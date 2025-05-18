Джиро д'Италия. Ван Арт выиграл девятый этап, проблемы Роглича
Бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike Воут Ван Арт стал победителем девятого этапа Джиро д'Италия-2025. Сегодня, 18 мая, гонщики преодолели 181 км холмистой дистанции из Губбио в Сиену с секторами белых гравийных дорог Тосканы.
Ван Арт в парном финишном спринте опередил мексиканца Исаака Дель Торо из команды UAE Emirates. Тот благодаря второму месту перехватил розовую майку лидера общего зачета. Дель Торо стал первым в истории мексиканцем, который возглавил общий зачет Гран тура.
Главный фаворит Джиро, Примож Роглич из Red Bull Bora, финишировал 19-м с отставанием в 2 минуты и 22 секунды. Во время гонки он сначала упал, а затем получил прокол колеса.
Для Ван Арта это первая в карьере победа на Джиро. Он присоединился к клубу гонщиков, которые за карьеру выигрывали этапы на всех Гран турах.
Результаты девятого этапа:
Общий зачет:
Вчера, 17 мая, восьмой этап выиграл Люк Плапп. Завтра на Джиро второй день отдыха, после которого гонка возобновится 29-километровой равнинной личной разделкой из Лукки до Пизы.