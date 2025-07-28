Обыденная победа уставшего Погачара, битва новых звезд за третье место. Итоги Тур де Франс-2025

Погачар не был доминатором на третьей неделе

Тадей Погачар уверенно довел дело до своего четвертого титула победителя Тур де Франс. Впрочем, в том-то и суть, что на третьей неделе словенец не был таким доминатором, как в Пиренеях, а только то и делал, что удерживал свое лидерство и доводил гонку до победного конца. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на третьей неделе капитан UAE Emirates не одержал ни одной победы на этапах.

Начиналась третья неделя с этапа формата "унипуэрто" с финишем на Мон Вонту. Этапы такого формата Погачару подходят гораздо лучше, чем его дуэльному сопернику, Йонасу Вингегору. Поэтому многие ожидали, что на "Провансальском гиганте" словенец нанесет еще один тяжелый удар по своему конкуренту.

Впрочем, в итоге все завершилось боевой ничьей, при чем, Погачар на Мон Вонту значительно больше оборонялся, чем атаковал. Да и просто визуально выглядел не столь свежим, как в Пиренеях. И все это подарило надежду на то, что в Альпах Вингегор таки сможет нащупать слабость у Тадея. Этого в итоге не случилось, однако стоит признать, что на третьей неделе борьба между ними была практически равной.

На третьей неделе Погачар выглядел явно слабее, чем в Пиренеях, и можно лишь догадываться, что стало тому причиной. Еще под конец второй недели пошли разговоры о том, что словенец немного приболел – у него заложен нос и болит горло. Более того: сам капитан UAE Emirates этого не скрывал, и лишь утверждал, что ничего серьезного у него нет и подчеркивал, что похожие проблемы со здоровьем есть у очень многих гонщиков в пелотоне.

Тадей Погачар x.com/maillotapois

А еще бросался в глаза тот факт, что Погачар был не настолько мотивирован, каким мы привыкли его видеть. На нынешнем Туре было как минимум два горных этапа, которые Тадей мог выиграть, если бы действовал немного решительнее, однако не стал этого делать – речь идет о 14-м и 19-м. Оба раза этой нерешительностью желтой майки воспользовался Таймен Аренсман, что, впрочем, не отменяет того факта, что он выдал по-настоящему крутые перфомансы.

Раньше Погачар добровольно не отказывался от возможности забрать еще один этап: у него горели глаза, он по-каннибальски хотел побеждать каждый день. В этом году же мы увидели рассудительного гонщика, который делает для итоговой победы ровно столько, сколько нужно. Создал себе запас в общем зачете – и перешел в режим обороны. По рецепту Лэнса Армстронга и Криса Фрума.

Привычного в плане мотивации Погачара мы увидели лишь на заключительном, 21 этапе, который после включения в него тройного прохождения Монмартра превратился из фестиваля спринтеров в нечто среднее между Туром Фландрии и Милан – Санремо.

И то, что на таком этапе Тадей был гораздо более мотивирован, чем в Альпах – очередное свидетельство того, что становится все более очевидным: по своей психологии словенец однодневник в гораздо большей степени, чем генеральщик. На классиках у него горят глаза и есть желание не просто побеждать, а доминировать, уничтожать соперников. В то время как нынешний Тур он, сложилось впечатление, рассматривал как обременительный долг перед командой и спонсорами. И необходимость выполнять эту обязанность радости у него вызывала мало.

Тадей Погачар x.com/LeTour

То, что словенец на нынешнем Туре был не так мотивирован, как раньше, было очевидно не только по его действиям, но и по словам:

"Я задаю себе вопрос: почему я все еще здесь? Три недели – это так долго, мы считаем километры. Я стараюсь наслаждаться каждым днем, даже если он очень тяжелый, и не могу дождаться, когда все это закончится", – сказал Пого после 18 этапа.

Недостаток мотивации здесь просто бросается в глаза. Добавляем к этому еще и слухи о том, что Тадей может пересмотреть свои планы на заключительную часть сезона и пропустить Вуэльту - и получаем очень четкую картину недостатка мотивации, особенно если речь идет о многодневках. Непонятно лишь одно: это что-то глобальное и долгосрочное или мимолетная хандра из-за усталости и болезни?

