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Костюк, Свитолина, Ястремская и Калинина примут участие на Олимпиаде-2024

Владислав Уткін — 17 июня, 12:30
Костюк, Свитолина, Ястремская и Калинина примут участие на Олимпиаде-2024

Четыре лучшие украинские теннисистки Марта Костюк (16), Элина Свитолина (21), Даяна Ястремская (27) и Ангелина Калинина (47) примут участие в одиночном турнире Олимпийских игр-2024.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Международная федерация тенниса направила подтверждение НОК относительно квалификации спортсменок на турнир.

Также НОК ожидает подтверждения участия украинских теннисисток в парном разряде.

Напомним, WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток, в частности, Костюк улучшила свой личный рекорд.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Еліна Світоліна Даяна Ястремська

Марта Костюк

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