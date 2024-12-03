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Чемпион Велоспорт

Суперзвезда мирового велоспорта попал в больницу в результате ДТП

Олег Дідух — 3 декабря 2024, 15:39
Суперзвезда мирового велоспорта попал в больницу в результате ДТП
Ремко Евенепул

Звездный бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул попал в ДТП во время тренировки.

Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

Инцидент произошел во вторник утром в Отингене (Бельгия). Эвенепул столкнулся с автомобилем бельгийской почтовой службы, водитель которого не вовремя открыл дверь. Рама велосипеда бельгийца разломилась пополам.

Спортсмена немедленно доставили в больницу, у гонщика команды Soudal Quick Step диагностировали перелом ключицы.

Напомним, Эвенепул в 2024 году стал двукратным олимпийским чемпионом Парижа в велошосе, а также защитил свое звание чемпиона мира в гонке с раздельным стартом. Тур де Франс-2024 он завершил на третьем месте в общем зачете.

В октябре 2024 года Ремко попал в десятку претендентов на приз Velo d'Or (Золотой велосипед), который ежегодно вручается лучшему велогонщику сезона.

травма Ремко Евенепул

Ремко Евенепул

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