Британка Моррис в третий раз за неделю обновила мировой рекорд в велотреке

Британка Анна Моррис в третий раз за неделю побила свой собственный мировой рекорд. 29-летняя спортсменка сделала это в индивидуальной гонке преследования на дистанции 4 км во время чемпионата Великобритании Lloyds British National Track Championships.

Об этом информирует BBC. Детали приводит Britishcycling.org.uk.

На этот раз Анна показала время 4 минуты 24,060 секунды.

Предыдущий мировой рекорд Моррис установила неделю назад во время чемпионата Европы в городе Хойсден-Зольдер (Бельгия). Сначала в квалификации представительница Уэльса показала время 4 минуты 28,306 секунды. Затем она улучшила результат в финале, показав 4 минуты 25,874, секунды.

"Мотивация была действительно высокой, особенно на моей домашней трассе перед родной публикой. Толпа точно "несла" меня на последних четырех кругах. Я просто старалась держать голову опущенной на этом последнем километре, стараясь продолжать крутить педали как можно больше. Пока что 4 км прошли для меня достаточно хорошо. Я думаю, что в этом году мы увидим, что этот рекорд будет превзойден. Есть еще несколько человек, которые, я уверена, будут стремиться его обновить в этом году", – призналась она.

🚨 WORLD RECORD CLAXON...



💪 Anna Morris has just broken her pursuit world record again as she won the @BritishCycling National Championships in Manchester! pic.twitter.com/mQaP14Hwzc — Eurosport (@eurosport) February 22, 2025

4:24.060 🔥



There is no stopping the record-smashing Anna Morris! pic.twitter.com/Fkwr1ozkM9 — British Cycling (@BritishCycling) February 22, 2025

В этом году дистанцию женской индивидуальной гонки преследования было увеличено с 3000 до 4000 метров, сравняв ее с мужской.

У мужчин в этой дисциплине сейчас есть итальянец Джонатан Милан. В октябре прошлого года он преодолел дистанцию за 3 минуты 59,153 секунды.

Напомним, итальянец Франческо Фортунато побил мировой рекорд 30-летней давности по спортивной ходьбе на дистанции 5 км в помещении.