"Если Усик победит Фьюри, то завершит карьеру". Эксперты бокса дали свои прогнозы на долгожданный мегафайт

Уже совсем немного осталось времени до матча-реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Каков будет сценарий мегафайта? Усику будет труднее победить, чем в майском бою? На что рассчитывает Тайсон Фьюри? Чемпион расспросил 10 украинских экспертов бокса, что нам следует ожидать в ринге Рияда.

"На мой взгляд, реванш вряд ли будет отличаться от первого боя, – рассуждает главный редактор Sportarena.com Сергей Дрига . – Так, кстати, было и в матче-реванше Усик – Джошуа. Вряд ли каждый из боксеров кардинально изменится за полгода. Вопрос только в том, насколько каждый из них был готов в первом поединке. Учитывая переносы боя. Если мы видели лучшие версии Усика и Фьюри, то стоит ожидать такой же равный бой, судьбу которого может решить один раунд. И снова дело дойдет до подсчета очков. И снова один из бойцов победит раздельным решением судей".

"Фьюри точно сделал выводы и готовится использовать слабые стороны Усика. – считает президент WBC Ukraine Николай Ковальчук . – Но не забывайте – Александр делает то же. На этот раз ставки еще выше. С моей субъективной точки зрения, украинцу психологически уже будет гораздо легче во второй раз боксировать с этим экстраординарным великаном. Но, остается много но. Это и качество тренировочного лагеря. И отсутствие или наличие травм у обоих боксеров во время тренировочных кемпов. Да и вообще, как станут звезды. В этой весовой категории каждый удар может стать решающим. Мой прогноз – 60/40 в пользу Усика".

Александр Усик Прессслужба Riyadh Season

"Когда я давал Чемпиону прогноз на первый бой, я говорил, что Александр выигрывает по очкам, – напоминает редактор RingSide24.com Александр Орманж . – В реванше также будет победа Усика. Больше склоняюсь к судейскому решению, но может и быть ТКО".

"Думаю, второй бой будет значительно сложнее, – считает ведущий ICTV Андрей Ковальский . – Тайсон Фьюри, вероятно, готовит тактику, которая позволит ему использовать свои физические габариты. Однако ключевой вызов для британца – скорость Усика. Поэтому бой обещает быть увлекательным и трудным, спрогнозировать результат сложно. Не исключаю возможность поражения Усика, которая позволит открыть дверь в третий, сверхприбыльный бой. Но для команды Александра это не лучший вариант".

Тайсон Фьюри Getty Images

"Уверен, что украинцу будет значительно сложнее, – рассказывает заместитель главного редактора Чемпиона Денис Шаховец . – Уверенность, что Усик выйдет победителем, к сожалению, меня не переполняет. Считаю, что оба боксера будут иметь примерно одинаковые шансы. Что-то мне подсказывает, что будет ничья" и впоследствии трилогия. Что касается хода поединка, то ожидаю более "грязного" бокса от Фьюри, который попытается любой ценой взять реванш и забрать себе титулы. Плюс "Цыганский король" на этот раз подготовится еще лучше, ведь теперь не может недооценивать украинца. Поэтому для Усика это будет самый тяжелый бой в карьере".

"Думаю, Усик победит в реванше и сделает это легче, чем в первом поединке, – считает главный редактор LuckyPunch Александр Чепилко . – Почему? Потому что Тайсон после поражения в первом бою (хотя и до него тоже, но не так часто) заявляет, что главной мотивацией для него есть деньги, а не титулы. Поэтому на реванш, я убежден, он выйдет не таким мотивированным, как Александр. В большей степени, он выйдет заработать, а не завоевать титулы. В то же время, команда Усика всегда была нацелена исключительно на победу и покорение новых вершин в спорте. Украинца и всех, кто его окружает, драйвят достижения".

