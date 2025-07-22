Ремесленник против художника. 25 лет легендарной дуэли Армстронг vs Пантани на Тур де Франс

Сегодня, 22 июля, третья неделя Тур де Франс начнется 16 этапом с финишем на знаменитой горе Мон Вонту. "Провансальский гигант" по праву считается одним из самых легендарных и мифических подъёмов Тура, который неоднократно становился сценой эпических битв звёзд первой величины. Пожалуй, самая легендарная из этих битв случилась 25 лет назад: Тур де Франс-2000 подарил всем противостояние двух титанов, Лэнса Армстронга и Марко Пантани.

Эта дуэль по праву считается одной из самых знаменитых и хрестоматийных в истории велоспорта и навсегда стала неотъемлемой частью эпоса Тур де Франс – как "Рука Бога" Диего Марадоны или гол-фантом Джеффри Херста в финале ЧМ-1966 в мировом футболе. Учитывая легендарность и масштаб дуэли Армстронга и Пантани, порой бывает трудно поверить в то, насколько скоротечной она была: их противостояние только Туром 2000 года и ограничилось. Об этой битве титанов мы сегодня и поговорим.

В 1999 году Лэнс Армстронг сенсационно выиграл свой первый Тур де Франс, перед этим победив в главной битве своей жизни – борьбе с тестикулярным раком. До своей страшной болезни техасец был сильным однодневщиком, в 1993 году сенсационно стал самым молодым в истории чемпионом мира в групповой гонке, в 1995 и 1996 годах выиграл Классику Сан-Себастьян и Флеш Валлонь соответственно. Однако в качестве сильного генеральщика на Гран туры американца с нескромными антропометрическими данными никто не рассматривал.

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Рак позволил Ленсу сбросить лишний вес и неожиданно занять 4 место на Вуэльте-1998. Несмотря на это, к числу главных фаворитов Тура-1999 его никто не относил. Однако в итоге Армстронг шокировал весь мир, выиграв "Большую петлю" с впечатляющим преимуществом в 7 минут и 37 секунд над вице-чемпионом, Алексом Цюлле. От смертельной битвы против рака – на вершину мира: просто сказочная, голливудская история.

Впрочем, специалисты понимали, что та победа Ленса была в значительной степени подарком судьбы. Из 7 минут и 37 секунд преимущества над Цулле в общем зачете 6:03 американец выиграл у капитана Banesto в прямом смысле на ровном месте: из-за падения швейцарца на Пассаж дю Гуа на равнинном втором этапе.

Была и другая, еще более веская причина считать победу Армстронга на Туре-1999 подарком судьбы: по разным причинам гонку пропускали две главные звезды мирового велоспорта той эпохи, победители Туров 1997 и 1998 годов, Ян Ульрих и Марко Пантани. Немец не вышел на старт из-за травмы колена, после чего в сентябре выиграл Вуэльту и стал чемпионом мира в разделке.

История Пантани была гораздо более драматичной. После легендарного дубля Джиро+Тур в 1998 году "Пират" доминировал и на "Корса роза" 1999 года, будучи на голову сильнее своих соперников и практически гарантировав себе победу в общем зачете. Однако утром 5 июня в Мадонна ди Кампильо, перед стартом предпоследнего этапа, грянул гром: обладателя розовой майки снимают с гонки!

На тот момент антидопинговые службы еще не разработали тест на ЭПО, самый эффективный вид допинга, который в то время процветал в мировом спорте. Все, до чего додумались на тот момент – делать тест на гематокрит (уровень концентрации в крови красных кровяных телец, эритроцитов). За основу бралась аксиома о том, что без употребления ЭПО этот показатель не может превышать 50%.

Превышение 50-процентного уровня не могло считаться прямым доказательством употребления гонщиком ЭПО: все, что могли сделать антидопинговые службы на тот момент – это немедленно отстранить спортсмена от соревнований на 2 недели "из-за опасений относительно его состояния здоровья". Именно это и случилось с Пантани: пробу крови, взятую у него рано утром 5 июня, обработали с невероятной оперативностью и за несколько часов отстранили Марко от гонок на 2 недели, не дав завершить Джиро: у него уровень гематокрита составил 52%. Победу, которая была уже практически в кармане у капитана Mercatone Uno, буквально вырвали у него из рук.

