Стали известны все четвертьфинальные пары Уимблдона в мужском одиночном разряде

На Уимблдоне определилась вторая четверка четвертьфиналистов среди мужчин. Ими стали: Янник Синнер (1, Италия), Флавио Коболли (24, Италия), Новак Джокович (6, Сербия) и Бен Шелтон (10, США).

Синнер в драматичном поединке, уступая 0:2 по сетам болгарину Григору Димитрову (21), смог пройти дальше из-за травмы соперника во время выполнения подачи.

В четвертьфинале первая ракетка мира встретится с Шелтоном, который победил Лоренцо Сонего (47, Италия) со счетом 3:6, 6:1, 7:6(5), 7:5. Интересно, что Шелтон и Сонего встречались в текущем году на всех трех турнирах Grand Slam, и непременно выигрывал американец.

Синнер выиграл 5 из 6 матчей против Шелтона, в том числе, на прошлогоднем Уимблдоне.

Коболли одолел в четырех сетах хорватского ветерана Марина Чилича (83) – 6:4, 6:4, 6:7(4), 7:6(3) и впервые в карьере дошел до четвертьфинала мэйджора.

В следующем матче итальянец сыграет против Джоковича, который добирался до этой стадии соревнований на турнирах Grand Slam 63 раза. 38-летний серб провалил первый сет против Алекса де Минора (11), однако смог выиграть три следующих – 1:6, 6:4, 6:4, 6:4. В четвертой партии Джокович отыгрался со счета 1:4.

Итальянец и серб провели лишь один поединок между собой, победу праздновал Новак.

Все четвертьфинальные пары Уимблдона у мужчин