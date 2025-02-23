Итальянец Фортунато побил мировой рекорд по спортивной ходьбе, который держался 30 лет
Итальянец Франческо Фортунато побил мировой рекорд 30-летней давности по спортивной ходьбе на дистанции 5 км в помещении.
Об этом сообщает Worldathletics.org.
Произошло это во время чемпионата Италии в Анконе. 30-летний спортсмен показал результат 17:55,65, что практически на 12 секунд лучше предыдущего мирового рекорда.
Он принадлежал россиянину Михаилу Щенникову. В 1995 году тот на соревнованиях в Москве показал время 18:07,08.
"Я мечтал улучшить рекорд Италии, поэтому это безумие, что мировой рекорд также упал.
Сегодня я убил двух зайцев одним выстрелом. Я очень счастлив, это большое достижение", – признался Фортунато.
Отметим, что чемпионат Италии по спортивной ходьбе на 5000 метров Фортунато выигрывает седьмой год подряд.
В прошлом году он стал бронзовым призером чемпионата Европы на дистанции 20 км. В составе сборной Италии победил на этапе Кубка мира в этой дисциплине.
Напомним, ранее угандиец Джейкоб Киплимо установил феноменальный мировой рекорд в полумарафоне.