Марко Пантани покидает Джиро-1999 Getty Images

Упущенная победа на Джиро, огромная волна обвинений в допинге, травля в прессе – все это стало тяжелым ударом для Пантани и отправило его в глубокую депрессию. Формально Марко имел право выйти на старт Тура-1999, однако по его же собственным словам, психологически он в тот момент был полностью разбитым и порывался завершить карьеру. Тем более, что выходить из глубокой депрессии он решил с помощью кокаина – решение, которое в итоге станет для гениального итальянского горняка роковым.

Как бы там ни было, но отсутствие Ульриха и Пантани было еще одним, чрезвычайно весомым фактором, который позволял считать победу Армстронга на Туре-1999 подарком судьбы. Большинство специалистов прогнозировали, что две главные звезды мирового велоспорта вернутся на "Большую петлю" в следующем году и поставят техасского выскочку на место.

Пантани после драмы в Мадонна ди Кампильо находился в глубокой психологической яме, и выбирался из нее с большим трудом. На старт Джиро д'Италия "Пират" выходил лишь с двумя гоночными днями в сезоне за спиной.

На "Корса роза" Пантани был бледной тенью самого себя и начал подавать признаки жизни лишь на 19 этапе. Тогда "Пират" помог партнеру по команде и будущему победителю прошлогодней Джиро Стефано Гардзелли отбить атаки соперников на Изоаре, после чего в итоге финишировал вторым (позади лишь Паоло Ланфранки из отрыва дня) в Бриансоне. Первый повод для оптимизма на последний год, однако в целом лишь один сильный гоночный день в сезоне – Пантани подходил к Туру с очень сомнительным багажом.

И "Большую петлю" Марко начал столь же провально, как и Джиро. На первом этапе, разделке на 16,5 км, он показал аж 136-й результат, проиграв Армстронгу 2 минуты и 14 секунд.

На 4 этапе гонщиков ждала командная разделка аж на 70 км. Разрывы на таких дистанциях возникали огромные, а генеральщики со слабыми командами часто теряли все шансы в общем зачете.

К счастью, такие гонки на Гран турах уже давно вымерли как класс – командные разделки если и появляются, то значительно короче по дистанции. Впрочем, тогда эпоха была совсем другой, и командные разделки имели колоссальное влияние на борьбу за желтую майку. Mercatone Uno во главе с Пантани гонку не то чтобы провалили – 9 место. Зато команде Армстронга, US Postal, итальянцы проиграли 2 минут и 48 секунд. Как итог – к первым горам Тура Пантани уже подходил с отставанием в 5 минут и 2 секунды от американца. Огромный гандикап.

В Пиренеи участники Тура в том году заехали лишь на один день – на 10 этапе: 205 км из Дакса до горного финиша на знаменитом подъеме Отакам: 17,3 км со средним градиентом в 6,8%. Наконец-то первая очная битва титанов в горах. Несмотря на крайне сложную ситуацию в общем зачете, Пантани надеялся на Отакаме показать, кто в доме хозяин, и доказать, что недаром его уже тогда называли лучшим горняком в истории велоспорта.

Однако в тот день Армстронг вылил ведро холодной воды на голову "Пирата" и остальных своих соперников. Вполне уместная метафора, учитывая, что этап проходил в условиях сильного дождя. Пантани самонадеянно пошел в атаку в начале подъема на Отакам, когда пелотон еще был достаточно большим. На рывок итальянца ответили лишь Армстронг и Алекс Цюлле, в то время как Ульрих пошел от обороны, пытаясь добрать конкурентов в ровном темпе.

