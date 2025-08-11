Свитолина назвала три самые знаковые победы на турнирах Grand Slam

Одна из них произошла 12 лет назад и определила дальнейший путь будущей звезды мирового тенниса

Перед стартом US Open-2025 на счету Элины Свитолиной насчитывается 108 побед на турнирах Grand Slam. По этому показателю украинка уже вошла в топ-40 теннисисток за всю историю. Журналист Чемпиона Игорь Грачев предложил нашей звезде составить личный рейтинг из трех самых памятных побед.

US Open-2013, первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Доминика Цибулкова (17, Словакия) 6:4, 6:3

На тот момент 18-летняя украинка делала первые шаги на Grand Slam. Победа над Цибулковой, которая на пике входила в мировую топ-10 (затем – в топ-5) и славилась бойцовским характером, стала для Свитолиной серьезной заявкой на будущее.

"Это была моя вторая победа на уровне турниров Большого шлема, но я одолела игрока из топ-20. Кстати, на следующем мэйджоре – АuѕtrаІіаn Open-2014 – Цибулкова добралась до финала. Первый подобный успех стал для меня переломным моментом и сыграл важную роль в дальнейшей карьере".

Уимблдон-2023, четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Ига Швентек (1, Польша) 7:5, 6:7 (5:7), 6:2

Этот матч стал сенсацией турнира: Свитолина, которая вернулась после декретного отпуска и пропустила почти год соревновательной практики, выбила тогдашнюю первую ракетку мира. Центральный корт Уимблдона в тот день просто неистовствовал.

"Прошло всего несколько месяцев после беременности и рождения дочери Скай. Победа над Игой стала для меня важным сигналом: я способна вернуться на уровень топ-5".

Ролан Гаррос-2025, четвертый круг (1/8 финала)

Элина Свитолина (Украина) – Жасмин Паолини (4, Италия) 4:6, 7:6 (8:6), 6:1

Уступив в первом сете, во втором Свитолина спасла три матч-пойнта! Победа над одной из самых стабильных теннисисток сезона подарила ей выход в четвертьфинал.

"Эмоции еще относительно свежи: этот матч доказал, что даже без лучшей игры можно победить топового соперника. Второй сет был ментально сложным, но мне удалось переступить через себя и агрессивной игрой перехватить инициативу. Это поединок, которым я горжусь".

Несмотря на уже немалый список ярких побед и рекордов, история этого рейтинга еще не завершена. Есть основания верить, что в нем появится новый – такой желанный для украинского тенниса пункт.

Игорь Грачев, специально для Чемпиона