Ехал 50 км с переломом таза. Карлос Родригес сошел с Тур де Франс-2025
Карлос Родрігес
Ineos Grenadiers
Известный испанский велогонщик команды Ineos Grenadiers Карлос Родригес сошел с Тур де Франс-2025.
Об этом сообщает Wielerflits.
Родригес упал вчера, 23 июля, за 50 км до финиша 17 этапа Тура. Лидер Ineos Grenadiers сумел догнать пелотон и избежать временных потерь в общем зачете.
Сегодня утром 24-летний испанец прошел детальное медобследование, которое выявило у него перелом кости таза. Родригес вынужден сойти с Тура, предположительно, в текущем сезоне он больше не выступит.
По итогам вчерашнего этапа Родригес занимал 10 место в общем зачете Тура, проигрывая лидеру, словенцу Тадею Погачару, 20 минут и 45 секунд. В предыдущие два года Родригес завершал Тур на 5 и 7 местах соответственно.