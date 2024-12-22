Уйти королем или снова стать абсолютом: что ждет Усика после второй победы над Фьюри?

Если к "бою века", как окрестили многие эксперты первый поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри, украинец подходил в статусе аутсайдера, то в реванше, как минимум по котировкам букмекеров, он уже был хоть и не явным, но все же фаворитом. Еще бы, ведь именно Усик стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в хэвивейте в эпоху четырех самых престижных титулов!

Многие считали, что после того триумфа Александру лучше или спускаться на дивизион ниже, или вообще завершать карьеру и уходить из бокса в статусе непобежденного короля, звезды №1. Однако он не побоялся еще раз сойтись в ринге с британским великаном и снова вышел победителем.

Фьюри изменился

В реванше был уже не тот Тайсон Фьюри, которого мы видели 7 месяцев назад во время первого боя. Еще до начала поединка "Цыганский Король" выглядел гораздо более серьезным и сконцентрированным. Он четко осознал, что недооценивать украинца нельзя, что легкомысленное отношение может сыграть злую шутку, а еще одного шанса поквитаться с обидчиком уже не будет.

Совсем по-другому настраивался на второй бой Фьюри не только в ментальном смысле. Его вес на взвешивании накануне боя показал цифры 127,4, что на 10 килограммов больше, чем во время первого поединка. Многие сторонники Усика, которые еще месяц назад оценивали шансы в реванше в пользу украинца, с каждым днем в течение медианедели выглядели все менее оптимистично.

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Организаторы открыто болели за британца

Дело в том, что организаторы поединка, которые сделали возможной встречу этих боксеров благодаря бешеным гонорарам, не скрывали своей приверженности к Фьюри. Глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх открыто заявил, что будет болеть за британца.

По словам специального корреспондента Чемпиона Максима Розенко, почти все присутствующие в зале во время медиамероприятий были солидарны с мнением Турки, поэтому возникали опасения относительно объективности служителей Фемиды.

Можно, конечно, нивелировать их влияние на результат путем досрочной победы. Однако нокаутировать искусного оппонента, который на четверть центнера тяжелее тебя, – задача из раздела фантастики. И выполнить ее Усику не удалось. Впрочем, этого и не понадобилось.

Грязный бокс не помог Фьюри

Начало боя получилось несколько нервным. Казалось, что первые два раунда забрал Фьюри, однако впоследствии украинец выровнял положение дел в ринге. Тайсон, вполне ожидаемо для автора этих строк, боксировал грязно, и чем дальше – тем грязнее.

Были и удары по затылку, за которые поступали предупреждения от судьи, и удары ниже пояса. Последние остались незамеченными со стороны рефери. В начале чемпионских раундов "Цыганский Король" вообще начал наваливаться всем телом на украинца, пытаясь его утомить, как в свое время это сделал с американцем Деонтеем Уайлдером. Не получилось.

Оба боксера выбрасывали немало ударов. В меткости вполне очевидным было преимущество Усика, который удивлял даже успешными комбинациями. В то же время сопротивление со стороны Фьюри было вполне достойным и казалось, что Усик если и лидирует на карточках судей, то минимально.

Пресс-служба Riyadh Season

И даже когда был объявлен единогласный счет 116:112, не было полной уверенности в том, что победу отдают именно украинцу – опять же, из-за опасений в возможном расположении к Фьюри. К счастью, на таком высоком уровне справедливость – дороже симпатий и предпочтений.

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"Король" окончательно потерял корону

Заслуженно ли Усик победил – однозначно да. К счету на карточках могут возникать вопросы, однако он единогласный. И это вердикт экспертов с многолетним опытом, чей уровень не поддается сравнению с человеком, смотрящим бокс несколько раз в год, да и то по телевизору.

Что касается Тайсона Фьюри, то он просто опозорился. Все его обещания нокаутировать или просто победить Александра оказались ничем не подкрепленной на деле болтовней. А борода, которую он отрастил, если и помогла, то разве что избежать еще одного нокдауна от украинца.

