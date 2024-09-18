Свитолина перенесла операцию на ноге

Украинская теннисистка Элина Свитолина (28) перенесла операцию на правой ноге.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Итак, к сожалению, мой сезон 2024 года уже в учебниках истории, поскольку сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы устранить давнюю проблему, которую я пыталась решить в течение этого года.

Это та же проблема, по которой мой сезон закончился в 2023 году и мешал мне в течение большей части 2024 года. С этим стало труднее справиться, и это все больше и больше влияло на меня не только в теннисе и тренировках, но и в моей повседневной жизни. Но сейчас.

Я рада возможности сосредоточиться на своем выздоровлении и вернуться еще сильнее, чем раньше. Я полна решимости сделать все возможное, чтобы вернуться на корт и соревноваться на самом высоком уровне.

Я хочу поблагодарить всех вас за вашу поддержку и поддержку в это сложное время. Ваша любовь и позитив означают для меня все, и я с нетерпением жду встречи с вами на кортах в 2025 году. С большой любовью", – написала Свитолина.