Свитолина победила Карле в первом круге US Open-2024

Украинка Элина Свитолина (28) победила аргентинку Марию Карле (83) в первом круге US Open-2024.

Матч длился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Элина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

После разгромного поражения в первом сете украинка перехватила инициативу и не оставила шансов своей сопернице. Отметим, что теннисистки впервые встречались друг с другом.

Также во время 2 сета украинке понадобилась помощь физиотерапевта.

Следующей соперницей Светолиной будет победитель пары Осеан Доден (86) – Ангелина Калинина (55).

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Призовой фонд - $75,000,000

Первый круг, х ард

26 августа

Элина Свитолина (Украина) - Мария Карле (Аргентина) 3:6, 6:3, 6:4

Лучшим результатом Светолиной на турнире US Open является полуфинал, которого она достигала в 2019 году. Элина прошла в полуфинал без потери ни одного сета, но там уступила американке Серене Уильямс. Это выступление является одним из лучших достижений украинки на турнирах Grand Slam.

Напомним, ранее Свитолина заявила, что хотела бы отпраздновать свой день рождения победой на турнире, финал которого состоится 8 сентября.