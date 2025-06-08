Алькарас с эпическим камбэком защитил прошлогодний титул победителя Ролан Гаррос

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас защитил прошлогодний титул победителя Ролан Гаррос. В финале он в драматичном пятисетовом поединке одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Матч длился 5 часов 31 минуту, став самым длинным финалом в истории Ролан Гаррос. Счет встречи 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(2).

Две первые партии финального поединка оставил за собой Синнер, продлив таким образом серию выигранных сетов на мэйджорах, которая длилась с Australian Open, до 31-го. Учитывая еще факт, что Алькарас не выиграл ни одного из восьми матчей, в котором уступал по партиям 0:2, это выглядело приговором для испанца.

Однако Карлос не сложил оружие. Он отыграл один сет – 6:4, и пришлось снова обратиться к статистике. Алькарас победил в 9 из 10 матчей, которые длились более 3 часов 50 минут. Зато Синнер все свои 6 проиграл.

Четвертая партия по всем признакам должна была стать последней. Синнер в ее середине сделал брейк, вскоре повел 5:3 и имел тройной матч-пойнт на подаче соперника. Однако невероятным образом Алькарасу удалось отыграться и не позволить итальянцу подать на матч. Тай-брейк забрал Карлос без шансов – 7:3.

На старте пятой партии испанец сразу сделал брейк, но уже сам не смог подать на титул при счете 5:3. Снова тай-брейк, который в решающей партии на мэйджорах играется до 10 очков. Здесь борьбы не было совсем. 10:2 – сумасшедшая победа Карлоса Алькараса в пяти сетах!

Видеообзор матча

За матч Алькарас 7 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и 7 брейков. Его соперник выполнил 8 эйсов, не ошибался на подаче и сделал 7 брейков. Интересно, что Синнер в итоге выиграл на один розыгрыш больше соперника – 193 против 192.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франция, грунт

Призовой фонд: €28,176,000

Финал, 8 июня

Карлос Алькарас (Испания) – Янник Синнер (Италия) 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(2)

Соперники встречались в двенадцатый раз, Алькарас выиграл восемь матчей. Испанец провел свой пятый финал мэйджоров в карьере и завоевал пятый титул, став в 22 года третьим самым молодым игроком после Бьорна Борга и Рафаэля Надаля, который достиг пяти побед на турнирах Grand Slam.

В текущем сезоне Карлос завоевал два титула на грунтовых Мастерсах, в Монте-Карло и Риме. Победив в Париже, он стал третьим игроком в истории, который перед Ролан Гаррос выиграл как минимум два грунтовых турнира серии АТР 1000 после Томаса Мустера и Рафаэля Надаля.

Напомним, что женский одиночный титул на Ролан Гаррос завоевала американка Коко Гофф.