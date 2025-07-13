Олейникова завоевала самый крупный титул в своей карьере

Александра Олейникова (193) стала победительницей турнира серии ITF W75, который проходил в нидерландской Гааге. В решающем матче соревнований украинка уверенно победила итальянку Джессику Пьери (321) со счетом 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 21 минуту.

За поединок Олейникова 1 раз подала навылет, обошлась без событийных ошибок и сделала 5 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

ITF W75, The Hague

Гаага, Нидерланды, грунт

Призовой фонд: $60,000

Финал, 13 июля

Александра Олейникова (Украина) – Джессика Пьери (Италия) 6:1, 6:3

Теннисистки ранее не встречались.

Этот титул стал самым крупным в карьере Олейниковой. В целом же она провела 15 решающих матчей на уровне ITF и завоевала 10 титулов.

Со следующей недели Александра установит персональный рекорд в мировом рейтинге и поднимется на 170 место.

Напомним, что в стартовом матче на турнире в Гааге Олейникова легко победила Тайру Катерину Грант (280, Италия), во втором круге разобралась с Сарой ван Эмст (670, Нидерланды), а в четвертьфинале справилась с Лаурой Самсон (276, Чехия). В полуфинале украинка уверенно обыграла Гиомар Сулету Маристани де Реалес (189, Испания).