This Time for Africa: эритреец Гирмай выиграл 3 этап Тур де Франс

Сегодня, 1 июля, состоялся 3 этап веломногодневки Tour de France-2024.

Победу одержал эритрейский гонщик команды Intermarche-Wanty Биньям Гирмай.

На последних километрах гонки произошел масштабный завал, который "отдел" фаворитов и позволил Гермаю выбиться в лидеры.

🚴‍♂️🇫🇷 | Een koninklijke sprint na een etappe zonder al te veel verhaal. Het zal Biniam Girmay een zorg zijn. Hij heeft zijn eerste ritzege binnen. #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/fGDkvVTFHR — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 1, 2024

Это был равнинный этап с тремя подъемами четвертой категории. Гонка стартовала в Пьяченце, а закончилась в Турине.

После третьего этапа общий зачет возглавляет эквадорец Ричард Карапас. Вторым идет действующий победитель Джиро д'Италия Фаддей Погачар.