Суперзвезда мирового велоспорта попал в больницу в результате ДТП

Звездный бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул попал в ДТП во время тренировки.

Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

Инцидент произошел во вторник утром в Отингене (Бельгия). Эвенепул столкнулся с автомобилем бельгийской почтовой службы, водитель которого не вовремя открыл дверь. Рама велосипеда бельгийца разломилась пополам.

Спортсмена немедленно доставили в больницу, у гонщика команды Soudal Quick Step диагностировали перелом ключицы.

Напомним, Эвенепул в 2024 году стал двукратным олимпийским чемпионом Парижа в велошосе, а также защитил свое звание чемпиона мира в гонке с раздельным стартом. Тур де Франс-2024 он завершил на третьем месте в общем зачете.

В октябре 2024 года Ремко попал в десятку претендентов на приз Velo d'Or (Золотой велосипед), который ежегодно вручается лучшему велогонщику сезона.