Историческое достижение: на Уимблдоне впервые сыграют 8 украинок
Восемь украинских теннисисток сыграют в основной сетке Уимблдона-2024, что является новым национальным рекордом.
Об этом сообщает Суспильне.
До этого наибольшее количество украинок было представлено в 2007 году – 7.
В основу турнира попали: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Екатерина Байндль.
Накануне квалификацию преодолели Юлия Стародубцева и Дарья Снигирь, для которых это будет первое выступление в основной сетке.
Еще две украинки – Катарина Завацкая и Анастасия Соболева, не смогли пройти квалификацию.