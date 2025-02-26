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Свитолина со следующей недели вернет себе статус первой ракетки Украины

Станіслав Матусевич — 26 февраля 2025, 11:34
Свитолина со следующей недели вернет себе статус первой ракетки Украины
Еліна Світоліна
Getty images

Украинская теннисистка Элина Свитолина с понедельника, 3 марта, вернет себе статус первой ракетки Украины.

Об этом стало известно после поражения Марты Костюк в первом круге турнира в мексиканской Мериде.

Костюк на текущей неделе должна была защищать 325 рейтинговых очков за прошлогодний финал турнира серии WTA 500 в американском Сан-Диего. Поскольку сделать это ей не удалось, в обновленном рейтинге WTA, который выйдет в понедельник, 3 марта, Марта опустится на 24 позицию с 1955 очками в активе.

Элина Свитолина, которая на этой неделе не играет, имеет в своем активе 1980 рейтинговых пунктов и, таким образом, поднимется на 23 место, став лучшей украинской теннисисткой.

Костюк уже была первой ракеткой Украины в 2023 году, когда Свитолина только вернулась на корт после декретного отпуска. Элина вернула себе статус лучшей теннисистки во время Уимблдонского турнира-2023. В свою очередь, Марта снова вышла вперед после Ролан Гаррос-2024 и держала первенство среди украинок по сей день.

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