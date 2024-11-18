Синнер на Итоговом турнире ATP повторил рекорд 38-летней давности

Победитель Итогового турнира ATP Янник Синнер сумел повторить рекорд 38-летней давности.

Об этом достижении итальянца сообщает Суспільне.

Синнер в двух сетах победил Тейлора Фрица и впервые в карьере выиграл Итоговый турнир.

23-летний итальянец прошел весь турнир, не отдав соперникам ни одного сета, что стало повторением рекорда, установленного Иваном Лендлом в 1986 году.

К тому же Синнер проиграл всего 33 гейма, что стало вторым результатом в истории турнира. Рекорд принадлежит также Лендлу, отдавшему соперникам 27 геймов.

Напомним, что Янник Синнер закрепился на первом месте мирового рейтинга ATP за счет победы на Итоговом турнире.