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Чемпион Бокс Усик - Фьюри 2

Усик снялся в клипе украинского рэпера, который использует творчество Тараса Шевченко

Олексій Погорелов — 5 декабря 2024, 21:14
Усик снялся в клипе украинского рэпера, который использует творчество Тараса Шевченко
Олександр Усик
Instagram Олександра Усика

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик (22-0, 14 КО) обратился к своему будущему сопернику Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) в интересном стиле.

Украинец поделился кадрами со съемок клипа на трек под названием "Заповіт" рэпера BALSAM, который использует в своих треках творчество великого украинского писателя Тараса Шевченко.

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Интересно, что это не первый случай, когда Усик зачитывает "Заповіт" в новом формате. 13 июля 2023 во время дуэли взглядов перед поединком с Даниэлем Дюбуа 37-летний украинец исполнил часть трека.

Напомним, что Александр Усик проведет реванш с Тайсоном Фьюри 21 декабря в саудовском Эр-Рияде.

Ранее "Цыганский король" отметил новую прическу украинского чемпиона, выразив свое восхищение его образом.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

Олександр Усик

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