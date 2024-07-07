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Свитолина переписала несколько национальных рекордов

— 7 июля, 12:53
Свитолина переписала несколько национальных рекордов

Уверенная победа Элины Свитолиной над Онс Жабер из Туниса (6:1, 7:6 (4) в третьем круге позволила ей в четвертый раз добраться на второй неделе. Напомним, в Лондоне Элина дважды останавливалась в шаге от финала (2019, 2023).

Свитолина одержала 19-ю победу в основе Уимблдона и обновила свой же рекорд. Ближайший преследователь – Леся Цуренко – имеет в активе 11 побед.

Свитолина одержала 95-ю победу на турнирах Grand Slam, которая уже сегодня кажется космическим рекордом. Трудно даже представить, кто может в ближайшее время приблизиться к этой отметке. Для сравнения, у легендарного Андрея Медведева – 63 победных матча (2-е место), у Цуренко – 38 (3-е место).

Уимблдон-2024 вышел на «чистое» второе место по количеству победных матчей украинцев в основной сетке. Третья победа Свитолиной стала девятой в этом розыгрыше, добытой представителем Украины.

Самые успешные Уимблдонские турниры для представителей Украины

  • 2023 – 11 побед;
  • 2024 – 9*;
  • 2019 – 8;
  • 2017 – 6.

* – продолжается.

В четвертом круге Свитолина встретится с китаянкой Вань Синью. Матч запланирован на 8 июля.

Всего лучший результат украинских теннисистов за победами на мейджорах – 11 побед. Он был зафиксирован трижды: US Open-2016, Australian Open-2018 и Уимблдон-2023.

Теоретически на следующей неделе Свитолина может и в этой главе обновить национальные достижения.

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