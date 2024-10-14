Погачар поставил жирный восклицательный знак в невероятном сезоне-2024. Итоги недели в велоспорте

Гонки недели

14 октября – Ломбардия (Италия)

Последней по-настоящему большой гонкой сезона, по традиции, была Ломбардия. Впрочем, сказать, что последний Монумент сезона все ждали с нетерпением, нельзя - слишком очевидным был фаворит "Классики опавших листьев". Речь идет, конечно, о Тадее Погачаре, который выигрывал эту гонку в предыдущие три года, и было трудно представить, что может остановить словенца на пути к четвертой победе и повторению рекорда Фаусто Коппи.

И в результате сенсации не произошло. Более того, даже атаковал Погачар ровно там, где от него все этого и ждали – на подъеме на Кольма ди Сормано за 48 км до финиша. Атака Тадея именно здесь читалась: в связи с отсутствием в маршруте Чивильо, после Сормано гонщиков ждал лишь один холм – короткий и не заоблачно крутой Сан Фермо делла Батталья перед финишем в Комо. И, находясь в такой феноменальной форме, как капитан UAE Emirates, было слишком рискованно доводить дело до выяснения отношений на нем.

Погачар атаковал на Сормано, и сразу же отправил своих соперников в нокаут. По большому счету, на рывок словенца никто даже не пытался ответить – в нынешнем сезоне мы уже неоднократно убеждались в том, что это контрпродуктивно и может завершиться даже сходом с дистанции. За первый же километр атаки Тадей бросил группе преследователей во главе с Ремко Эвенепулом 25 секунд – невероятно.

Впрочем, это было только начало. После завершения спуска с Сормано преимущество Погачара над бельгийцем достигало примерно 1 минуты и 10 секунд. Впереди обоих ждала в основном равнина – казалось бы, территория Эвенепула. Нет, безусловно, никто в здравом уме не думал о том, что капитан Soudal Quick Step мог бы догнать словенца, однако, казалось, Ремко было по силам по крайней мере не проиграть неприлично много. Но и этого не получилось – на финише его отставание составило 3 минуты и 16 секунд. Полный и безапелляционный разгром.

Тадей Погачар

3:16 преимущества победителя над вторым местом – самый большой разрыв на Монументах со времен Париж – Рубе 1998 года, когда Франко Баллерини привез своему партнеру по Mapei Андреа Тафи 4 минуты и 16 секунд. Если же говорить конкретно о Ломбардии, то это самый большой разрыв с 1971 года, когда Эдди Меркс выиграл у Франко Биттосси 3 минуты и 31 секунду.

Тем не менее, если вынести Погачара за скобки, то в целом Эвенепул провел очень достойную гонку. Он был самым сильным среди простых смертных и к тому же проявил недюжинную смелость. Все прекрасно помнят его ужасное падение на спуске с Муро ди Сормано на Ломбардии 2020 года, когда Ремко улетел в 9-метровый обрыв – выглядело настолько страшно, что казалось, что инцидент может стоить ему карьеры, если не всей жизни.

После такого у капитана Soudal Quick Step, казалось бы, должен появиться страх на спусках на Ломбардии – особенно если учитывать, что прохождение даунхилов в целом является его слабой стороной. Однако на этот раз по дороге вниз с Кольма ди Сормано Эвенепул пошел в атаку и сбросил своих попутчиков – Энрика Маса и Леннерта Ван Этвелта. Наверное, лучший в карьере спуск в исполнении Ремко.

Второе место – очень достойный результат для Эвенепула, особенно учитывая, что перед стартом гонки бельгиец жаловался на очень сильную усталость. Тем не менее, гонщику Soudal Quick Step снова не удалось ничего противопоставить Погачару на однодневке с тяжелым рельефом, хотя еще в апреле текущего года многие считали, что Ремко на гонках такого плана (в первую очередь, подразумевается Льеж – Бастонь – Льеж) может бросить вызов словенцу. Теперь же, если им, наконец, удастся встретиться в очной борьбе на "Ла Доенн", то гонщик UAE Emirates будет безусловным фаворитом такого противостояния.

x.com/Il_Lombardia

Топ-3 к радости местной публики замкнул Джулио Чикконе. Панчер из Lidl Trek даже сам пробовал атаковать на Кольма ди Сормано незадолго до того, как в атаку пошел Погачар. Казалось, что для итальянца эта атака станет роковой. Однако, отстав от группы преследователей, он не сдался, прекрасно отработал равнину, проявив сильный индивидуальный ход, чего за Джулио никогда не водилось. В самом начале финального холма Сан Фермо делла Батталья Чикконе не только настиг группу Маса, но и буквально сразу провел результативную атаку, фактически пройдя своих конкурентов в борьбе за место на подиуме насквозь. Лучший гонщик мира, абсолютный олимпийский чемпион и местный, итальянский гонщик – думаю, именно о таком итоговом подиуме организаторы Ломбардии и мечтали.

