Аюсо выиграл Тиррено – Адриатико, проблемы Вингегора на Париж – Ницца. Итоги недели в велоспорте

Гонки недели

10 - 16 марта - Тиррено - Адриатико (Италия)

Тиррено – Адриатико завершилась прогнозируемо – победой главного предстартового фаворита, Хуана Аюсо. Испанец показал второй результат в разделке на первом этапе, был внимательным в эшелонах на четвертом этапе, после чего оформил свою победу в общем зачете, выиграв горный этап до Фронтиньяно в предпоследний день "Гонки двух морей".

Как и в прошлом году, Аюсо очень сильно начинает сезон, однако в прошлом году после этого была откровенно провальная вторая его половина. Впрочем, на этот раз у талантливого испанца совсем другой гоночный календарь, он не будет пересекаться с Тадеем Погачаром, а в мае дебютирует на Джиро д'Италия, куда поедет в статусе единоличного капитана команды.

Хуан Аюсо x.com/TeamEmiratesUAE

Если победа Аюсо была прогнозируемой, то второе место Филиппо Ганны в общем зачете – небольшая сенсация. Обусловлена она, прежде всего, относительно простым маршрутом Тиррено – Адриатико в текущем сезоне, хотя не стоит недооценивать и тот факт, что в горах итальянец защищался очень достойно. На тяжелом рельефе настолько сильного Ганну мы не видели, наверное, со времен Джиро д'Италия-2020, когда он из отрыва выиграл один из горных этапов, пусть и далеко не самый сложный.

Ключевой для подиума гонщика Ineos Grenadiers в общем зачете стала победа в разделке на первом этапе. На середине дистанции Филиппо шел вторым, проигрывая 2 секунды Аюсо, однако вторая половина в исполнении итальянца была просто фантастической, и на финише он опередил испанца на 23 секунды. На старт последнего этапа Ганна выходил третьим в общем зачете, однако сумел забрать 2 бонификационные секунды на промежуточном спринте и подняться на вторую позицию.

Филиппо Анна x.com/TirrenAdriatico

Третьим в общем зачете стал еще один итальянец, Антонио Тибери. Как и в случае с Ганной, призовое место ему принес, прежде всего, хороший результат в разделке – четвертое место с отставанием в 28 секунд от Ганны. В горах капитан Bahrain Victorious не впечатлил, подъем до Фронтиньяно он шел откровенно от обороны в ровном темпе. Тибери сумел очень грамотно разложить силы и прошел нескольких соперников на последнем километре подъема. Впрочем, если бы маршрут Тиррено – Адриатико был немного сложнее – у Антонио возникли бы очень серьезные проблемы с попаданием в топ-3. На Джиро д'Италия с такой горной формой попасть на подиум Тибери будет крайне трудно.

А вот кто продолжает приятно удивлять, так это Том Пидкок. Британец провел очень активную гонку, в горе выглядел вторым по силе после Аюсо, однако слабое выступление в разделке (49 место с отставанием в 1 минуту и 7 секунд) оставило его без подиума общего зачета. Так или иначе, Пидкок после перехода в Q36.5 выглядит просто блестяще. Ему действительно удалось перезапустить свою карьеру и начать реализовывать свой огромный потенциал. Очередной повод задуматься: что не так с Ineos Grenadiers?

Вместе с Пидкоком на решающем горном этапе финишировал Джей Хиндли – ему для попадания на подиум также не хватило сильного выступления в разделке. Впрочем, радует, что австралийский гонщик Red Bull Bora возвращается в хорошую форму после неудачного прошлого сезона.

Джей Хиндли instagram.com/jhindley_

Две секунды на вершине Фронтиньяно Хиндли и Пидкоку проиграл Микель Ланда, который стал седьмым в общем зачете. Для баскского капитана Soudal Quick Step все могло быть гораздо хуже – он оказался среди тех грандов общего зачета, которые не отобрались в первую группу на четвертом этапе, когда пелотон порвался на эшелоны. Однако развить преимущество беглецам во главе с Аюсо и Ганной тогда не удалось.

Четвертым в общем зачете стал открытие прошлого сезона, Дерек Джи. Канадский гонщик Israel Premier Tech не просто подтверждает неслучайность своих прошлогодних успехов, а, можно даже сказать, сделал еще один шаг вперед, учитывая еще и недавнюю победу в общем зачете испанской многодневки Гран Краминьо.

