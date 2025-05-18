Джиро д'Италия. Ван Арт выиграл девятый этап, проблемы Роглича

Бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike Воут Ван Арт стал победителем девятого этапа Джиро д'Италия-2025. Сегодня, 18 мая, гонщики преодолели 181 км холмистой дистанции из Губбио в Сиену с секторами белых гравийных дорог Тосканы.

Маршрут 9 этапа Джиро д'Италия-2025 giroditalia.it

Ван Арт в парном финишном спринте опередил мексиканца Исаака Дель Торо из команды UAE Emirates. Тот благодаря второму месту перехватил розовую майку лидера общего зачета. Дель Торо стал первым в истории мексиканцем, который возглавил общий зачет Гран тура.

Главный фаворит Джиро, Примож Роглич из Red Bull Bora, финишировал 19-м с отставанием в 2 минуты и 22 секунды. Во время гонки он сначала упал, а затем получил прокол колеса.

🔻 A face-off for the ages. Youth against Experience. Strength against Strength. And a win that means so much.



🔻Un duello mitologico. La gioventù contro l'esperienza. Forza contro Forza. E una vittoria dai mille significati.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro… pic.twitter.com/JIJt9WvHPn — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025

Для Ван Арта это первая в карьере победа на Джиро. Он присоединился к клубу гонщиков, которые за карьеру выигрывали этапы на всех Гран турах.

Результаты девятого этапа:

Общий зачет:

Вчера, 17 мая, восьмой этап выиграл Люк Плапп. Завтра на Джиро второй день отдыха, после которого гонка возобновится 29-километровой равнинной личной разделкой из Лукки до Пизы.