Четвертым в итоге стал Йон Исагирре – еще один гонщик, который, вслед за Чикконе, переложился в группу Маса на Сан Фермо делла Батталья. В возрасте 35 лет баскский ветеран показал свой лучший в карьере результат на Монументах. Что касается самого Маса, то он замкнул топ-5 и в очередной раз за эту осень проявил себя как сильный однодневщик.

Еще во время подъема на Кольма ди Сормано в группу Масса и Эвенепула (до атаки бельгийца на спуске) перевелся Леннерт Ван Этвелт, который в итоге финишировал седьмым. 23-летний гонщик Lotto Dstny еще раз подтвердил свой огромный потенциал. Нынешний сезон он начал с побед на Трофео Серра Трамунтана и Туре ОАЭ и 11-го места на Страде Бьянке, после чего на три месяца выпал из гонок из-за травмы колена. Во второй половине сезона он очень сильно начал Вуэльту, с которой был вынужден сойти из-за проблем с дыхательной системой. Рискнем спрогнозировать, что, если в 2025 году гонщику Lotto Dstny удастся избежать столь серьезных проблем со здоровьем, то он станет одним из открытий сезона.

Выглядел серьезным претендентом на подиум и партнер Погачара по UAE Emirates Павел Сиваков. Именно он являлся последней частью поезда смерти перед атакой словенца. И, за счет того, что Тадей пошел в атаку немного раньше, чем ожидалось, смена Сивакова получилась короче, чем планировалось. Француз русского происхождения сохранил достаточно сил для развязки гонки. Одно время именно он казался главным претендентом на третье место, однако в итоге лишь замкнул топ-6 – двойной подиум UAE Emirates не состоялся.

x.com/Il_Lombardia

В целом нельзя сказать, что весь пелотон с самого старта гонки сдался на милость Погачару и просто ожидал, когда словенец пойдет в решающую атаку. С первых километров дистанции Тадея и его команду пытались разобрать, в отрыв дня уехали очень сильные гонщики. В частности, трио из Bahrain Victorious: Антонио Тибери, Дамьяно Карузо и Матей Мохорич. Однако все трое в этот день выглядели откровенно слабо и один за другим рано выпали из отрыва – бесславное завершение столь смелого и агрессивного старта гонки. Ну а мы еще раз убедились, что попытки слепить из Тибери сильного однодневщика – бесперспективная затея. По крайней мере, так это выглядит сейчас.

Неплохо на этой неделе показал себя Нилсон Паулесс. Американец поначалу красивой сольной атакой выиграл Гран Пьемонте в четверг, после чего, несмотря на все затраченные усилия, занял восьмое место на Ломбардии.

Отметим, что старту "Классики опавших листьев" предшествовал довольно громкий скандал. Том Пидкок считался одним из главных претендентов на призовые места (по мнению букмекеров – вообще фаворит №2), однако вечером накануне старта Ineos Grenadiers просто убрали его со старт-листа без каких-либо веских причин. Дело в том, что контракт Пидкока с Ineos Grenadiers истекает в конце 2024 года, британец отказывается продлевать сделку, и наказать его решили вот таким образом – выстрелив самим себе в колено. В отсутствие Подкока никто из Ineos Grenadiers не попал даже в топ-10: лучшим стал Таймен Аренсман, который, несмотря на участие в отрыве дня, финишировал 15-м.

Что касается Пидкока, то он, вероятнее всего, продолжит карьеру в проекте Q36.5. Кстати, британец жаловался на работу Ineos Grenadiers еще на Гран-Пьемонте. В тот момент, как одинокий Паулесс боролся с целым пелотоном, в основной группе у британца в распоряжении были три партнера по команде: Бен и Коннор Свифты, а также Аренсман. Однако ни один из них не отработал как следует, хотя это могло принести Ineos Grenadiers победу в гонке.

