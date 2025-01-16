100 побед Свитолиной на Grand Slam: от Опранди до Доулхайд, с пометкой от Козловой

Элина Свитолина продолжает переписывать рекорды

Сегодня ночью, 16 января, украинка Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open-2025 (АО), обыграв американку Кэролайн Долухайд – 6:1, 6:4.

Для украинки это 12-й в карьере АО, и лишь дважды теннисистка завершала турнир ранее 3 круга.

В год дебюта в далеком 2013 году Свитолина уступила в первом круге, да и то во многом из-за беспощадного жребия – немка Ангелик Кербер тогда была на ходу и имела пятый номер посева. А в 2016-м – уступила Ноами Осаке в двух сетах в матче второго круга.

Со временем Свитолина станет одной из самых стабильных игроков тура, а ее вход в большие турниры – образцовым. К примеру, на Ролан Гаррос у нее 11 побед в 11 матчах первого раунда.

Виктория в матче с Доулхайд на АО-2025 стала для Свитолиной 100-й в карьере на мейджорах. Хотя формально – 101-й. На Ролан Гаррос-2019 украинский матч второго круга между Свитолиной и Козловой не состоялся по причине болезни Катерины. Элина прошла в 1/16 финала на withdrawal Кати. И если технические победы в футболе (3:0) или гандболе (10:0) идут в зачет победных матчей, то в теннисе, как оказалось, в реестр их вносить не следует.

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Логично спросить, почему? Ведь очки и призовые за "технарь" начисляются в полном объеме. Впрочем, WTA, АТР и в данном вопросе четко придерживаются принципа – нет матча, нет победы, а есть "всего лишь" выход в следующий раунд.

Подобные отказы – нечастое явление на мейджорах. С участием украинских тенниситов – вышеупомянутый случай вообще пока единственный в истории ГС. Чаще всего, даже в случае травмы или болезни, игрок пытается хотя бы начать поединок и уже потом выбрасывает белый флаг.

Кроме того, реестры самых успешных теннисистов по количеству побед на "Больших шлемах" не публикуются в открытых источниках.

Наш сайт с недавнего времени систематично публикует статистические выкладки или наблюдения исключительно в украинском разрезе. И подходя к круглой 100-й победе Свитолиной, выглядывающей из-за горизонта, к месту будет обозначить те "+1", которые мы упорно приписываем к официальным цифрам.

Украинские теннисисты по количеству побед в основной сетке турниров Grand Slam

1. Элина Свитолина – 99 (+1);

2. Андрей Медведев – 60 (+3 в составе СНГ);

3. Леся Цуренко – 38;

4. Александр Долгополов – 34;

5. Катерина Бондаренко – 29;

6. Марта Костюк – 27;

7. Алена Бондаренко – 26;

8. Сергей Стаховский – 24;

9. Даяна Ястремская – 19;

10. Татьяна Перебийнис – 12;

10. Юлия Вакуленко – 12;

P.S. Данные по состоянию на 16 января 2025.

А точки над "i" в вопросе считать или не считать техническую победу расставила сама Свитолина, репостнув в своем аккаунте Instagram паблик Ролан Гаррос о факте ее 60-й победы, одержанной на мейджорах. Тогда Элина в первом круге заставила зачехлить ракетку Варвару Грачеву.

В том же розыгрыше, на РГ-2020, одесситка дошла до четвертьфинала, а ее победа над Каролин Гарсия стала знаковой в нашей сегодняшней теме – 63-й в карьере и позволила сравняться по количеству побед с Андреем Медведевым. Рекорд, который застолбился нашей легендой на АО-2001, в те годы казался вечным. Пока не пришла Элина и через 20 лет не переписала почти все национальные ориентиры.

Поскольку подобные темы в украинском сегменте ранее не исследовались, позволим себе проговорить, что Медведев 60 побед из своих 63-х одержал под флагом Украины и еще три, на РГ-1992, в составе СНГ. К тому времени мы уже были независимым государством, но еще не успели узаконить национальную федерацию. Полновесный "сине-желтый" дебют состоялся на АО-1993.

