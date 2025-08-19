Свитолина осталась 13-й, остальные украинки опустились в обновленном рейтинге WTA

Во вторник, 19 августа, женская теннисная ассоциация WTA обновила свой рейтинг.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, несмотря на поражение уже в стартовом матче на турнире в Цинциннати, осталась на 13 строчке, лидировать продолжает представительница Беларуси Арина Сабаленка.

На вторую позицию после триумфа на американском "тысячнике" поднялась полячка Ига Швентек, подвинув американку Коко Гофф.

Финалистка Цинциннати итальянка Жасмин Паолини поднялась с девятой на восьмую позицию.

Отказавшись от борьбы перед матчами третьего круга на том же американском соревновании, Марта Костюк потеряла две позиции (идет 29-й), а Даяна Ястремская – одну (сейчас 32-я).

Юлия Стародубцева сделала три шага вниз и находится на 66 месте.

Продолжает опускаться Ангелина Калинина, которая давно не играет из-за травмы. Сейчас она занимает 136 позицию.

Дарья Снигур поднялась на 5 ступенек и сейчас 172-я. На текущей неделе она уже успела проиграть на старте квалификации US Open.

Продолжает оставаться на 191 позиции Александра Олейникова. Сразу на 33 места упала Анастасия Соболева (272). Эти две теннисистки 19 августа стартуют в предварительных соревнованиях американского мэйджора.

Рейтинг WTA

(1). Арина Сабаленка (-) – 11225; (3). Ига Швьонтек (Польша) – 7933; (2). Коко Гофф (США) – 7874; (4). Джессика Пегула (США) – 4903; (5). Мирра Андреева (-) – 4733; (6). Мэдисон Киз (США) – 4699; (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4433; (9). Жасмин Паолини (Италия) – 4116; (8). Аманда Анисимова (Италия) – 3869; (10). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3663;

...

13 (13). Элина Свитолина (Украина) – 2834;

29 (27). Марта Костюк (Украина) – 1656;

32 (31). Даяна Ястремская (Украина) – 1559;

66 (63). Юлия Стародубцева (Украина) – 941;

136 (135). Ангелина Калинина (Украина) – 542;

172 (177). Дарья Снигур (Украина) – 409;

191 (191). Александра Олейникова (Украина) – 385;

272 (239). Анастасия Соболева (Украина) – 260.

