Свитолина назвала три самые знаковые победы на турнирах Grand Slam
Одна из них произошла 12 лет назад и определила дальнейший путь будущей звезды мирового тенниса
Перед стартом US Open-2025 на счету Элины Свитолиной насчитывается 108 побед на турнирах Grand Slam. По этому показателю украинка уже вошла в топ-40 теннисисток за всю историю. Журналист Чемпиона Игорь Грачев предложил нашей звезде составить личный рейтинг из трех самых памятных побед.
US Open-2013, первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Доминика Цибулкова (17, Словакия) 6:4, 6:3
На тот момент 18-летняя украинка делала первые шаги на Grand Slam. Победа над Цибулковой, которая на пике входила в мировую топ-10 (затем – в топ-5) и славилась бойцовским характером, стала для Свитолиной серьезной заявкой на будущее.
"Это была моя вторая победа на уровне турниров Большого шлема, но я одолела игрока из топ-20. Кстати, на следующем мэйджоре – АuѕtrаІіаn Open-2014 – Цибулкова добралась до финала. Первый подобный успех стал для меня переломным моментом и сыграл важную роль в дальнейшей карьере".
Уимблдон-2023, четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Ига Швентек (1, Польша) 7:5, 6:7 (5:7), 6:2
Этот матч стал сенсацией турнира: Свитолина, которая вернулась после декретного отпуска и пропустила почти год соревновательной практики, выбила тогдашнюю первую ракетку мира. Центральный корт Уимблдона в тот день просто неистовствовал.
"Прошло всего несколько месяцев после беременности и рождения дочери Скай. Победа над Игой стала для меня важным сигналом: я способна вернуться на уровень топ-5".
Ролан Гаррос-2025, четвертый круг (1/8 финала)
Элина Свитолина (Украина) – Жасмин Паолини (4, Италия) 4:6, 7:6 (8:6), 6:1
Уступив в первом сете, во втором Свитолина спасла три матч-пойнта! Победа над одной из самых стабильных теннисисток сезона подарила ей выход в четвертьфинал.
"Эмоции еще относительно свежи: этот матч доказал, что даже без лучшей игры можно победить топового соперника. Второй сет был ментально сложным, но мне удалось переступить через себя и агрессивной игрой перехватить инициативу. Это поединок, которым я горжусь".
Несмотря на уже немалый список ярких побед и рекордов, история этого рейтинга еще не завершена. Есть основания верить, что в нем появится новый – такой желанный для украинского тенниса пункт.
Игорь Грачев, специально для Чемпиона