Армстронга атака Пантани не испугала. Лэнс уверенно ответил на нее, после чего вышел на первую позицию, очень быстро сбросив Цюлле с колеса. Хорошая возможность для того, чтобы в парной работе с "Пиратом" набирать преимущество над остальными соперниками. Техасец несколько раз оглянулся, приглашая капитана Mercatone Uno на смену, однако Марко не выходил: он уже понимал, что переоценил свои силы, пойдя в атаку. Еще одно ускорение Армстронга – и Пантани слетает у него с колеса, в отчаянии покачивая головой и пытаясь подобрать более удобную передачу.

Лэнс в тот день был в огне и просто летел по Пиренеям, за финальный подъем почти отыграв 11 минут отставания от одинокого беглеца Хавьера Очоа с раннего отрыва дня. От гигантского преимущества испанца у подножия финального подъема на финише осталось лишь 42 секунды.

Это был, возможно, лучший горный перфоманс в карьере Армстронга. Ульриха в тот день он опередил на 3 минуты и 13 секунд, Пантани – аж на 5:10. "Пират" переоценил свои силы и явно был еще не готов к борьбе даже на своей любимой территории. А Лэнс четко дал всем понять: наступила новая эпоха, пришло его время, а все, кто думал, что Ульрих и Пантани с легкостью поставят техасского выскочку на место, глубоко ошибались.

Однако Марко не был готов отправляться на свалку истории – он не был бы самим собой, если бы просто так сдался. После Отакама гонщиков ждал равнинный этап и день отдыха, а дальше – горный этап до легендарной Мон Вонту. Два дня на перезагрузку – и надо брать реванш за болезненное поражение в Пиренеях.

Sirotti

На самом "Провансальском гиганте" поначалу казалось, что операция "реванш" у Пантани разваливается на глазах. Еще на первой трети подъема он не выдержал темпа US Postal и выпал из группы лидеров. Однако это не стало приговором для итальянца, Марко не сдался и не рассыпался: несколько раз он возвращался в группу, после чего снова выпадал. Впрочем, его отставание никогда не превышало 10 – 15 секунд.

После того, как гонщики проехали Шале Рейнар и выбрались на знаменитую лысую верхушку Мон Вонту, начался камбэк Пантани. Марко обрел второе дыхание и в очередной раз вернулся в группу лидеров. Наверное, любой другой гонщик мира удовлетворился бы самим фактом такого камбэка, однако "Пирату" этого было мало.

Буквально несколько сотен метров передышки на колесе соперников – и капитан Mercatone Uno начал серию своих фирменных горных атак! С пятой попытки итальянцу таки удалось сбросить соперников с колеса. Казалось, Пантани отправился за победой на этапе, однако своего весомого слова еще не сказал Армстронг.

Проведя совещание с генменеджером US Postal Йоханом Брюнелем посредством радиосвязи, Лэнс пошел в контратаку. Буквально пролетев мимо Сантьяго Ботеро из Kelme, он переложился к Пантани. Марко пытался отсидеться на колесе у желтой майки. Сценарий Отакама не повторился, хотя в определенный момент "Пират" был на грани выпадения из колеса Ленса.

Однако на этот раз удержаться ему удалось, и две суперзвезды мирового велоспорта вместе выехали на финишную прямую на вершине Мон Вонту – короткую, но очень крутую. Спринт выиграл Пантани, который одержал свою первую победу с момента того проклятого кровяного теста в Мадонна ди Кампильо. Однако именно тогда противостояние между ним и Армстронгом превратилось из просто спортивного в личностное.

В тот день на Мон Вонту царили сильные ветры, которые на "лысой" верхушке "Провансальского гиганта", где отсутствует какая-либо растительность, становились еще опаснее. В связи с этим организаторам пришлось убрать все привычные для Тура высокие конструкции – их бы просто снесло ветром.

В частности, была убрана и финишная арка: о завершении дистанции гонки символизировала лишь линия на асфальте. Сразу после финиша Армстронг подъехал к Пантани и спросил у него: "А где была финишная линия?", намекая на то, что он проиграл не потому, что был слабее, а просто потому, что еще не сориентировался на дистанции.