Повторяясь об отсутствии в нашей стране подобных реестров, отметим, что в частности англоязычная Википедия ошибочно указывает наличие 64 побед у Медведева, приписывая ему ту, о которой мечтала вся Украина – в финале РГ-1999. Просчет появился 20 лет назад, не корректировался пять лет назад, когда мы скрупулезно перепроверяли данные из многих источников, и по сегодня остается неверным.

Сравняться Элина сравнялась с Медведевым, а обогнать его удалось только через полгода. Все из-за бушевавшего в то время COVID-19, который полностью отменил Уимблдон-2020, а от поездки в Нью-Йорк в том году Свитолина решила отказаться.

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Исторический рубеж покорился на железном для Элины этапе – первом круге АО в 2021 году, когда под огонь попала чешка Марие Боузкова. С того момента ее рекорд только обновлялся.

К слову, вспомните премьерную победу Свитолиной на мейджорах?

Да-да, не самый легкий вопрос для квиза, если не пользоваться подсказками. Удивительно, но для автора все было будто вчера. Все потому, что чудесная история родилась у меня на глазах в далеком 2013 году: на парижской глине 18-летняя Элина при поддержке родителей и под руководством француза Себастьяна Маттье в трех сетах уложила на лопатки Ромину Опранди, которая на тот момент стояла в топ-40!

Более того – я привез из Парижа развернутое интервью, которое мы сделали сразу после матча в пресс-центре комплекса "РГ" и было опубликовано на печатных страницах газеты "Команда".

Кто бы мог тогда подумать, что, стоявшая в конце первой сотни Элина через 12 лет, в 2025 году, насобирает 100(!) таких побед?

А как собственно выглядит элита клуба "100"?

На основе данных из неофициальных источников – зарубежных коллег – мы скомпоновали топ-реестр и публикуем топ-10, которая в последние годы не видоизменялась.

1. Серена Уильямс – 367;

2. Мартина Навратилова – 306;

3. Крис Эверт – 299;

4. Штеффи Граф – 278 + 2;

5. Венус Уильямс – 271 + 1;

6. Аранча Санчес-Викарио – 210 +2;

7. Линдсей Дэвенпорт – 198;

8. Мария Шарапова – 197 +1;

9. Моника Селеш – 180 + 1;

10. Кончита Мартинес – 174.

Из действующих тенниситок подбирается к топ-10 Виктория Азаренка (163, 12-е место). К слову, ее поражение в первом круге АО-2025 не позволило подняться на 11-ю строчку, где с 164-я победами расположилась Габриэла Сабатини.

Что касается технических побед, то лидерами здесь являются теннисистки, выступавшие до Открытой эры, когда теннис не приносил прямых финансовых вознаграждений. Возглавляет группу француженка Симонн Матье (1926-1946), в честь которой назван третий по статусу корт комплекса "Ролан Гаррос". На ее счету 5 проходов "на иксе" плюс 86 "чистых" побед.

Какое место занимает в этом реестре Свитолина?

За последние два года Элина оставила позади множество известных тенниситок. Флавия Пеннетта (80), Марион Бартоли (80), Слоан Стивенс (82), Аи Сугияма (84), Гарбинье Мугуруса (86), Каролина Плишкова (88), На Ли (90), Саманта Стосур (94), звезды 90-х Аманда Кетцер (96) и Анке Хубер (96) остались позади.

Элина зашла в топ-50 мирового реестра по этому показателю, но как сказала героиня сегодняшнего материала в интервью нашему изданию на РГ-2024, ее цель в этой гонке – не просто достичь отметки в 100+ побед, а обогнать собственного мужа. Гаэль Монфис на АО-2025 выиграл первые два матча, и имеет 127 побед, а это значит, что Элина намерена еще не раз нас приятно удивить.