Костюк, Свитолина, Ястремская и Калинина примут участие на Олимпиаде-2024
Четыре лучшие украинские теннисистки Марта Костюк (16), Элина Свитолина (21), Даяна Ястремская (27) и Ангелина Калинина (47) примут участие в одиночном турнире Олимпийских игр-2024.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Международная федерация тенниса направила подтверждение НОК относительно квалификации спортсменок на турнир.
Также НОК ожидает подтверждения участия украинских теннисисток в парном разряде.
Напомним, WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток, в частности, Костюк улучшила свой личный рекорд.