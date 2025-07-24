Ехал 50 км с переломом таза. Карлос Родригес сошел с Тур де Франс-2025

Известный испанский велогонщик команды Ineos Grenadiers Карлос Родригес сошел с Тур де Франс-2025.

Об этом сообщает Wielerflits.

Родригес упал вчера, 23 июля, за 50 км до финиша 17 этапа Тура. Лидер Ineos Grenadiers сумел догнать пелотон и избежать временных потерь в общем зачете.

💥 El enganchón en el que se han visto implicados Carlos Rodríguez y Julian Alaphilippe.@TDF2025 pic.twitter.com/k0Ez6Tl4SI — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 23, 2025

Сегодня утром 24-летний испанец прошел детальное медобследование, которое выявило у него перелом кости таза. Родригес вынужден сойти с Тура, предположительно, в текущем сезоне он больше не выступит.

По итогам вчерашнего этапа Родригес занимал 10 место в общем зачете Тура, проигрывая лидеру, словенцу Тадею Погачару, 20 минут и 45 секунд. В предыдущие два года Родригес завершал Тур на 5 и 7 местах соответственно.