На пресс-конференции после этапа версия Армстронга изменилась: теперь он утверждал, что сознательно подарил Пантани победу на этапе из уважения к его прошлым достижениям. Итальянцу, конечно же, такие слова не понравились, и в течение нескольких дней между ними шла очень напряженная заочная полемика в прессе. В частности, Армстронг начал называть своего оппонента не по имени, а его давним и оскорбительным прозвищем"Elefantino", что с итальянского можно перевести как "слоник". Это прозвище было прямой отсылкой к внешности итальянца – его ушам, которые довольно заметно торчали в стороны.

"К сожалению, Пантани показал свое истинное лицо. Я считал, что его победа на этапе была моим подарком. Теперь я считаю, что делать такой подарок было ошибкой. Я разочарован его действиями. Думал, у него больше класса", – говорил Лэнс.

От своей версии о "подарке" для Пантани Армстронг так никогда и не отказался – даже после завершения карьеры. Ввиду того, что Ленсу так ни разу и не удалось выиграть на Мон Вонту, он раз за разом называл свой поступок на вершине "Провансальского гиганта" большой ошибкой, настаивая на том, что победа Пантани была не его заслугой, а выбором самого американца.

Лэнс Армстронг и Марко Пантани Getty Images

После этапа до Мон Вонту гонщиков ожидал один "проходной" равнинный этап, после чего – Альпы, где Армстронг и Пантани могли снова выяснять отношения в очном противостоянии на трассе, а не в заочной полемике в прессе. Первый день а Альпах был по-настоящему марафонским: 250 км из Драгиньяна до Бриансона с тремя тяжелыми перевалами.

Армстронг был настроен "пригасить" активность соперников в тот день, однако перемирие явно не входило в планы Пантани. Не имея в распоряжении достаточно сильной команды для того, чтобы просеять пелотон и подготовить свою атаку, импульсивный Марко в очередной раз решил устроить шоу самостоятельно. На последнем перевале дня, легендарном Изоаре, он пошел в атаку самостоятельно, еще когда у Армстронга оставалось несколько грегари в пелотоне.

Ленс сумел ответить на атаку Пантани, после чего они поехали вдвоем. Ближе к вершине Изоара желтая майка наказал своего соперника за неподготовленную атаку и ненадолго сбросил его с колеса. Впрочем, разрывы на тот момент были небольшими, и на спуске все гранды общего зачета снова собрались в одну группу.

Казалось бы, этап таки завершится вничью? Нет, на финальном коротком, но крутом холме в Бриансоне Пантани атаковал снова, и на этот раз никто из соперников, включая Армстронга, не ответил. Всего несколько секунд преимущества на финише плюс бонификация за третье место – скромный, но важный гол престижа накануне королевского альпийского этапа.

173,5 км, легендарные перевалы Галибье и Мадлен и финальный подъем на Куршевель – невероятно тяжелое испытание. Еще в самом начале финального подъема Пантани начал мучить соперников своими атаками. В конце концов, зацепиться за колесо итальянца сумел только Армстронг. Позже к ним переключился дуэт из Kelme – Роберто Эрас и Сантьяго Ботеро. Пантани продолжал терзать соперников своими фирменными сериями атак – ни один другой гонщик в истории не был способен делать рывки в гору с такой резкостью и частотой.

И ближе к финишу Марко таки добился своего – на его очередную атаку ни Армстронг, ни дуэт из Kelme ответить не сумели. "Пират" начал наращивать свое преимущество и помчался за победой на этапе, пронесясь мимо последнего из участников отрыва дня, Хосе Марии Хименеса из Banesto.

Красивая, яркая и убедительная сольная победа, как в лучшие годы. Казалось, что праймовый Марко Пантани, гений, творивший в горах невероятные вещи, вернулся. Сам "Пират" в интервью после победы не отошел от конфронтационной риторики по отношению к Армстронгу:

"На Мон Вонту я одержал красивую победу. Однако мне не нравилась компания Армстронга. Конечно, он великий чемпион, однако я всегда любил побеждать, финишируя в одиночку".