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Ну а Погачар одержал свою 25-ю победу в текущем сезоне, сравнявшись с рекордным показателем 21-го века, принадлежащим легендарному спринтеру Алессандро Петакки и установленным в 2005 году. Из этих 25 побед 23 были одержаны на уровне Мирового тура. Ровно столько же, сколько одержал в элитном дивизионе Ремко Эвенепул за всю свою профессиональную карьеру, которая, как и у Погачара, стартовала в 2019 году.

Словенец стал первым гонщиком в истории, который в один сезон выиграл, кроме "Тройной короны" (победы в Джиро, Тур де Франс и групповой гонке чемпионата мира), еще и два Монумента. Нынешний сезон Погачара претендует не только на звание лучшего сезона в истории велоспорта, а просто на один из лучших годовых перфомансов в истории спорта. Особенно, если учитывать контекст: то, в каком стиле эти победы одерживались и то, насколько невыполнимыми казались такие подвиги еще несколько лет назад. Но нам повезло быть свидетелями того, как пишется история велоспорта, ее самые яркие страницы.

Следующая неделя

15 – 20 октября – Тур Гуанси (Китай)

Ломбардия в последние годы не является последней гонкой в календаре Мирового тура. Программу соревнований в элитном велодивизионе закрывает китайская многодневка Тур Гуанси. Она была впервые проведена в 2017 году, однако в этом году пройдет только в пятый раз в истории: в 2020 – 2022 годах гонку отменяли в связи с пандемией коронавируса.

Что касается маршрута, то он, как обычно, относительно прост. Из шести этапов два – первый и последний – абсолютно равнинные. Еще три этапа не лишены сложностей рельефа, однако они, скорее всего, будут не столь ощутимы, чтобы помешать массовому спринту. Ключевым с точки зрения общего зачета станет пятый этап с горным финишем в подъем Нонгла: 3,3 км со средним градиентом в 6,6%, в том числе последние 1,3 км со средними 14,8%.

Маршрут 5-го етапу Туру Гуансі procyclingstats.com

Старт-лист Тура Гуанси обычно не слишком представительный. В статусе действующего чемпиона на старт выйдет нидерландец Милан Вадер из Visma Lease a Bike. Тем не менее, в этом году он, возможно, не будет даже капитаном в собственной команде – эти полномочия у него может забрать норвежский талант Пер Странд Хагенес.

Достаточно сильный состав привезла Red Bull Bora, в составе которой на общий зачет могут претендовать немецкое трио: Эммануэль Бухманн, Флориан Липовитц и Максимилиан Шахманн. За UAE Emirates выступят вундеркинд Исаак дель Торо, а также победитель первого в истории Тура Гуанси, бельгиец Тим Велленс. Следует относить к числу топ-фаворитов и его соотечественника Леннерта Ван Этвелта из Lotto Dstny, который блестяще выступил на Ломбардии.

Ineos Grenadiers будет рассчитывать на Тобиаса Фосса и Джонатана Нарваэса, хотя уровень мотивации последнего вызывает вопросы – он покидает британский проект в конце сезона. У Lidl Trek также два потенциальных претендента на высокие места – Куинн Симмонс и Хуан Педро Лопес. Soudal Quick Step привезла в Китай Яна Гирта и Джеймса Нокса. Астану в борьбе за общий зачет будут представлять Лоренцо Фортунато и Алексей Луценко.

Интересно будет понаблюдать за одним из героев Тур де Франс-2023 Виктором Лафеем, пропустившим всю первую половину текущего сезона из-за травмы, он наверняка захочет громко хлопнуть дверью в конце неудачной кампании. Также не списываем со счетов Хью Карти, Ивана Сосу, Люка Плаппа и Оскара Онли, проводящего очень неплохую вторую половину сезона.

Сразиться в спринте за победы на отдельных этапах могут Сэм Беннетт, Хуан Себастьян Молано и Иван Гарсия Кортина. Возможно, вспомнит свою спринтерскую молодость Яспер Стуйвен. Попытается частично реабилитироваться за провальный сезон Фабио Якобсен. Может не потеряться в такой компании и выступающий под нейтральным флагом Глеб Сирица из Астаны. Главным разгоняющим для него будет Давиде Баллерини, хотя итальянец может и сам сразиться за высокие места на отдельных этапах.

