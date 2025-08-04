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Свитолина вслед за Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Станіслав Матусевич — 4 августа 2025, 04:57
Свитолина вслед за Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
Еліна Світоліна
Getty Images

Элина Свитолина (13) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в канадском Монреале. В четвертом круге соревнований первая ракетка Украины выбила из борьбы американку Аманду Анисимову (7).

Игра длилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1.

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Монреаль, Канада, хард
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Четвертый круг, 2 августа

Элина Свитолина (Украина) - Аманда Анисимова (США) 6:4, 6:1

Соперницы встречались в пятый раз, четыре победы на счету украинки. В следующем раунде соревнований Свитолина сыграет против Наоми Осаки (49, Япония).

Напомним, что во втором круге соревнований в Монреале Элина обыграла россиянку Камиллу Рахимову (62), а в третьем разгромила еще одну представительницу страны-агрессора Анну Калинскую (31).

В четвертьфинал канадского "тысячника" после волевой победы над Маккартни Кесслер (32, США) пробилась и другая украинка, Марта Костюк.

* Новость дополняется

Еліна Світоліна

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