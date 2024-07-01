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This Time for Africa: эритреец Гирмай выиграл 3 этап Тур де Франс

Игорь Чернявский — 1 июля, 18:50
This Time for Africa: эритреец Гирмай выиграл 3 этап Тур де Франс

Сегодня, 1 июля, состоялся 3 этап веломногодневки Tour de France-2024.

Победу одержал эритрейский гонщик команды Intermarche-Wanty Биньям Гирмай.

На последних километрах гонки произошел масштабный завал, который "отдел" фаворитов и позволил Гермаю выбиться в лидеры.

Это был равнинный этап с тремя подъемами четвертой категории. Гонка стартовала в Пьяченце, а закончилась в Турине.

После третьего этапа общий зачет возглавляет эквадорец Ричард Карапас. Вторым идет действующий победитель Джиро д'Италия Фаддей Погачар.

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