Слова Погачара после финиша заключительного этапа Тура позволяют считать, что второе – лидер UAE Emirates впервые заговорил о возможном завершении карьеры:

Тадей Погачар x.com/LeTour

"Я не вижу, чтобы я гонялся еще очень долго. Олимпиада в Лос-Анджелесе – моя цель, она через три года. После этого я буду думать о завершении карьеры", – заявление очень серьезное.

Впрочем, возможное завершение карьеры в 2028 году натыкается на несколько препятствий. Первое – это то, что контракт словенца с UAE Emirates действует до конца 2030 года. Второе – это то, что уже сейчас ходят слухи о том, что организаторы Тура планируют провести старт гонки в 2029 году в Словении. Вряд ли Тадей захочет такое пропустить.

Впрочем, Тур-2029 со стартом в Словении Погачар вполне может рассматривать как идеальный момент для прощальной гастроли. Вопрос лишь один: не подойдет ли Тадей к ней из-за потери мотивации уже гонщиком, чей пик карьеры остался позади?

Вингегор: поражение с привкусом оптимизма

Йонас Вингегор по уровню на третьей неделе точно был значительно ближе к своему главному сопернику, чем на второй. Мог ли он выиграть этот Тур? Вряд ли. Сделал ли он все возможное для этого? Вот это уже более сложный вопрос. Многие считают, что нет.

На 18 этапе Visma Lease a Bike рано начала делать гонку сложной и готовить атаку своего капитана. И Вингегор пошел в нее еще на Коль де ля Мадлен. Однако после нескольких неудачных попыток сбросить Погачара ближе к вершине Йонас перешел не более консервативный режим ведения гонки. Именно за это и получил порцию критики в свой адрес: некоторые считают, что Вингегору не хватило смелости пойти до конца в тот момент.

Йонас Вингегор x.com/LeTour

С тактической точки зрения такое решение объяснить вполне можно. Даже если бы Вингегор сумел сбросить Погачара на Мадлен – ему пришлось бы самому преодолевать весь спуск и равнину перед финальным подъемом на Коль де ля Лоз. Датчанин спускается хуже Тадея, поэтому был риск на спуске профукать то преимущество, которое удалось добыть в подъеме.

Еще более весомым был риск идти спуск и равнину самому, в то время как Погачар мог бы дождаться партнеров по команде и догонять соперника коллективными усилиями. В конце концов, нечто похожее мы увидели в борьбе между Оскаром Онли и Флорианом Липовитцем за третье место: одинокий беглец за свою смелость был наказан.

Несмотря на два болезненных поражения в Пиренеях, в целом Вингегор проиграл этот Тур не безнадежно. По общему уровню он был чуть ближе к Погачару, чем в прошлом году – динамика положительная. Достаточно положительная для того, чтобы иметь более-менее реалистичные надежды побороться за желтую майку в следующем году. Особенно, если будут сделаны определенные выводы в плане подготовки: Visma Lease a Bike стоит отказаться от идеи слепить из Йонаса топового панчера, а сосредоточиться на прогрессе в его сильных сторонах – горном ходе и разделках. Здесь многое будет зависеть от маршрута следующего Тура, хотя трудно представить себе, чтобы он был более панчерским, чем нынешний.

Возможно, у Вингегора и могли бы появиться какие-то призрачные шансы разобрать Погачара в Альпах, если бы не погода. В этом году альпийские этапы были прохладными и дождливыми – все именно так, как любит словенец. Возможно, если бы в Альпах на прошлой неделе царила жара, гонка бы сложилась немного по-другому.

x.com/LeTour

Еще в этом году ходили слухи о том, что Вингегор может поехать на Джиро. Однако увиденное на Туре говорит о том, что датчанину не стоит вывешивать белый флаг в борьбе с Погачаром и просто начать подбирать объедки со стола словенца, стараясь избегать прямых дуэлей с ним. В целом Тадей в этом году был готов немного слабее, чем в прошлом - кажется, в прошлом сезоне от достиг потолка своих возможностей. А тут еще и небезосновательные разговоры о глобальной потере мотивации.

