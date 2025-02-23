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Итальянец Фортунато побил мировой рекорд по спортивной ходьбе, который держался 30 лет

Руслан Травкін — 23 февраля 2025, 03:48
Итальянец Фортунато побил мировой рекорд по спортивной ходьбе, который держался 30 лет
x.com/EuroAthletics

Итальянец Франческо Фортунато побил мировой рекорд 30-летней давности по спортивной ходьбе на дистанции 5 км в помещении.

Об этом сообщает Worldathletics.org.

Произошло это во время чемпионата Италии в Анконе. 30-летний спортсмен показал результат 17:55,65, что практически на 12 секунд лучше предыдущего мирового рекорда.

Он принадлежал россиянину Михаилу Щенникову. В 1995 году тот на соревнованиях в Москве показал время 18:07,08.

"Я мечтал улучшить рекорд Италии, поэтому это безумие, что мировой рекорд также упал.

Сегодня я убил двух зайцев одним выстрелом. Я очень счастлив, это большое достижение", – признался Фортунато.

Отметим, что чемпионат Италии по спортивной ходьбе на 5000 метров Фортунато выигрывает седьмой год подряд.

В прошлом году он стал бронзовым призером чемпионата Европы на дистанции 20 км. В составе сборной Италии победил на этапе Кубка мира в этой дисциплине.

Напомним, ранее угандиец Джейкоб Киплимо установил феноменальный мировой рекорд в полумарафоне.

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