Суперзвезда мирового велоспорта попал в больницу в результате ДТП
Звездный бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул попал в ДТП во время тренировки.
Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.
Инцидент произошел во вторник утром в Отингене (Бельгия). Эвенепул столкнулся с автомобилем бельгийской почтовой службы, водитель которого не вовремя открыл дверь. Рама велосипеда бельгийца разломилась пополам.
Спортсмена немедленно доставили в больницу, у гонщика команды Soudal Quick Step диагностировали перелом ключицы.
Напомним, Эвенепул в 2024 году стал двукратным олимпийским чемпионом Парижа в велошосе, а также защитил свое звание чемпиона мира в гонке с раздельным стартом. Тур де Франс-2024 он завершил на третьем месте в общем зачете.
В октябре 2024 года Ремко попал в десятку претендентов на приз Velo d'Or (Золотой велосипед), который ежегодно вручается лучшему велогонщику сезона.