Липовитц удержался на подиуме

В итогах второй недели Тура ваш покорный слуга писал о том, что Флориан Липовитц – явный фаворит в борьбе за третье место и может потерять подиум только в случае, если сам создаст себе проблемы, например – пойдет в авантюрную раннюю атаку. И на 18 этапе этот сценарий почти реализовался.

В какой-то момент в долине между спуском с Мадлена и началом подъема на Коль де ля Лоз в группе лидеров возник кризис лидерства – никто не хотел тянуть на себе это формирование. Липовитц решил этим воспользоваться и пошел в сольную атаку. И в конце концов за это весьма сомнительное решение поплатился.

Вскоре после атаки Липовитца группу Погачара и Вингегора догнала группа Оскара Онли, в которой были и грегари двух грандов общего зачета. Работа в этом новосозданном пелотоне снова наладилась, в то время как немецкий экс-биатлонист был вынужден идти в одиночку. Итог был закономерен: за 8 км до финиша группа его добрала, через 2,3 км гонщик Red Bull Bora из нее выпал.

x.com/LeTour

На финише это вылилось в 1 минуту и 39 секунд отставания от главного конкурента в борьбе за подиум и белую майку лучшего молодого гонщика, Оскара Онли. От довольно комфортного преимущества Флориана над британцем перед решающим горным этапом осталось лишь 22 секунды.

Однако главной угрозой для Липовитца был даже не сам факт того, что он растерял почти весь свой запас, а фактор усталости перед решающим горным этапом. На 18 этапе гонщик Red Bull Bora практически всю вторую половину дистанции работал в одиночку. Сначала на Мадлен он оказался между небом и землей: отстал от Погачара и Вингегора, однако опережал группу Онли. На спуске немец приложил немало усилий для того, чтобы догнать группу лидеров, после чего пошел в атаку, снова загнав себя в ситуацию, где приходилось работать в одиночку против соперников, которые ехали в группе.

Липовитц в тот день явно потратил гораздо больше усилий, чем Онли, и на 19 этапе это могло стать приговором для подиумных амбиций Флориана. Однако в решающий день он не то что не проиграл британцу, но и выиграл у него 41 секунду на финише в Ла Плане, обеспечив себе место на итоговом подиуме. В решающий момент Флориан продемонстрировал просто прекрасное восстановление – у этого парня точно есть потенциал будущего победителя Гран туров.

При всем уважении к Онли, в том, что на подиум попал именно Липовитц, есть какая-то высшая справедливость. Все-таки на протяжении трех недель немец выглядел сильнее, в то время как Оскар провел очень бледную гонку от глухой обороны. Если бы судьба вознаградила такой стиль ведения гонки подиумом общего зачета Тура – это могло бы стать очень плохим месседжем для других генеральщиков.

Флориан Липовитц x.com/LeTour

Что касается другой звезды Red Bull Bora, Приможа Роглича, то его выступление на последней неделе Тура оставило очень противоречивые впечатления. На протяжении всей карьеры словенца обвиняли в слишком оборонительном и несмелом стиле ведения гонки, однако в Альпах он был максимально агрессивным: постоянно атаковал и пытался отобраться в отрывы дня. Да, в итоге это привело к падению на восьмое место общего зачета, однако Роглич доказал не только на словах, но и на деле, что любой результат, кроме подиума, для него значения не имеет.

В то же время, Роглич показал себя абсолютно не командным игроком. Он не был готов жертвовать своими амбициями ради более реалистичных призовых шансов Липовитца и не только сам атаковал его позиции, но и принимал решения, которые были контрпродуктивными для них обоих. Речь идет, прежде всего, о ситуации в долине перед подъемом на Коль де ля Лоз, когда в группе лидеров возник кризис лидерства.

В этот момент Липовитц и Роглич могли бы просто скоординироваться и тянуть на себе группу. Да, это бы лишало их шансов на победу на этапе, однако позволило бы не подпустить группу Онли, выбросив британца из борьбы за подиум. Однако Примож решил играть в свою игру – никаких дивидендов лично ему это не принесло, а могло и оставить всю команду у разбитого корыта.

