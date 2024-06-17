Костюк, Свитолина, Ястремская и Калинина примут участие на Олимпиаде-2024

Четыре лучшие украинские теннисистки Марта Костюк (16), Элина Свитолина (21), Даяна Ястремская (27) и Ангелина Калинина (47) примут участие в одиночном турнире Олимпийских игр-2024.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Международная федерация тенниса направила подтверждение НОК относительно квалификации спортсменок на турнир.

Также НОК ожидает подтверждения участия украинских теннисисток в парном разряде.

Напомним, WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток, в частности, Костюк улучшила свой личный рекорд.