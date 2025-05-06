Элина Свитолина: все дороги ведут в Рим

Грунтовый сезон у теннисисток в самом разгаре. Только три дня назад завершился турнир серии WTA 1000 в Мадриде, а уже сегодня, 6 мая, стартует соревнование аналогичной категории в Риме.

Учитывая блестящую текущую форму Элины Свитолиной, а также ее титулы в столице Италии в 2017-2018 годах, "Чемпион" вместо традиционного превью к турниру предлагает вспомнить римские победы первой ракетки Украины. Тем более, что можно проследить определенные параллели тех времен с нынешними.

Включаем виртуальную машину времени и возвращаемся в 2017 год.

2017

Тогда Свитолиной было 22 года, ровно столько, как Марте Костюк сейчас. Однако, в отличие от своей младшей партнерши по сборной Украины, на момент старта сезона-2017 Элина уже имела в своем активе 4 титула и находилась на 14 позиции в мировом рейтинге.

Болельщики имели все основания надеяться на дальнейший прогресс молодой теннисистки. И надежды оправдались.

В начале февраля Свитолина выиграла турнир серии International (сейчас это WTA 250) на Тайване. По-настоящему серьезных соперниц у нее там не было, однако всегда нужно помнить о важности в женском теннисе позитивного ментального состояния.

Далее последовали две победы за сборную над австралийками в Кубке Федерации (прежнее название Кубка Билли Джин Кинг) в Харькове. Эх, были времена...

После серии удачных выступлений пришла самая крупная победа в карьере. Свитолина выиграла престижное соревнование уровня Premier 5 в Дубае.

Здесь стоит напомнить, что 8 лет назад в календаре женского тенниса не было единой серии WTA 1000. Существовали более престижные турниры Premier Mandatory (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид и Пекин), за победу в которых спортсменка получала 1000 очков, и соревнования Premier 5 (Доха/Дубай, Рим, Цинциннати, Торонто/Монреаль и Ухань), где титул "стоил" 900 зачетных пунктов.

В Дубае Свитолина в решающих матчах одолела топовых на тот момент немку Анжелик Кербер и датчанку Каролин Возняцки. Результатом стал дебют молодой теннисистки в топ-10 мирового рейтинга.

Выступления Элины в Америке пропустим, поскольку особых успехов там не было. Интересно то, что произошло дальше. В начале грунтового сезона, в середине апреля, Свитолина отправилась играть не в Штутгарт, в отличие от сильнейших спортсменок, которые традиционно боролись там за "порше", а на International в Стамбул. И при явном преимуществе взяла там титул.

Ничего не напоминает? А если заменить Стамбул на Руан?

В Мадриде, правда, ничего не получилось (и не будет получаться вплоть до 2025-го) – поражение на старте от Сайсай Чжэн.

Зато все сложилось наилучшим образом в Риме!

Элина Свитолина Getty images

Начала Свитолина с трудовой победы во втором круге над Ализе Корне с эпическим тай-брейком во втором сете (13:11). Далее было неожиданное поражение в первой партии от Моны Бартель. Вот тут Элина наконец включилась на полную и в двух следующих сетах не отдала немке ни одного гейма!

В четвертьфинале соперницей Свитолины стала Каролина Плишкова. В те годы Элине часто не удавались матчи против мощных чешек. С юности украинка привыкла действовать на корте в защитном стиле, который Плишкова, Петра Квитова успешно разбивали. На момент римского четвертьфинала, счет очных встреч Элины и Каролины был 4:1 в пользу последней.

Тот матч стал переломным в личном противостоянии. Свитолина смутила оппонентку неожиданно атакующим теннисом и праздновала победу в двух сетах. С тех пор пути соперниц пересекались еще четыре раза, и каждый раз выигрывала наша спортсменка.

В дальнейшем не обошлось без немалой доли фарта. Однако мы знаем, кому обычно везет.

В полуфинале похожая на Плишкову по манере ведения игры Гарбинье Мугуруса из-за травмы снялась в середине первого сета. Симона Халеп в решающем поединке выиграла первую партию, а во второй получила повреждение ноги. Матч она доиграла, однако победила Свитолина. Так Элина одержала вторую в сезоне победу на турнире серии Premier 5, впервые покорив Рим.

Элина Свитолина (справа) и Симона Халеп Getty images

А дальше был Ролан Гаррос, который хочется вспоминать меньше всего, но обойти вниманием никак нельзя. В те времена много говорилось о так называемом "проклятии Рима". Игроки, которые становились победительницами турнира в столице Италии, непременно проигрывали в Париже.

Проклятие настигло Свитолину максимально болезненным образом. В четвертьфинале Ролан Гаррос она проиграла Халеп, ведя 6:3, 5:1. Многие считают, что именно тогда Элина была ближе всего к заветному выигрышу Grand Slam. Несмотря на три полуфинала "шлемов" позже.

Не удалось Элине в 2017-м и стать первой ракеткой мира. После победы на третьем за год турнире Premier 5 в Торонто она была недалеко от своей второй теннисной мечты, однако дальнейшие соревнования провела относительно неудачно. Завершила сезон Свитолина на шестой позиции в рейтинге WTA.