Очевидно, что из-за участия в Джиро Роглич подошел к Туру не в оптимальной форме и выдавал действительно топовые перфомансы лишь эпизодически. Если быть точным – то ровно два раза: на горной разделке до Пейрагюда и на этапе до Мон Вонту, где он также выглядел третьим по силе генеральщиком. Что объединяет эти два этапа? Правильно, только одна гора.

Примож Роглич x.com/VoltaCatalunya

Роглич все еще очень силен на гонках, где нужно выложиться в одном усилии менее чем на час времени, а не повторять такие максимальные усилия по несколько раз за день, как на мультигорных этапах. Организм Роглича явно любит именно этапы формата "унипуэрто" – пожалуй, это и есть та главная причина, почему именно Вуэльта является любимым Гран туром словенца.

В долине перед подъемом на Коль де ля Лоз потенциальным союзником Роглича и Липовитца мог стать Феликс Галль, который также был заинтересован в том, чтобы "отцепить" Онли от борьбы за самые высокие места. Однако австриец также решил сыграть в свою игру, и, как и Липовитц, пошел в сольную атаку.

В целом на третьей неделе капитан Decathlon Ag2r действительно прибавил, что в итоге принесло ему 5 место в общем зачете. Однако был ли Галль сильнее, чем два года назад, когда финишировал на Туре восьмым? Трудно сказать.

Феликс Галль instagram.com/gall_felix

Во-первых, тогда он, кроме высокого места в общем зачете, еще и выиграл королевский горный этап. Во-вторых, тогда Галль проиграл 5 минут на холмистом втором этапе. И если бы не то отставание (которое, вполне возможно, он поймал сознательно – чтобы иметь развязанные руки в больших горах), Феликс мог бы финишировать в общем зачете четвертым. Поэтому да, на нынешнем Туре Галль был более стабильным как генеральщик и не позволял себе таких провалов, однако два года назад он действовал гораздо ярче, а его пиковый уровень в больших горах все же был немного выше.

Онли – потенциальная суперзвезда?

Четвертое место в общем зачете Тур де Франс – отличный результат для Оскара Онли, особенно учитывая его 22-летний возраст. Да, о том, что он - талантливый гонщик, было известно давно, в конце прошлого сезона он все активнее начал доказывать это на практике. Однако четвертое место на Туре – это все же выход на качественно новый уровень.

На протяжении всей гонки были сомнения относительно восстановления Оскара и ожидания возможного кризиса в горах на третьей неделе. Однако ничего этого не случилось. Более того: в Альпах капитан Picnic PostNL даже добавил, и на 18 этапе выдал свой лучший перфоманс на нынешнем Туре: Онли почти на равных соревновался с самими Погачаром и Вингегором.

Нынешний Тур доказал, что у Онли есть огромный потенциал. Об этом говорит не только 22-летний возраст британца, но и то, что четвертого места на "Большой петле" он достиг в составе такой команды, как Picnic PostNL – одной из самых скромных в Мировом туре.

Оскар Онли x.com/LeTour

В современном велоспорте четко прослеживается рост разрыва между несколькими топовыми командами и остальными. Причем, это касается не только разницы в бюджетах команд, но и в эффективности работы. Топовые команды обладают огромным методологическим и технологическим преимуществом над всеми соперниками, и способны гораздо эффективнее развивать своих гонщиков.

За последние несколько лет появилось мнение о том, что бороться за самые высокие места на Гран турах можно лишь в составе узкого круга элитных суперкоманд. Онли доказал, что вырасти в топового генеральщика можно даже в такой скромной команде, как Picnic PostNL. И это еще один, не менее важный фактор, чем возраст британца, который говорит о наличии у него огромного потенциала.

А это, в свою очередь, делает его очень лакомым куском на трансферном рынке – даже несмотря на то, что контракт Оскара с Picnic PostNL действует вплоть до конца 2027 года. Более того, даже потенциальный выбор новой команд для Онли кажется довольно очевидным – это Ineos Grenadiers.

