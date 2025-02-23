Итальянец Фортунато побил мировой рекорд по спортивной ходьбе, который держался 30 лет

Итальянец Франческо Фортунато побил мировой рекорд 30-летней давности по спортивной ходьбе на дистанции 5 км в помещении.

Об этом сообщает Worldathletics.org.

Произошло это во время чемпионата Италии в Анконе. 30-летний спортсмен показал результат 17:55,65, что практически на 12 секунд лучше предыдущего мирового рекорда.

Он принадлежал россиянину Михаилу Щенникову. В 1995 году тот на соревнованиях в Москве показал время 18:07,08.

"Я мечтал улучшить рекорд Италии, поэтому это безумие, что мировой рекорд также упал. Сегодня я убил двух зайцев одним выстрелом. Я очень счастлив, это большое достижение", – признался Фортунато.

Meraviglioso Francesco #Fortunato agli Assoluti indoor di Ancona. Con 17:55.65 cade dopo trent’anni il record del mondo dei 5000 di marcia su pista

Da Sportface TV pic.twitter.com/54HquGbssx — Sportface (@sportface2016) February 22, 2025

RECORD DEL MONDO! 🚨



Francesco Fortunato 🇮🇹 becomes the first athlete in history to break the 18 minute-barrier in the 5000m race walk with 17:55.65 at the Italian Indoor Championships.



The previous world record of 18:07.08 had stood since 1995! 😯 pic.twitter.com/b2xOQdpCxE — European Athletics (@EuroAthletics) February 22, 2025

Отметим, что чемпионат Италии по спортивной ходьбе на 5000 метров Фортунато выигрывает седьмой год подряд.

В прошлом году он стал бронзовым призером чемпионата Европы на дистанции 20 км. В составе сборной Италии победил на этапе Кубка мира в этой дисциплине.

Напомним, ранее угандиец Джейкоб Киплимо установил феноменальный мировой рекорд в полумарафоне.