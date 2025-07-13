14-летняя Белинская не смогла стать победительницей Уимблдона в своей возрастной категории

14-летняя дончанка София Белинская не сумела победить на Уимблдоне в возрастной категории U14. В решающем матче соревнований она уступила теннисистке из Японии Сакино Миядзаве.

Матч длился 1 час 49 минут и завершился со счетом 6:3, 5:7, 5-10.

Во втором сете украинка вела 3:0 и 5:3, однако не удержала преимущество.

Wimbledon – Grand Slam

Уимблдон, Великобритания, трава

Финал, U14, 13 июля

Сакино Миядзава (Япония) – София Белинская (Украина) 3:6, 7:5, 10-5

Соревнования в возрастной категории U14 проводились на Уимблдоне в четвертый раз. Теннисистки из Украины принимали в них участие впервые в истории.

Напомним, что на групповом этапе Белинская провела три матча. Украинка обыграла Грейс Уотсон (Великобритания) – 7:6(3), 6:4 и Серессу Джексон (Австралия) – 6:1, 6:1. В заключительном матче поражение американке Эмери Комбс со счетом 4:6, 6:7(5) не повлияло на лидерство Софии в группе и ее выход в полуфинал.

В полуфинале Уимблдона София победила представительницу Южной Кореи Ери Хон – 6:3, 2:6, 10-3.