Оскар Онли x.com/picnicpostnl

В последнее время немало говорилось о том, что британцам очень не хватает топового лидера, который бы соответствовал уровню бюджета и амбиций этого проекта. Карлос Родригес и Таймен Аренсман на такой уровень просто не тянут, Герейнт Томас завершает карьеру, а способность Эгана Берналя вернуться на пиковый уровень продолжает вызывать сомнения.

Сейчас для Ineos Grenadiers на рынке возникает довольно очевидный и реалистичный кандидат на эту роль – Примож Роглич. В конце сезона в Red Bull Bora перейдет Ремко Эвенепул, и в немецко-австрийской команде станет очень тесно: и без бельгийца там был перебор гонщиков с амбициями генеральщиков на Гран туры. Кого-то придется отпускать, и Роглич выглядит самым очевидным вариантом – в том числе и из-за ветеранского возраста.

Контракт словенца действует до конца текущего года. Еще в мае ходили слухи о том, что соглашение продлили еще на сезон, однако официального подтверждения эта информация до сих пор не получила. Уход Роглича вполне возможен, вопрос лишь куда он уйдет. Вариант с Ineos Grenadiers выглядит достаточно очевидным: даже нынешний, стареющий Примож по классу превосходит всех в британском проекте и будет полезен ему в краткосрочной перспективе.

Впрочем, для словенца вполне реалистичным выглядит и менее амбициозный вариант – Tudor Cycling, который связан с его нынешней командой общим спонсором, Red Bull. Многие считают проект Фабиана Канчеллары едва ли не фарм-клубом Red Bull Bora.

Примож Роглич x.com/giroditalia

Для Ineos Grenadiers Роглич – хороший вариант здесь и сейчас. Однако в долгосрочной перспективе Онли – гораздо более интересный вариант, хотя и менее легкодоступный на рынке на данный момент. Оскар привлекателен для Ineos Grenadiers не только из-за своего возраста и перспектив, но и из-за своего паспорта.

С первых же лет своего существования Ineos Grenadiers (точнее, тогда еще Sky) позиционировал себя именно как национальный британский проект. Именно поэтому команда, которая когда-то могла позволить себе подписать практически любого гонщика на рынке, выбирала гораздо более сложные и провокационные пути к победе на Туре: лепить топовых генеральщиков из британцев, Брэдли Уиггинса и Криса Фрума.

Каждый из них казался далеко не идеальным материалом для превращения в многодневку №1 в мире, однако своей цели команда Дэйва Брейслфорда все же достигала. Онли выглядит гораздо более подходящим материалом, из которого слепить потенциальную суперзвезду в топовой команде будет существенно проще. Остается только найти способ переманить гонщика, у которого еще 2,5 года контракта с его нынешней командой.

Золотая эпоха Тура осталась позади?

Туры 2022 и 2023 годов многие небезосновательно считают лучшими в новейшей истории "Большой петли". А, возможно, и не только в новейшей. Дуэли между Вингегором и Погачаром действительно были легендарными и наглядно доказывали, почему именно Тур считается гонкой №1 в мире. Однако нынешняя "Большая петля" доказала, что тот ослепительный блеск 2022-2023 годов остался в прошлом.

По большому счету, это было очевидно еще в 2024 году. Однако в прошлом году это компенсировалось историчностью достижений Погачара: дубль Джиро+Тур, феноменальные цифры подъема на Плато де Бейль. Сейчас же не было ни того, ни другого. Битва двух дуэлянтов была не настолько равной и интригующей, чтобы считаться действительно эпичной, как в 2022 и 2023 годах, однако, в то же время, убедительная победа Погачара была гораздо более обыденной, чем тот космический уровень, который словенец демонстрировал в прошлом году.

Тадей Погачар x.com/LeTour

Почему в этом году Тадей был не столь ярким, как в предыдущие? О мотивации мы уже говорили выше, однако это не единственный фактор. Практика показывает, что наиболее ярким и захватывающим словенец бывает либо когда он находится в позиции андердога, которому нужно искать любую возможность набирать преимущество над соперниками, либо если он, наоборот, абсолютно убежден в том, что он на голову сильнее остальных гонщиков, и может не бояться действовать смело и безрассудно. В этом году не было ни того, ни другого.