Впрочем, было на нынешней Тиррено-Адриатико и много разочарований. Например, это касается Джулио Чикконе. Еще в конце февраля он стал вторым в общем зачете Тура ОАЭ, проиграв лишь Тадею Погачару, а на "Гонке двух морей" выглядел крайне слабо, не попав даже в топ-10 общего зачета.

Джулио Чикконе instagram.com/ciccone_giulio

Провалила Тиррено-Адриатико Visma Lease a Bike. У команды было сразу три потенциальных претендента на высокое место в общем зачете, однако ни один из них не попал даже в топ-10. Неудачной получилась первая гонка в составе новой команды для Саймона Йейтса. Пока что надежды на то, что переход в Visma Lease a Bike позволит ему выйти на качественно новый уровень, не оправдываются. Что касается его брата-близнеца Адама из UAE Emirates, то он также не впечатлил. Да, британец работал на Аюсо, однако в оптимальной форме Йейтсу это не мешает и самому бороться за высокие места в общем зачете.

Возвращаясь к Visma Lease a Bike, то ничего не получилось и у Аттилы Вальтера, хотя на него надежд было значительно меньше. А вот ситуация с Кианом Уйтдебруксом откровенно тревожит. Тиррено –Адриатико он провалил, после горного этапа до Фронтиньяно талантливый бельгиец пожаловался на нестандартные проблемы с сердцем. Даже на пике нагрузок его пульс не поднимается выше 150 ударов в минуту, что мешает Киану работать на максимуме возможностей организма: он чувствует "ватность" и онемение в ногах.

Данная проблема проявилась у Уйтдебрукса ещё по ходу прошлого сезона, однако за межсезонье решить эту проблему медицинскому штабу Visma Lease a Bike так и не удалось. На заклбчном этапе он вообще был вынужден сойти с дистанции. Очень непростая ситуация, поэтому слезы бельгийца после финиша во Фронтиньяно можно понять.

Тиррено – Адриатико-2025 проходила при сложных погодных условиях, было много дождей, которые привели к большому количеству падений и травм. Среди жертв "Гонки двух морей" оказался Давид Годю, который сошел на втором этапе, потерпев четвертое падение за две недели. Последнее из них было довольно серьезным, гонщик Groupama FDJ получил серьезную травму кисти руки и был вынужден перенести операцию. Точные сроки возвращения Годю в гонки не известны.

На том же втором этапе сломал ключицу Михаэль Вальгрен. Очень жаль датского гонщика EF Education EasyPost, который на прошлой неделе стал восьмым на Страде Бьянке и, казалось, начал возвращать себе лучшую форму. Из-за простуды сошел с Тиррено – Адриатико Альберто Беттиоль – черная полоса в его карьере продолжается.

Джонатан Милан x.com/uae_tour

Что касается спринтерских баталий, то здесь главным героем прогнозируемо стал Джонатан Милан, который выиграл второй и седьмой этапы. Этих побед могло быть и больше, однако неприятное падение гонщика Lidl Trek на третьем этапе на два дня выбило итальянца из борьбы за победы.

На четвертом этапе этим воспользовался Олав Коой, который, в отличие от Милана, сумел удержаться в пелотоне в непростых подъемах на первой половине этапа. Впрочем, в очной борьбе с итальянцем спринтер Visma Lease a Bike не был конкурентоспособным. Статус нидерландца как спринтера топ-уровня вызывает определенные сомнения.

Неудачной получилась гонка для Дилана Груневегена – для него все началось с падения в конце второго этапа и продолжилось серьезными проблемами в позиционной борьбе. Чистые скорости у гонщика Jayco AlUla хорошие, однако на этой Тиррено – Адриатико он просто не имел возможностей в полной мере их проявить.

Ничего не сумел показать и Поль Манье. Талантливый француз из Soudal Quick Step производит впечатление гонщика, который немного теряется при максимально высокой конкуренции и лучше проявляет себя на второстепенных гонках. Нынешняя Тиррено – Адриатико для него завершилась еще и неприятным падением на финишной прямой седьмого этапа.

