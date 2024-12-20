Между командами Усика и Фьюри возник спор о назначении нового третьего судьи в реванше

Между командами Александра Усика и Тайсона Фьюри возник спор о назначении нового третьего судьи в реванше.

О незначительном конфликте между сторонами сообщает Sky Sports.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен предложил решить этот вопрос подбрасыванием монетки.

"Один из трех судей заболел. Есть два резервных, оба прилетают, и мы должны определиться, кто из них будет. Мы хотим одного из них, а другой лагерь хочет другого, поэтому я предложил нам подбросить монетку", – заявил Уоррен.

Промоутер подчеркнул, что при выборе нового третьего судьи стороны будут использовать здравый смысл, поэтому вопрос будет урегулирован в ближайшее время.

"Этот вопрос будет урегулирован. Мы используем здравый смысл, на самом деле оба лагеря очень, очень профессиональны и знают, что они должны делать", - сказал Уоррен.

Напомним, бой-реванш между чемпионом WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) состоится в эту субботу, 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В первом поединке раздельным решением судей победил украинский боксер.

Накануне стал известен полный состав украинских комментаторов вечера бокса.

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