Безусловно, критика нынешнего Тура и выступления Погачара на нем может показаться выискиванием пятен на Солнце. Однако это связано, прежде всего, с тем, что ну очень уж высоко они с Вингегором подняли планку ожиданий в 2022-2023 годах.

Тадей Погачар и Йонас Вингегор x.com/LeTour

Если абстрагироваться от борьбы за желтую майку, то в целом нынешний Тур оказался довольно неплохим. Хотя на ключевых подъемах гонщики и не показывали космических цифр как в прошлом году, но рекорд средней скорости был обновлен - и это несмотря на малое количество равнинных этапов и значительно выше средних показателей суммарный набор высоты за 21 этап. Среди имен победителей этапов нет ноунеймов, ни один из этапов пелотон откровенно не дарил отрывов: большинство этапов, которые выиграли беглецы, были очень напряженными, рабочими, победы добывались в напряженной борьбе с основной группой, которая пыталась догнать лидеров.

Несколько разочаровала на нынешнем Туре борьба спринтеров. На старт вышли три лучших спринтеры мира, и все с нетерпением ждали очных битв за звание лучшего финишера современности. Однако Яспер Филипсен, Джонатан Милан и Тим Мерлир так ни разу и не зарубились втроем за победу.

Филипсен выиграл первый этап после того, как Милан и Мерлир оказались вне игры из-за эшелонов, а после этого гонщик Alpecin Deceuninck рано сошел с гонки из-за падения и перелома ключицы, так ни разу и не посоревновавшись с двумя своими конкурентами в очной борьбе. Милан и Мерлир выиграли по два этапа, однако итальянец оба раза побеждал в те дни, когда гонщик Soudal Quick Step оказывался вне игры из-за форсмажоров.

Мерлир оба раза выиграл именно в очной борьбе с Миланом, и поэтому по итогам Тура спринтером №1 в мире можно назвать именно бельгийца. Тем не менее оба раза он опередил своего соперника на считанные сантиметры, поэтому определенное ощущение недосказанности в их дуэли осталось.

Джонатан Милан x.com/uae_tour

Связано оно, в частности, и с тем, что спринтерских этапов на нынешнем Туре было аномально мало. При чем, организаторы гонки четко дали понять: это не разовое явление, а часть целенаправленной, долгосрочной стратегии – мол, спринтерские этапы недостаточно зрелищны. Свой резон в этом есть, однако с таким подходом топовые спринтеры просто начнут игнорировать Тур.

Хотя эксперимент с включением подъема на Монмартр в маршрут заключительного этапа в Париж действительно можно считать успешным. Гонка получилась очень интересной и напряженной и подарила красивую победу Воута Ван Арта над Погачаром. Победу, в какой-то степени, даже эпохальную: трудно вспомнить, когда в последний раз словенца кто-то из соперников сбрасывал с колеса чистой силой.

Этап получился очень селективным, хотя частично это связано с решением организаторов дать нейтрализацию для общего зачета за 50 км до финиша. Такое решение было продиктовано причинами безопасности: в воскресенье вечером в Париже шел сильный дождь, и на брусчатке были риски больших завалов.

Воут Ван Арт x.com/LeTour

Как бы там ни было, но все гонщики, которые не собирались бороться за победу на этапе, за 50 км до финиша спокойно отстали от пелотона, что, безусловно, усилило степень селективности. Стоит ли сохранять заключительный этап именно в таком формате на следующие годы? Трудно сказать. Можно чередовать развязки с Монмартром с традиционными равнинными этапами для спринтеров, или уменьшить количество прохождений Монмартра до 1 или 2. Это сделает заключительный этап более похожим на Милан – Санремо и значительно расширит круг потенциальных претендентов на победу, сохраняя шансы для чистых спринтеров.

Пространство для экспериментов – огромное. Если уж организаторы Тура решили сломать традицию и отказаться от концепции "этапа дружбы" – то можно задуматься и о проведении в последний день разделки, как в 1989 году, который подарил одну из самых драматичных развязок в истории Тура.