Но позор заключается даже не в его мастерстве, которое оказалось переоцененным. После боя Фьюри быстро покинул пределы ринга, избежав флеш-интервью. Вполне понятно, что желания общаться с журналистами он не имел. Третий бой теперь не имеет никакого смысла, а набраться мужества и признать силу украинца – это не про этого парня. "Жадное Пузо" осталось верным своим принципам "плохого парня".

Тайсон Фьюри скрылся с ринга после оглашения результата Прессслужба Riyadh Season

"Я выиграл, это хорошо. Судьи меня не поддерживали, я спортсмен. Я победил, спасибо Богу. Не знаю, почему я становлюсь сильнее, быстрее. Наверное, потому, что я тренируюсь, хорошая подготовка. Мне помогают жена и дети. Сегодня оба моих сына также победили, они получили пояса в дзюдо и сказали, что я следующий.

Невероятные 24 раунда в моей карьере. Я хочу посвятить эту победу своей маме, Надежде Петровне, которая очень сильно за меня переживает и много лет нервничает, а также всем матерям Украины", – сказал Усик в комментарии после боя.

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После победы над Фьюри Усик поднял на ринге оригинальную саблю гетмана Ивана Мазепы, чем в очередной раз подчеркнул свой патриотизм. И это, как минимум, неплохо, может даже хорошо. Однако, к сожалению, до 2022 года Усик совершил много поступков, из-за которых многие в Украине "встречают штыками" новоиспеченную легенду бокса.

Что ждет Усика дальше?

После боя на ринг вышел британец Даниэль Дюбуа и заявил о желании провести еще один поединок с Усиком. В августе 2023-го Александр уже боксировал с этим британцем и тогда нокаутировал его в 9-м раунде. Почему же тогда должен быть интересным еще один бой с этим боксером? Во-первых, сейчас Дюбуа владеет титулом IBF, который Усик освободил летом этого года, потому что защита пояса могла помешать ему провести реванш с Фьюри без перерыва на другой бой.

Во-вторых, некоторые эксперты до сих пор считают победу Усика над Дюбуа – кражей. Мол, Даниэль должен был победить досрочно, однако Александр, получив удар в живот, сделал вид, будто получил ниже пояса, поэтому рефери не зафиксировал нокдаун и предоставил украинцу время на восстановление. Очевидно, сам Усик также хочет поставить точку в этой истории и в третий раз стать абсолютным чемпионом мира.

Александр Усик Пресс-служба Riyadh Season

Перед боем Усик говорил о желании спуститься в низший дивизион – либо крузервейт, где он уже был абсолютным чемпионом, либо новосозданный бриджервейт (промежуточный вес между первым тяжелым и супертяжелым). И последний выглядит в этом плане интереснее, ведь выиграв там пояс WBC или WBA, украинец может стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Ранее это достижение покорялось Василию Ломаченко, однако там были совсем другие дивизионы и ни в одном из них кум Усика не стал абсолютом.

Еще более важно то, что Усик до сих пор остается непобежденным. На его счету 23 победы в 23 поединках на профессиональном уровне. И обоих боксеров, которые считались главными звездами самого престижного дивизиона, Усик победил по два раза. Боксировать в третий раз с Джошуа или Фьюри не имеет никакого смысла. По крайней мере, сейчас. Более того, сейчас на горизонте не видно ни одного боксера, который мог бы сбросить украинца с трона.

Усик – легенда?

Усику 37 лет – возраст, в котором уже можно начинать думать о завершении карьеры. Что может мотивировать его продолжать карьеру? Или определенные рекорды, или деньги. Хотя только гонораров от двух поединков против Фьюри должно хватить на безбедную старость и самому Александру, и его потомкам, ведь заработать ему удалось более 100 миллионов долларов. И это фантастическая сумма, даже учитывая налоги и расходы на подготовку.

Вряд ли сейчас возможно объективно оценить все величие Усика-боксера. Только время покажет, будут ли воспринимать его на уровне легенд вроде Мохаммеда Али, Джо Льюиса, или даже выше их. Однако его достижения действительно впечатляют. Еще 4 года назад его не воспринимали как супертяжа, а теперь именно он – безальтернативный Король хевивейта.

Денис Шаховец, Чемпион