2018

Несмотря на успешный 2017 год, Элина Свитолина и ее команда были не слишком довольны его итогами. Возможно, впечатление испортил неудачный осенний отрезок.

При подготовке к сезону-2018 23-летняя украинка приняла смелое решение: перестроить свою игру с защитного стиля на атакующий. Особое внимание уделялось лучшему перемещению по корту, для чего Свитолина начала сбрасывать вес.

Бытует мнение, что смена стиля связана с отсутствием на тот момент титулов Grand Slam у трех лучших игроков защитного плана в WTA-туре: Возняцки, Халеп и Свитолиной. Якобы в защите "шлемы" не выигрываются.

По иронии судьбы, первые две теннисистки из этого списка, которые остались верными себе, именно в 2018-м завоевали титулы, соответственно, на Australian Open и Ролан Гаррос. Украинка подобными достижениями похвастаться до сих пор не может.

Начало сезона для Свитолиной было оптимистичным. В январе она одержала победу на турнире серии Premier (ныне – WTA 500) в Брисбене и дошла до четвертьфинала Australian Open. В феврале стала чемпионкой Премьера в Дубае.

Однако, чем стройнее внешне становилась Элина, тем больше проблем появлялось в ее игре. На первых грунтовых турнирах – в Штутгарте и Мадриде – ей удалось выиграть лишь по одному матчу.

Элина Свитолина и Руслан Черней Фото из личного архива Руслана Чернея

В стартовом поединке в Риме Свитолина уверенно обыграла хорватку Мартич. Первый же сет матча второго круга против новоявленной австралийки Касаткиной получился шокирующим – "баранка" за 20 минут от тогда еще россиянки.

Возможно, именно этот провал все изменил для Элины на том турнире. Начиная с середины второй партии, она имела большое преимущество над соперницей и больше шансов обыграть себя не дала никому.

Стало понятно, к какому теннису Свитолина стремилась с помощью смены стиля. Мощность ее ударов немного снизилась, зато она успевала почти ко всем мячам и при малейшей возможности забирала инициативу в розыгрыше, гоняя соперниц по углам.

Анжелик Кербер в четвертьфинале пыталась сопротивляться, однако Элина с любым стилем игры была слишком сложной соперницей для немки. В период 2017-2018 годов украинка выиграла все 5 очных встреч против нее.

Анетт Контавейт и Симона Халеп вообще фактически не имели шансов в полуфинале и финале соответственно. Особенно это касается румынки, которая получила 0:6 в первой партии, выиграв в ней всего 8(!) розыгрышей.

Элина Свитолина с трофеем Getty images

И все же, "проклятие Рима" продолжало действовать. На Ролан Гаррос Свитолина проиграла в третьем круге странный матч румынке Бузарнеску, а Халеп взяла свой первый Grand Slam.

К сожалению, римский Premier 5 стал предпоследним удачным турниром в 2018 году для Свитолиной. Изменения в стиле игры сработали в дальнейшем лишь раз – на Итоговом турнире в Сингапуре, который Элина блестяще выиграла.

Далее было снижение уровня игры, встреча с будущим мужем Гаэлем Монфисом (каждый сам для себя может сделать вывод, связаны ли эти события между собой), рождение дочери Скай и возвращение к активным выступлениям два года назад.

2025

В конце 2024-го Свитолина решилась на операцию ради решения проблемы с хронической травмой ноги. Именно здоровье не позволило украинке еще в 2023-м после четвертьфинала Ролан Гаррос и полуфинала Уимблдона продолжить движение к элите мирового тенниса.

В текущем сезоне Элина на первом же турнире сезона дошла до четвертьфинала Australian Open. После этого два месяца особых успехов не было.

Оказалось, что для прорыва нужен моральный подъем. В апреле Свитолина сначала помогла сборной Украины впервые пробиться в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, выиграв два матча. А затем поехала набираться уверенности не в Штутгарт, а в Руан (вспоминаем Стамбул-2017).

Титул во Франции придал необходимый уровень уверенности. На "тысячнике" в Мадриде, где Элина за всю карьеру не выигрывала два матча подряд, украинка дошла до полуфинала и впервые за три года поднялась в топ-15 мирового рейтинга. Есть основания надеяться продолжить успешные выступления в Риме.

Взглянем на сетку турнира и попробуем оценить шансы Свитолиной на удачное выступление.

Первый круг 30-летняя спортсменка, как и все сеяные, пропускает. Во втором придется играть с победительницей матча Бузас Манейро – Ли. Обе соперницы хороши для вхождения в турнир.

Дальше, скорее всего, россиянка Самсонова. Для медленного римского грунта неплохой вариант. Забивать много виннерсов здесь сложно, а если это не получается, Самсонова часто начинает ошибаться.

Ига Швентек в 1/8 финала станет настоящей лакмусовой бумажкой нынешнего состояния Свитолиной. Действующая чемпионка турнира в Риме в этом сезоне еще не имеет ни одного титула и обыгрывать ее можно даже на любимом для полячки покрытии.

Удастся ли?

На этот вопрос ответ узнаем через неделю.