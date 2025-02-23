Британка Моррис в третий раз за неделю обновила мировой рекорд в велотреке
Британка Анна Моррис в третий раз за неделю побила свой собственный мировой рекорд. 29-летняя спортсменка сделала это в индивидуальной гонке преследования на дистанции 4 км во время чемпионата Великобритании Lloyds British National Track Championships.
Об этом информирует BBC. Детали приводит Britishcycling.org.uk.
На этот раз Анна показала время 4 минуты 24,060 секунды.
Предыдущий мировой рекорд Моррис установила неделю назад во время чемпионата Европы в городе Хойсден-Зольдер (Бельгия). Сначала в квалификации представительница Уэльса показала время 4 минуты 28,306 секунды. Затем она улучшила результат в финале, показав 4 минуты 25,874, секунды.
"Мотивация была действительно высокой, особенно на моей домашней трассе перед родной публикой. Толпа точно "несла" меня на последних четырех кругах. Я просто старалась держать голову опущенной на этом последнем километре, стараясь продолжать крутить педали как можно больше.
Пока что 4 км прошли для меня достаточно хорошо. Я думаю, что в этом году мы увидим, что этот рекорд будет превзойден. Есть еще несколько человек, которые, я уверена, будут стремиться его обновить в этом году", – призналась она.
В этом году дистанцию женской индивидуальной гонки преследования было увеличено с 3000 до 4000 метров, сравняв ее с мужской.
У мужчин в этой дисциплине сейчас есть итальянец Джонатан Милан. В октябре прошлого года он преодолел дистанцию за 3 минуты 59,153 секунды.
Напомним, итальянец Франческо Фортунато побил мировой рекорд 30-летней давности по спортивной ходьбе на дистанции 5 км в помещении.