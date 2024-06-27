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Историческое достижение: на Уимблдоне впервые сыграют 8 украинок

Олександр Булава — 27 июня, 23:06
Историческое достижение: на Уимблдоне впервые сыграют 8 украинок

Восемь украинских теннисисток сыграют в основной сетке Уимблдона-2024, что является новым национальным рекордом.

Об этом сообщает Суспильне.

До этого наибольшее количество украинок было представлено в 2007 году – 7.

В основу турнира попали: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Екатерина Байндль.

Накануне квалификацию преодолели Юлия Стародубцева и Дарья Снигирь, для которых это будет первое выступление в основной сетке.

Еще две украинки – Катарина Завацкая и Анастасия Соболева, не смогли пройти квалификацию.

Ангеліна Калініна Вімблдон Дарина Снігур Марта Костюк Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Катерина Байндл Юлія Стародубцева

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