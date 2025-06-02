16-летний Белозерцев вышел в третий круг юниорского Ролан Гаррос

16-летний Никита Белозерцев вышел в третий круг юниорского Ролан Гаррос. Во втором раунде соревнований 14 сеяный украинец обыграл своего сверстника, американца Джека Секорда.

Матч длился 1 час 26 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франция, грунт

Второй круг, юниоры, 2 июня

Никита Белозерцев (Украина) – Джек Секорд (США) 6:3, 6:4

В третьем круге соревнований Белозерцев сыграет с победителем матча между вторым сеяным Якопо Вазами (Италия) и Джейми Маккензи (Германия).

Напомним, что Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал женского одиночного разряда Ролан Гаррос, обыграв в четвертом круге с ярким камбэком итальянку Жасмин Паолини.