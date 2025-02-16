Погачар начинает сезон. Превью велогонки Тур ОАЭ-2025

Мировой тур постепенно поднимается с юга на север, и после январских баталий в Австралии следующая остановка – это Тур ОАЭ, который состоится с 17 по 23 февраля. Эта гонка молодая, как ни крути. В своем нынешнем виде она впервые была проведена в 2019 году, и в этом сезоне состоится в седьмой раз в истории.

При этом, Тур ОАЭ был образован в результате слияния двух других велогонок – Тура Абу-Даби и Тура Дубая. Впрочем, даже если учитывать эти велогонки, историю Тура ОАЭ длительной не назовешь: Тур Дубая проводился с 2014 года, Тур Абу-Даби – с 2015. Организатором гонки является итальянская компания RCS Sport, которая проводит множество престижных велогонок, включая Джиро д'Италия.

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С первого же года своего существования Тур ОАЭ получил статус гонки Мирового тура и собирает очень приличный состав участников. Конечно, звезды первой величины не рассматривают эту многодневку как один из главных стартов сезона, однако для многих Тур ОАЭ является первой пробой сил в сезоне, поэтому наблюдать за этой гонкой всегда интересно.

Единственным гонщиком, который дважды выигрывал Тур ОАЭ, является Тадей Погачар – он побеждал в 2021 и 2022 годах. Первую в истории версию многодневки в 2019 году выиграл его соотечественник Примож Роглич. Кроме них, победителями общего зачета также становились Адам Йейтс, Ремко Эвенепул и Леннерт Ван Этвелт. Как видим, список победителей звездный. Выбивается из этой компании разве что Ван Этвелт, хотя его главные достижения в карьере, вероятно, еще впереди.

Маршрут

Тур ОАЭ-2025 – это 7 этапов суммарной дистанцией в 1013 км. Маршрут довольно сбалансированный: два горных этапа, одна индивидуальная разделка и четыре равнинных групповых этапа для спринтеров. Обделенными себя могут чувствовать разве что универсалы-однодневники, хотя финиш в небольшой пригорок на первом этапе может дать шансы и им.

Первым из трех ключевых для общего зачета этапов будет равнинная разделка на 12 км, которая состоится на второй день Тура ОАЭ. Гонка состоится на острове Аль-Худайрият в Абу-Даби на очень продуваемой местности. Фактор ветра будет играть важную роль, и если его направление или сила существенно изменится по ходу гонки, то результаты могут стать крайне непредсказуемыми.

Уже на следующий день гонщиков ждет первый из двух горных этапов: 178 км с финишем на Джебель Джаис. 19 км в гору, более 1200 метров набора высоты – звучит очень грозно. Однако средний градиент – всего 5,6%, при этом, крутизна подъема очень стабильна. Довольно часто селективность на этом этапе не впечатляет.

Маршрут 3 этапа Тура ОАЭ-2025 procyclingstats.com

Решающим будет заключительный, седьмой этап с еще одним горным финишем – на Джебель Хафит. Этот подъем заметно короче, но круче – 10,9 км со средним градиентом в 6,7%. Большая крутизна подъема, фактор последнего этапа – эти факторы обычно дарят значительно более открытую борьбу и существенную селекцию.

Маршрут 7 этапа Тура ОАЭ-2025 procyclingstats.com

Расписание этапов Тура ОАЭ-2025:

Понедельник, 17 февраля: 1-й этап, Мадинат Зайед – Лива Пэлес, 138 км, равнина

Вторник, 18 февраля: 2-й этап: Остров Аль Худайрият, 12 км, индивидуальная разделка

Среда, 19 февраля: 3-й этап: Рас-аль-Хайма – Джебель Джаис, 179 км, горный этап

Четверг, 20 февраля: 4-й этап: Фуджайра Кидфа бич – Умм-аль-Куваин, 181 км, равнина

Пятница, 21 февраля: 5-й этап, Американский Университет Дубая – Университет Хамдана бин-Мохаммеда, 160 км, равнина

Суббота, 22 февраля: 6-й этап, Абу Даби – Абу Даби, 167 км, равнина

Воскресенье, 23 февраля: 7-й этап, Аль-Айн – Джебель Хафит, 176 км, горный этап

Действующие лица

В статусе безоговорочного фаворита №1 к старту Тура ОАЭ подходит Тадей Погачар, который решил начать свой сезон именно на домашней для его команды гонке. Словенец уже выигрывал эту многодневку в 2022 и 2023 годах, и имеет все шансы сделать это в третий раз – на этот раз в радужной майке чемпиона мира. Одним из главных помощников Погачара в составе UAE Emirates будет Джей Вайн, который подходит к Туру ОАЭ уже с 15 гоночными днями в сезоне и неприятным падением на Туре Даун Андер.

