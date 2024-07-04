Невероятный камбек Костюк, уверенная победа Свитолиной, Снигур зачехлила ракетку: результаты украинок во втором круге Уимблдона

В четвертый день Уимблдона-2024 свои матчи второго круга в женском одиночном разряде сыграли три украинских теннисистки.

Начала день для украинок Марта Костюк, соперницей которой стала 30-летняя австралийка Дария Севилл. Девушки устроили настоящий триллер по всем законам драматического жанра.

Первый сет прошел в равной борьбе, для победы в партии австралийке хватило одного брейка в 5 гейме.

Партию №2 Костюк начала хуже некуда — дважды отдала свою подачу, счет стал 0:3. В дальнейшем девушки устроили аттракцион щедрости и начали отдавать свою подачу сопернице. При счете 2:5 Севилл вышла подавать на матч, но Костюк все же нашла в себе силы и переломила ход всего поединка: сначала отыграла 2 брейка, затем снова выиграла свою подачу — австралийка вторично подавала на матч, но 22-летняя киевлянка выстояла. Причем у австрийки был матчбол. На тай-брейке психологическое преимущество уже было на стороне Костюк. 7:6 (7:2) и 1:1 по сетам.

В третьей партии Костюк все время была впереди, отдала две подачи, а выиграла у соперницы три. Первый матчбол украинка не реализовала при счете 5:4 на подаче Севилл, еще четыре на собственной, но все же дожала неуступчивую австралийку и вышла в третий круг турнира. Матч длился 3 часа и 12 минут.

Костюк второй раз сыграет в третьем круге на Уимблдоне, дальше его киевлянка еще не играла. Соперницей в следующем раунде станет американка Мэдисон Киз (13). Девушки играли только раз, на прошлогоднем Уимблдоне. Победила Киз в двух сетах.

Марта Костюк (Украина) — Дарья Севилл (Австралия) 4:6, 7:6 (2), 6:4

Дарья Снигур (130) противостояла представительнице Латвии Алене Остапенко (14). 22-летняя украинка впервые встречалась с триумфаторкой Ролан Гаррос, однако противопоставить титулованной сопернице почти ничего не смогла.

В первом сете Снигур, впервые сыгравшая в основной сетке Уимблдона, взяла три гейма, а вторую партию отдала подчистую. Интересно, что это первое поражение Снигур в четырех поединках против представительниц двадцатки лучших в рейтинге WTA.

Дарья Снигур (Украина) — Алена Остапенко (Латвия) 3:6, 0:6

Элина Свитолина (21) из-за переноса матча против польки Магды Линетт имела довольно немного времени на отдых. Впрочем, это не помешало ей продемонстрировать свой класс на фоне немки Юле Нимайер (90).

В первом сете украинка быстро сделала брейк, поведя 2:0, однако уже в следующем гейме отдала свою подачу сопернице. И все же выровнять игру Нимайер не смогла, еще один брейк позволил Светолиной забрать первую партию.

Второй сет Элина могла выигрывать еще увереннее, не проиграв ни одной собственной подачи и сделав два брейка. Однако при счете 2:5 Нимайер не сдалась и взяла два гейма подряд, в том числе на подаче украинки, несколько вернув интригу в игру.

Однако это был максимум, на который была способна немка. Свитолина завоевала путевку в третий круг, где ей будет противостоять 29-летняя тунисская теннисистка Унс Джабир. Ранее теннисистки пять раз встречались на корте, Элина одержала четыре победы.

Элина Свитолина (Украина) — Юле Нимайер (Германия) 6:3, 6:4