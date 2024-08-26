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Свитолина победила Карле в первом круге US Open-2024

Володимир Кук — 26 августа, 20:29
Свитолина победила Карле в первом круге US Open-2024
Еліна Світоліна
GETTYIMAGES

Украинка Элина Свитолина (28) победила аргентинку Марию Карле (83) в первом круге US Open-2024.

Матч длился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Элина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

После разгромного поражения в первом сете украинка перехватила инициативу и не оставила шансов своей сопернице. Отметим, что теннисистки впервые встречались друг с другом.

Также во время 2 сета украинке понадобилась помощь физиотерапевта.

Следующей соперницей Светолиной будет победитель пары Осеан Доден (86) – Ангелина Калинина (55).

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовой фонд - $75,000,000
Первый круг, х ард
26 августа

Элина Свитолина (Украина) - Мария Карле (Аргентина) 3:6, 6:3, 6:4

Лучшим результатом Светолиной на турнире US Open является полуфинал, которого она достигала в 2019 году. Элина прошла в полуфинал без потери ни одного сета, но там уступила американке Серене Уильямс. Это выступление является одним из лучших достижений украинки на турнирах Grand Slam.

Напомним, ранее Свитолина заявила, что хотела бы отпраздновать свой день рождения победой на турнире, финал которого состоится 8 сентября.

Еліна Світоліна Марія Карле US Open-2024

Еліна Світоліна

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