высокими результатами на финише – находится в последний месяц Маттео Йоргенсон. Также не забываем об одном из главных открытий сезона, Максима Ван Гилса, который на чемпионате мира отдал все силы работе на Ремко Эвенепула, хотя до этого в Канаде выглядел достаточно сильно. В 2022 году до последнего сражался с Погачаром за победу на Ломбардии Энрик Мас, и сейчас форма испанца вполне сопоставима с тем, что мы видели два года назад. Не стоит списывать со счетов Саймона Йейтса , который на Джиро дель Эмилия замкнул топ-5, а также французский дуэт из DSM Firmenich – Ромена Барде и Варрена Баргиля.

Украинцы

Получила вайлд-кард на Ломбардию итальянская Проконтинентальная команда Corratec – Vini Fantini, в составе которой выступают все три лучших украинских велогонщика современности – Андрей Пономарь, Марк Падун и Кирилл Царенко. И первый из них, Пономарь, выйдет на старт "Классики опавших листьев" под 67-м номером.

Андрій Пономар team-corratec.com

Андрей вообще едет всю серию осенних итальянских однодневок: Джиро дель Эмилия, Коппа Агостони, Тре Валле Варезине и Гран Пьемонте. На Эмилии 22-летний украинец до финиша не добрался, на Коппа Агостоне занял 44-е место. Тре Валле Варезине, как уже было сказано выше, отменили по ходу гонки.

Лучше всего Пономарь проявил себя в четверг, 10 октября на Гран Пьемонте. Там Андрей отобрался в отрыв дня и дольше всего сопротивлялся пелотону. Основная группа догнала украинца за 53 км до финиша, после чего он занял итоговое 54 место.

Бороться за самые высокие места на Ломбардии Пономарю не под силу, поэтому ярко проявить он себя может только если отберется в отрыв дня. Хотя сделать это второй раз за три дня будет непросто.