9 - 16 марта - Париж - Ницца (Франция)

Париж – Ницца в этом году своего прозвища "Гонка к солнцу" не оправдала. Погодные условия были очень плохими на протяжении всей многодневки, и точно не улучшались на пути к Лазурному побережью Средиземного моря. Все это вылилось даже в нейтрализацию с последующим рестартом четвертого этапа, а также в большое количество падений, сходов и травм, в том числе среди топовых гонщиков.

Это касается, например, капитана Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго, а также Маттиаса Скьелмосе, который на момент своего крайне неприятного падения на седьмом этапе шел третьим в общем зачете. Потеря потенциального призового места в общем зачете – это, конечно, неприятно, однако датскому капитану Lidl Trek повезло избежать серьезных травм: сперва падение выглядело очень серьезным, у практически не оставалось сомнений в том, что ключицу он сломал.

Еще одной жертвой нынешней Париж – Ницца стал главный фаворит гонки, Йонас Вингегор. Датчанин, который на тот момент ехал в желтой майке лидера, упал и получил травму запястья на пятом этапе. Капитан Visma Lease a Bike несмотря на боль добрался до финиша этапа, однако на следующее утро после консультаций с врачами решил сойти с гонки.

Йонас Вингегор instagram.com/teamvisma_leaseabike

Можно ли сказать, что то падение лишило Вингегора потенциальной победы в Париж – Ницца? Сказать сложно. Все же до падения, даже несмотря на лидерство в общем зачете, Йонас на "Гонке к солнцу" не впечатлял и точно не казался непобедимым. Это наилучшим образом проявилось на четвертом этапе с горным финишем на Лож де Гард. Датчанин атаковал за 2,3 км до финиша, однако отправить своих соперников в нокаунт не сумел.

Йонас не развил свое преимущество до чего-то большего за 10-15 секунд, после чего на последнем километре его догнал и прошел Жоау Алмейда. Безусловно, до Тур де Франс еще очень далеко, однако на Париж – Ницца Вингегор не выглядел гонщиком, способным обыграть Тадея Погачара на "Большой петле".

Однако даже сход Йонаса не помешал Visma Lease a Bike победить в общем зачете. Второй раз подряд в Ницце триумфовал Маттео Йоргенсон. Он стал лишь десятым гонщиком в истории, которому удалось защитить титул чемпиона Париж – Ницца. На заключительном этапе американца атаковали со всех сторон, однако за 26 км до финиша на Коль д'Эз Маттео решил, что лучший способ защиты – это нападение, и пошел в атаку сам, сбросив всех своих соперников.

Маттео Йоргенсон Getty Images

Стоит отметить, что судьба общего зачета Париж – Ницца в этом году решалась на равнине не в меньшей степени, чем в горах. Речь идет не только о командной разделке, но и о шестом этапе, где из-за сильного бокового ветра удалось создать эшелоны. К этому приложили руку, прежде всего, Visma Lease a Bike и Ineos Grenadiers. Они отобрались в первую группу практически полными составами, кроме них, попасть в это формирование из грандов общего зачета сумели лишь Скьелмосе, Флориан Липовитц и Максимильян Шахманн. Впрочем, последний в этом году оказался совсем не готовым к борьбе за высокие места.

Разрывы на шестом этапе оказались серьезными, пелотон проиграл группе Йоргенсона и компании почти две минуты. В итоговом общем зачете лучшим среди гонщиков, которых не было в первой группе на шестом этапе, стал Майкл Сторер - пятое место. Такого результата австралийский гонщик Tudor Cycling достиг во многом благодаря победе с отрыва на седьмом этапе, когда ему удалось отыграть у пелотона минуту и более.

Майкл Сторер x.com/ParisNice

Для UAE Emirates Париж – Ницца, в отличие от параллельной Тиррено – Адриатико, сложилась не лучшим образом. Жоау Алмейда выиграл четвертый этап в борьбе с Вингегором, однако в общем зачете лишь замкнул топ-6. По слухам, в последние дни португалец ехал с болезнью. Кто точно заболел в UAE Emirates, так это Брэндон Макналти – американец был вынужден сойти с гонки на последнем этапе.

Вторым в общем зачете стал Флориан Липовитц, в то время как его партнер по команде, Александр Власов, гонку провалил и ожил лишь на последнем этапе. Топ-3 замкнул Таймен Аренсман, который стал лишь вторым нидерландцем в ХХІ веке, поднявшимся на подиум Париж - Ниццы. Первым в 2012 году был Люве Вестра. Таким образом, Ineos Grenadiers, несмотря на всю критику в свой адрес, второй раз в истории (впервые это случилось в 2013 году) делегировала своего представителя на подиум обеих престижных недельных многодневок, которые проходили параллельно.

