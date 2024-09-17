Ястремская провела тренировку с 15-летним российским теннисистом

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (35) провела тренировку с 15-летним россиянином Егором Навразиди.

Об этом сообщается на странице Instagram академии Патрика Муратоглу.

Егор Навразиди является нейтральным спортсменом, однако в Instagram профиле указан именно флаг России. В нынешнем сезоне 15-летний россиянин провел 21 матч на юниорском уровне, из которых выиграл 13 и уступил восьми.

Сегодня, 17 сентября, Даяна Ястремская начнет выступления на Hua Hin Championships в Таиланде. В первом круге соревнований украинка встретится с японской теннисисткой Май Хонтамой.

24-летняя одесситка начала сезон с полуфинала Australian Open – это стало самым большим достижением в ее карьере. Недавно Ястремская вылетела из первого круга US Open, уступив сопернице не из топ-100 рейтинга WTA.