Тадей Погачар x.com/TeamEmiratesUAE

Действующим чемпионом Тура ОАЭ является Леннерт Ван Этвелт. Талантливый гонщик Lotto мог бы претендовать на звание одного из главных открытий прошлого сезона, однако проблемы со здоровьем сковывали его возможности. Однако талант 23-летнего бельгийца сомнениям не подлежит, и даже в такой солидной компании у Леннерта есть прекрасные шансы заехать на подиум итогового общего зачета.

Главной ставкой Decathlon Ag2r в общем зачете, скорее всего, станет Феликс Галль. Австриец – отличный горняк, однако откровенно слабо ездит разделки, поэтому на втором этапе может проиграть немало времени даже несмотря на всего 12 км дистанции. А вот звездный новичок французской команды, Штефан Биссэггер, на втором этапе будет одним из главных претендентов на победу.

Очень интересно будет понаблюдать за его 18-летним партнером по команде Полем Сейшасом. Французский вундеркинд проведет свою дебютную гонку Мирового тура. Действующий чемпион мира среди юниоров в разделке начал свой первый сезон на взрослом уровне очень неплохо – пятое место на Гран-При Марселя 2 февраля.

Лидером Red Bull Bora будет Финн Фишер-Блэк, который недавно финишировал на подиуме общего зачета Тура Даун Андер. Запасной вариант для австро-немецкой команды – талантливый итальянский новобранец Джулио Пеллиццари. Хотя он сезон начал с неудачных выступлений на испанских однодневках.

Ineos Grenadiers будет рассчитывать на Карлоса Родригеса, хотя отсутствие спусков в развязках ключевых горных этапов – плохие новости для испанца. Ставкой Lidl Trek на общий зачет будет Джулио Чикконе, однако разделка может создать ему немало проблем. Будет бороться за высокие места один из героев январского Тура Даун Андер, Оскар Онли из Picnic PostNL.

Карлос Родригес instagram.com/ineosgrenadiers

Israel Premier Tech будет делать ставку на открытие прошлогоднего Тура Швейцарии, Мэттью Риккителло. Также в составе команде есть чешский горняк Ян Гирт и легендарный Крис Фрум, хотя от последнего уже давно никто высоких результатов не ожидает. XDS Astana и Movistar привезли на Тур ОАЭ своих звездных новичков –Серио Игиту и Пабло Кастрильо соответственно. Хотя оба в своих первых гонках сезона не впечатлили. Капитаном ED Education EasyPost будет Хью Карти, неплохой альтернативой ему может стать Эстебан Чавес.

Спринтерский состав Тура ОАЭ-2025 будет еще более звездным. В стартлисте присутствуют имена, наверное, четырех лучших спринтеров современности – Тима Мерлира, Джонатана Милана, Яспера Филипсена и Олава Коойя. Спрогнозировать исход битвы четырех титанов очень сложно. Может навязать им борьбу Дилан Груневеген. У него часто возникают проблемы в позиционной борьбе, однако в плане чистой скорости он находится на одном уровне с "большой четверкой".

После перехода в Movistar в прошлом сезоне начал подавать признаки жизни Фернандо Гавирия, однако хорошего спринтерского поезда в команде Эусебио Унсуэ ему очень не хватает. Героем спринтов на Туре Даун Андер был Сэм Уэлсфорд, который выиграл сразу три этапа. Австралиец традиционно сверкает только на старте сезона, поэтому на Туре ОАЭ ему нужно ловить момент. Дважды в топ-3 на спринтерских этапах Тура Даун Андер финишировал Фил Баухаус из Bahrain Victorious, а теперь он попытается одержать первую победу в сезоне. Пытается выйти из глубокого кризиса в карьере Фабио Якобсен, хотя никаких положительных симптомов на недавнем Туре АльУла не было заметно.