Флориан Липовитц instagram.com/lipo.fl

И этим успехи британской команды не ограничились. Заключительный этап сольной атакой выиграл Магнус Шеффилд, что позволило американцу подняться на четвертую позицию в генеральной классификации. Для Шеффилда воскресная победа стала первой в карьере на уровне Мирового тура. В целом же Ineos Grenadiers победила в групповой гонке в Мировом туре впервые с июня прошлого года, когда Карлос Родригес выиграл этап Критериума Дофине.

Довольно неоднозначную гонку провел Ленни Мартинес. У новичка Bahrain Victorious ничего не получилось с точки зрения общего зачета: в эшелонах на шестом этапе он замерз и проиграл почти 9 минут, после чего провалил и последний этап до Ниццы. При этом, талантливый француз провел гонку ярко и активно: на четвертом этапе он пытался ответить на атаку Вингегора и ненадолго зацепился за его колесо, после чего выиграл холмистый пятый этап – первая победа в составе новой команды, и сразу настолько громкая!

Ленни Мартинес instagram.com/lennymrtz

Неплохую гонку провела XDS Astana. Клеман Шампуссен и Харольд Техада на том же пятом этапе заняли второе и четвертое места соответственно, и в итоге финишировали седьмым и восьмым в общем зачете, заработав очень важные очки в борьбе за сохранение прописки в Мировом туре.

А вот кто гонку провалил, так это Бен О'Коннор. Он проиграл время в эшелонах, слабо выглядел на всех этапах со сложным рельефом. И то же самое было с ним и на Вуэльте Валенсиане в начале февраля. Пока что после перехода в Jayco AlUla австралиец очень разочаровывает. Если в прошлом сезоне он ни в одной многодневке не финишировал ниже пятого места, то в текущем пока не может подняться выше десятого.

Безусловно, в прошлом году Бен прыгнул выше головы, на многих гонках (в частности, на Вуэльте) обстоятельства складывались в его пользу, однако и чистая физическая форма у него сейчас значительно хуже, чем в прошлом году. Разочаровал и Илан Ван Вилдер, который получил редкую возможность побыть капитаном Soudal Quick Step на крупной гонке, и выступил довольно слабо, лишь замкнув топ-10 общего зачета.

Что касается спринтерских баталий, то первые два этапа прогнозируемо выиграл Тим Мерлир, который продолжает – на этот раз заочную – борьбу с Джонатаном Миланом за звание лучшего спринтера мира на данный момент.

Тим Мерлир Getty Images

Впечатлил на Париж – Ницца Мадс Педерсен, который за межсезонье просто колоссально прибавил в умении терпеть рельеф. Экс-чемпион мира выполнял огромный объем работы в горах, а на последнем этапе до Ниццы даже ушел в сольный отрыв и в целом продемонстрировал способность бороться с горняками самого высокого уровня.

Впрочем, стоит признать, что такой прогресс в горах дался ценой частичной потери спринтерской резкости. На шестом этапе Педерсен в момент формирования эшелонов отобрался в первую группу, где кроме него не было ни одного сильного спринтера. Однако на финише он едва опередил Джошуа Тарлинга. Как бы там ни было, Мадс в межсезонье очень прибавил, и выглядит одним из главных фаворитов сезона весенних классик, начиная с Милан – Сан Ремо, которая состоится уже в следующую субботу.

Дайджест новостей

– Будущее команды Total Energies под большим знаком вопроса. Титульный спонсор команды ведет переговоры об инвестициях в Ineos Grenadiers начиная с 2026 года. Проекту Жана-Рене Бернадо, вероятнее всего, придется искать нового титульного спонсора.

– Арно Де Ли пропустит Милан – Сан Ремо-2025. Спринтер Lotto заявил, что не готов на 100% и не сможет бороться за победу на "Классичиссиме". Вместо этого он 19 и 20 марта проедет Нокере Курсе и Гран-При Денена в качестве подготовки к главным фламандским классикам сезона.

– Нидерландский гонщик команды Groupama FDJ Ларс Ван дер Берг объявил о завершении карьеры в возрасте всего 26 лет. Причина такого решения – проблемы с сердцем.