Александр Усик Getty Images

"Мне кажется, что сценарий будет похож на предыдущий бой. Фьюри был готов очень прилично и сражался за победу, – прогнозирует эксперт Чемпиона Андрей Зуев. – Многие говорят, что он теперь подготовится более серьезно, чтобы отомстить. Как по мне, и в мае он был в прекрасной для себя форме. И результат будет столь же непредсказуем. Даже с нокдауном мы не знали, кому отдадут победу, пока не объявили оценки третьего судьи. Я больше переживаю за Усика. Уже в первом поединке он не был похож на самого себя. Только ленивый в послематчевых обзорах не сказал об отсутствии фирменного кораблика. А попробуй попрыгать час, когда на тебе мяса больше, чем предусмотрено базовой комплектацией".

"Не хочу повторять банальщину, что это хевивейт, где один удар может все решить, – предостерегает редактор Tanksport Василий Танкевич. – Но это действительно бой "на три результата". Есть высокая вероятность ошибиться в прогнозе. Но давайте включим логику. Александру было крайне тяжело в средних раундах первого боя с Фьюри. Он действовал на грани своих вохиожностей, но сумел перетерпеть, и в поздних раундах сломить неблагоприятный для себя ход поединка. Я не уверен, что у него был бы запас прочности выдержать еще один-два "таких шестых раунда" первого боя. Если Фьюри удастся улучшить свою и так топовую выносливость и хорошо подготовиться к интенсивному бою, то он может финишировать Усика – скорее всего, в средних раундах. Тайсон, по моему мнению, в ответном поединке будет действовать агрессивнее, чем в первом бою. Грязнее. С использованием клинчей, наваливанием на соперника, с акцентом на ударах по корпусу. На грани и немного за пределом разрешенного. Постарается по максимуму использовать свое преимущество в антропометрии. Будет давить и прибегать к постоянному прессингу, чтобы заставить Усика тратить больше энергии на защиту, утомить его и снизить мобильность. Ну, но мы же знаем, что Александр обладает исключительным набором качеств, чтобы эффективно противостоять гораздо более габаритному сопернику. И свести на нет его физическое преимущество. Усик уже не раз показывал свою невероятную стойкость и изобретательность под давлением. Если он сможет "пережить" средние раунды (не пассивно, конечно, а применяя асимметричную защиту и истощая соперника эффективными контратаками), то рискну предположить, в поздних раундах мы станем свидетелями исторического события. К многочисленным своим достижениям Усик добавит еще одно – станет первым в истории боксером, который нокаутирует Фьюри. Британец был в карьере, кажется, в восьми нокдаунах. Пора открывать список и нокаутов".

Александр Усик и Тайсон Фьюри Getty Images

"Так же как и перед первым поединком, остается только гадать, – признается главный редактор vRINGe.com Антон Горюнов . – Потому что нет сомнений в абсолютной готовности Усика, а вот каким на этот раз будет Фьюри – загадка. Я предположил бы, что если у Тайсона не получилось перебоксовать Александра в мае, на этот раз для него было бы резонно попытаться задавить украинца грубой силой. Тем более у британца уже есть такой успешный опыт с Вайлдером, когда он кардинально изменил тактику в реванше. В таком случае Усик столкнется с угрозой совсем иного рода. И насколько успешно он сумеет с ней справиться, станет известно лишь во время "пьесы". Очевидно, что я сейчас не открыл Америку, и в лагере Александра рассматривают такой вариант. А значит, будут готовы и к нему. Не могу сказать, что я не сомневаюсь в повторном успехе Усика. Но все же считаю, что шансы в его пользу, 60 на 40".

"Думаю, что Александру будет труднее, чем в первом бою, – считает многолетний главный редактор и основатель украинского журнала Ринг Игорь Витько . – Хотя, кажется, уже больше некуда. Например, второй бой Усика с Джошуа был намного тяжелее первого. Победить такого соперника, как Фьюри два раза подряд – сверхзадача даже для гениального бойца. Если так случится, я даже не смогу подобрать эпитетов для Александра. Я вижу более реальной победу Фьюри решением, в стиле прошлого боя, но без 8-9 раундов. Общий счет 1-1 и возможность трилогии. Если же победит Усик, то я уверен, что он завершит карьеру. Хотя посмотреть второй бой с Дюбуа я бы точно не отказался…".

Максим Розенко, Чемпион

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