Дайджест новостей

– Visma Lease a Bike объявила о подписании контракта с 20-летним немцем Никласом Беренсом – свежеиспеченным чемпионом мира среди андеров (возрастная категория до 23 лет). Также нидерландский клуб официально подтвердил то, что всем было известно еще летом: спортивный директор команды Мерейн Земан с 1 декабря текущего года покидает проект, в котором работал с 2013 года, и займет аналогичную должность в футбольном клубе АЗ Алкмаар.

– Decathlon Ag2r, которая в это межсезонье потеряет Бена О'Коннора, Валентена Паре-Пентра и еще несколько важных гонщиков, нашел им достойную замену. К французскому коллективу присоединятся Штефан Биссеггер, Каллум Скотсон, Йоханнес Стауне-Миттет и Торд Гудместад. Продлены контракты со Стеном Девульфом, Орельеном Паре-Пентром, Николя Продоммом и Пьером Готером.

Также Decathlon Ag2r представила в качестве нового спортивного директора Люка Роу, до этого всю карьеру проведшего в Ineos Grenadiers.

Люк Роу x.com/decathlonAG2RLM

– UAE Emiartes объявила о продлении контрактов с целым рядом гонщиков, среди которых – Рафал Майка. Также полноценное соглашение с командой подписал один из главных талантов нового поколения Пабло Торрес. 18-летний испанец в этом году стал вторым в общем зачете Тур де ль'Авенир, Тур де Франс для молодых и выдавал космические по цифрам как для своего возраста перфомансы на отдельных горных этапах. Усилит команду и бельгийский универсал Руне Херрегодтс.

Также UAE Emiartes, похоже, удалось удержать в команде Хуана Аюсо. Талантливый испанец, по информации инсайдеров, терпеть не может Погачара и наотрез отказывается работать на него в тех гонках, где они пересекаются. Однако Мауро Джанетти, похоже, нашел компромиссное решение. Аюсо остается в проекте, но в 2025 году его гоночный календарь с Погачаром будет полностью разведен. Главная цель испанца на 2025 год – Джиро д'Италия, а это значит, что Тадей свой титул на "Корса роза" защищать не будет. Шансы наконец-то увидеть Погачара на Париж – Рубе становятся все выше.

– Одно из главных открытий Вуэльты, Пабло Кастрильо, подписал трехлетний контракт с Movistar. Каспер Асгрен, как и ожидалось, покидает Soudal Quick Step. Однако пойдет он не в Tudor, о чем неоднократно писали СМИ, а в EF Education EasyPost, предложившую в последний момент более выгодные условия личного контракта.

– Один из лучших спринтерских разгоняющих современности, Микаэль Морков, объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет. Последней командой в его карьере была Астана, где он помогал Марку Кевендишу. Теперь Морков станет главным тренером сборной Дании.

– Red Bull Bora объявила о подписании контракта на 2025 год с Джанни Москоном. Талантливый итальянец попытается перезагрузить свою карьеру после провального сезона в Soudal Quick Step.

– Неудачным оказался и вояж Реми Каванья в Movistar. Француз жаловался на языковой барьер в испанской команде. С 2025 года он будет выступать в родной языковой среде – в Groupama FDJ.

– Марк Кевендиш собирается принять участие в выставочных гонках в Сингапуре 9 и 10 ноября. Также там выступят Винченцо Нибали, Крис Фрум и Примож Роглич. Скорее всего, это будут прощальные гонки в карьере Кевендиша, хотя официально о своих планах на будущее он еще не сообщал.

– Международный союз велосипедистов (UCI) решил скорректировать "правило 3 км", согласно которому на многодневках упавшие на последних 3 км дистанции этапов с равнинным финишем гонщики получают в общий зачет время группы, в которой они находились на момент падения. Теперь это правило не будет применяться в случаях, когда гонщик упал по собственной вине.

На такие изменения UCI пошел в связи с инцидентом на 11-м этапе Тур де Франс-2024, когда Примож Роглич на практически горном маршруте получил нейтрализацию и одинаковое с Эвенепулом время на финише, несмотря на то, что падение словенца на последних километрах дистанции было исключительно его виной.