Синнер на Итоговом турнире ATP повторил рекорд 38-летней давности
Яннік Сіннер
ATP Tour
Победитель Итогового турнира ATP Янник Синнер сумел повторить рекорд 38-летней давности.
Об этом достижении итальянца сообщает Суспільне.
Синнер в двух сетах победил Тейлора Фрица и впервые в карьере выиграл Итоговый турнир.
23-летний итальянец прошел весь турнир, не отдав соперникам ни одного сета, что стало повторением рекорда, установленного Иваном Лендлом в 1986 году.
К тому же Синнер проиграл всего 33 гейма, что стало вторым результатом в истории турнира. Рекорд принадлежит также Лендлу, отдавшему соперникам 27 геймов.
Напомним, что Янник Синнер закрепился на первом месте мирового рейтинга ATP за счет победы на Итоговом турнире.