После этапа в Куршевель гонщиков ждал второй день отдыха, а дальше - заключительный альпийский этап из Куршевеля в Морзин. В день отдыха – конечно же, очередная порция непривычного для велоспорта трештока в прессе.

Пантани, который перед этапом до Мон Вонту шел лишь 24-м в общем зачете, после победы в Куршевеле поднялся на шестую позицию. Несмотря на крайне неудачный старт, вырисовывались даже шансы на подиум. Впрочем, до Армстронга было все еще очень далеко – ему "Пират" проигрывал 9 минут и 3 секунды. Казалось, что победа в общем зачете уже в кармане техасца, однако Пантани отказывался с этим мириться:

"Если Армстронг думает, что борьба за общий зачет завершена, он ошибается. В любом случае, со мной он еще не покончил", – заявил Марко перед 16 этапом.

И на пути из Куршевеля в Морзин "Пират" снова устроил настоящее шоу. Он атаковал уже на первом перевале дня, Коль де Сези, когда до финиша оставалось еще около 120 км, пелотон еще был большим, а Армстронг ехал в окружении всех своих партнеров по команде. Прекрасное безумие. Именно то, за что фанаты и обожали итальянца, то, что сделало его культовой фигурой, занимающей особое место в пантеоне мирового велоспорта.

За два года до этого похожая ранняя атака Пантани на Галибье в дождливый день на этапе до Ле Дез Альп превратилась в один из самых легендарных моментов в истории Тур де Франс: "Пират" привез 9 минут своему главному сопернику, Яну Ульриху, и обеспечил себе дубль Джир+Тур в один сезон.

В отличие от предыдущих случаев, в этот раз Армстронг решил не реагировать на атаку Пантани в одиночку, а решил положиться на своим партнеров по команде. Максимально показательная демонстрация диаметрально противоположных стилей и характеров: импульсивность, смелость и авантюризм против хладнокровия и трезвого расчета.

US Postal на протяжении всего этапа поддерживала в пелотоне максимально высокий темп, пытаясь укротить итальянского безумца, к которому в отрыве дня присоединились третий призер Тура-1999 Фернандо Эскартин и партнер Ришара Виранка по команде Polti Паскаль Эрве.

Внешне казалось, что Армстронг абсолютно спокоен и ведет себя максимально хладнокровно. Однако это была лишь видимость. На самом деле Лэнс очень боялся, что повторит судьбу Ульриха двухлетней давности. Впоследствии стало известно, что прямо по ходу этапа при посредничестве генменеджера US Postal Йохана Брюнеля, который ехал в техничке, техасец связывался со своим личным тренером, печально известным "крестным отцом мирового допинга" Микеле Феррари, спрашивая у того, что ему делать с Пантани. Феррари советовал Лэнсу придерживаться консервативной тактики, утверждая, что "Пират" физически не сможет гнаться с такой скоростью весь день.

И, казалось бы, оказался прав: на заключительном перевале дня, Коль де Жю План, Пантани попал в кризис, пелотон прошел его, и в итоге итальянец финишировал на этапе лишь 38-м с отставанием в 13 минут и 44 секунды.

Самому Армстронгу погоня за Пантани также дала о себе знать: в стрессовой ситуации он забыл о необходимости питаться, на Жю Плане проголодался и проиграл 1 минуту и 37 секунд ближайшему преследователю в общем зачете, Ульриху.

Что касается Пантани, то оказалось, что его кризис на последнем подъеме связан с симптомами сильного отравления, которые он начал испытывать прямо во время гонки. После 16 этапа Марко сошел с Тура, а Армстронг довел дело до победы в общем зачете.

Пантани был полон решимости вернуться на Тур в 2001 году и со второй попытки одолеть Армстронга. И все прекрасно понимали, что "Пират" – потенциально очень серьезный вызов гегемонии техасца. Полностью оправившись от последствий инцидента в Мадонна ди Кампильо, с нормальной подготовкой и без Джиро в ногах он мог создать Ленсу еще больше проблем.

