Он плевал в меня и поливал грязной бранью: как родители могут разрушить успешную карьеру своих детей

Как самые родные становятся главным препятствием к осуществлению мечты в большом спорте.

1 июня мир отмечает Международный день защиты детей. Ежегодно в мире фиксируются тысячи случаев жестокого обращения с самыми маленькими людьми. Ежедневные издевательства и насилия стали невыносимыми спутниками сотен тысяч, если не миллионов. Вместо счастливого детства такие мальчики и девочки вынуждены терпеть несправедливое поведение и мечтать о том, что лучшие времена все же придут. Спортсмены — отнюдь не исключение.

Родители и их воспитание, несомненно, оставляют большой отпечаток на будущем каждого человека. Большое количество спортсменов столкнулось со строгим воспитанием в детстве. Кого-то это сделало сильнее, а кого-то — разрушило изнутри. Одной из спортсменок, которых сломала собственная семья, является известная на весь мир Елена Докич.

Хорватская теннисистка проживала в маленьком городке Осиек в Югославии, пока в страну не ворвалась война. Докичи сначала переехали в Сербию, однако через несколько лет отец Дамир забрал семейство в Австралию. Именно этот период был самым трудным в жизни маленькой атлетки.

Девочка начала свою карьеру в 1998 году, но уже через год вошла в ТОП-50 мирового рейтинга. Своими невероятными результатами Елена покорила теннисный корт, однако труднее всего ей давались любовь и поддержка родного отца.

Семья имела очень низкий доход и жила на социальную помощь Австралии. В конце месяца бюджет Докичей составлял 9 долларов, которые тратились на проезд на теннисный корт Елены, а "спортивное" питание девочки состояло из хлеба и соленого маргарина. Отец свесил на плечи дочери совсем недетские задания. Дамир был отвязным пьяницей, а свой главный долг – содержание семьи – перевел на дочь. Каждый день Докич-старший не уставал напоминать, что Елена – их последний шанс на хорошую жизнь. Дома до и после тренировки теннисистка была вынуждена слышать эти нарекания.

Главным скелетом в шкафу Докичей было родительское насилие над девушкой. Каждый день Дамир наполнял себя алкоголем, а всю свою злобу изливал на дочь. Серб бил девочку ремнем, плевал в нее, давал оплеух, а о словесных оскорблениях и говорить нечего… В это время мать с братом просто наблюдали жестокие сцены насилия. Однако даже такое зверское издевательство не помешало девушке покорить US Open и выйти в финал Ролан Гаррос — пока на юниорском уровне. Однако со временем "скелет" вывалился из родительского шкафа окончательно, ведь Дамир начал поднимать руку на спортсменку уже публично.

1999-й был решающим годом в карьере Елены. На первом взрослом Уимблдоне девушка победила первую ракетку мира, швейцарку Мартину Хингис. Это был фурор в мире тенниса. Свой дебютный взрослый тур Елена закончила на этапе четвертьфинала, однако уже в следующем заходе ей удалось улучшить результат до полуфинала. При всех достижениях дочери, отец продолжал унижать ее достоинство. После матча девочка ждала от Дамира похвалы. Но получила кучу грязной брани:

"Ты – жалкая корова, ты не имеешь права возвращаться домой. Мне стыдно за тебя, сегодня ты не приедешь в гостиницу, поэтому сама ищи, где ты будешь ночевать", - сказал отец под хмельком.

Спортсменка осталась в зоне для игроков, забилась в маленький уголок и просто плакала. Теннисистка не думала, куда ей идти, ведь в кошельке было пусто, а доступ к ее средствам имел только отец. Впрочем, один позитив Елена для себя все же нашла — хотя бы сегодня она не была избита.

Следующие несколько лет теннисистка достигла отличных результатов на нескольких турнирах: выход в полуфинал Олимпийских игр, первые успехи на соревнованиях серии WTA-2001, наконец две победы в состязаниях этой же категории. Однако эти результаты совсем не радовали отца. Однажды свою агрессию он направил еще и на судей Australian Open. В первом круге Елене противостояла очень сильная соперница. Дамир увидел в такой турнирной сетке заговор, и обвинил рефери в подтасовке результатов. Как следствие, отец попал в черный список, а сама спортсменка была отстранена от турнира на несколько лет.

Елена не раз говорила, что могла побеждать на соревнованиях, стать первой ракеткой и занимать самые высокие позиции всевозможных хит-парадов, однако отношения с отцом отразились на ее спортивной карьере. Она пыталась вернуться в большой теннис, однако ее моральное состояние являлось основным препятствием на пути к успеху.

Впервые о насилии со стороны Дамира девушка рассказала в 2009 году, однако тот отрицал слова дочери. По его словам, он был суровым отцом только ради успешного будущего своей дочери. Которое он собственноручно и разрушил.

В 2014 году теннисистка работала тренером и комментатором, однако ее новая деятельность не стала для девушки спасением от самой себя. Она начала заедать свои моральные травмы и неурядицы, а потому набрала 120 килограммов. В то время, как отец был приговорен сербским судом к 15 месяцам тюрьмы по обвинению в угрозах расправы над послом Австралии в Белграде, в 2017-м вышла в свет авторская книга Елены Докич "Несокрушимая", где спортсменка в деталях описала все издевательства Дамира. Сегодня теннисистка отличается активностью в социальных сетях, где она не устает показывать, как борется с угнетенным моральным состоянием и избыточным весом.

Дети не выбирают своих родителей. Гораздо хуже, когда последние "навязывают" своим потомкам тяжелую судьбу.