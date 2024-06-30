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Чемпион Велоспорт

Отрыв снова побеждает: Вокелен торжествовал на 2 этапе Тур де Франс

Станіслав Лисак — 30 июня, 18:22
Отрыв снова побеждает: Вокелен торжествовал на 2 этапе Тур де Франс

30 июня состоялся второй этап веломногодневки Tour de France-2024, впервые в своей истории стартовавшей в Италии.

Уверенную победу одержал велосипедист команды Arkea-B&B Hotels Кевин Вокелен, являющийся вицечемпионом Франции в раздельном старте. Вторым финишировал лидер горной классификации Йонас Абрахемсен из Норвегии.

Отметим, что холмистый этап с шестью категориальными подъемами стартовал в провинции Форли-Чезена, а финишировал в Болонье. Почти 200-километровая гонка завершилась 900-метровым финишем, а общий набор высоты составил 1850 метров.

Второй этап веломногодневки также состоится в Италии.

Общий зачет возглавили фавориты в борьбе за желтую майку Таддей Погачар, а также Йоанс Вингегорд. Напомним, что у словенца этого сезона уже есть победа на Джиро д'Италия-2024.

Тур де Франс Тадей Погачар Tour de France-2024 Кевін Вокелен

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