Тем не менее, по словам партнера Пантани по Mercatone Uno Марко Вело, утро после 16 этапа, когда "Пират" покидал Тур, было последним разом, когда гениальный горняк еще был полон решимости бороться за максимальные цели в спорте. Черная полоса в жизни неповторимого авантюриста, которая наступила еще в Мадонна ди Кампильо, становилась все темнее. Новый допинг-скандал в 2001 году углубил его депрессию и зависимость от кокаина, Марко все реже тренировался и участвовал в гонках, где был лишь бледной тенью самого себя.

Глубокая депрессия постепенно превращалась в деградацию личности. Пантани изолировался от всех близких, которые пытались вытащить его из бездны, куда он летел с бешеной скоростью. Результат получился закономерным: 14 февраля 2004 года 34-летний Марко был найден мертвым в своем номере в отеле в Римини. Причина смерти – передозировка кокаином.

В последние годы жизни Пантани был одержим идеей того, что его снятие с Джиро-1999 было подстроено. Большинство считало это паранойей, однако расследование итальянских правоохранительных органов, которое завершилось лишь через 10 лет после смерти иконы мирового велоспорта, выявило, что он таки был прав. Во время Джиро-1999 член Каморры Ренато Валланцаска поставил огромную сумму денег на то, что Пантани ту гонку не выиграет, и сам "организовал" снятие розовой майки: в этом признался сам мафиозо.

Ренато Валланцаска La Repubblica

Что касается отношений с Армстронгом, то они помирились еще в марте 2001 года во время Тура Мурсии. Последний раз две суперзвезды виделись в октябре 2002 года, во время презентации маршрута Тура-2003. После смерти Пантани Лэнс был максимально корректным в своих высказываниях относительно бывшего принципиального соперника:

"Пантани действительно отдалился от спорта и своих друзей. Многие люди хотели ему помочь, но он изолировался от всех. Это ужасная трагедия и потеря для велоспорта, для итальянских фанатов, для его семьи. Я не собираюсь комментировать слухи и инсинуации. Неправильно обсуждать человека, который только что умер. Забудьте о велоспорте – подумайте о его родных и близких".

В дальнейшем самому Армстронгу придется пройти через те же трудности, что и Пантани – допинг-скандалы, потеря титулов, травля в СМИ. После того, как Лэнс прошел через похожие испытания, его отношение к "Пирату" стало еще более уважительным. Это было заметно в феврале 2014 года, когда Армстронг вспоминал своего бывшего соперника в десятую годовщину его смерти:

Лэнс Армстронг instagram.com/lancearmstrong

"У Марко был непревзойденный стиль как у гонщика. Загадочный, с несокрушимым характером и тонной харизмы. Люди обожали его и то, как он взлетал в горы: вставая из седла и заставляя соперников надрываться в попытках удержаться за ним. Он был эффективным и невероятно взрывным, умел взрывать гонку, а мы, как его соперники, должны были просто принимать и уважать эту его способность. Пантани был не просто звездой, он был рок-звездой. У него была харизма, толпы болельщиков, он был огромной личностью. Я был американцем, который пришел в европейский спорт, я был совсем в другом положении. Я не был частью укоренившейся культуры, меня считали чужаком. Пантани находился на своей территории и был главной звездой. Я был ремесленником, а он был Художником. В нем было столько стиля, изящества, элегантности, духа и смелости, сколько можно было поместить в этом маленьком горняке. Должен признаться: у меня всего этого не было".

Можно лишь догадываться, насколько много велоспорт потерял от того, что дуэль Армстронга и Пантани ограничилась лишь Туром 2000 года. Дело здесь не только в колоссальных масштабах двух личностей и напряженности противостояния, но и в том, что они были полными противоположностями по стилю, характеру и мировоззрению: как Ален Прост и Айртон Сенна, как Бьорн Борг и Джон Макинрой. Хладнокровие и трезвый расчет против авантюризма, смелости и импульсивности. Пока Армстронг советовался по радио с боссами команды – Пантани ездил на голых инстинктах и эмоциях. Как жаль, что это эпическое противостояние двух стилей было настолько коротким...