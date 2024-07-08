Свитолина деклассировала китаянку в четвертом круге Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина (21) не оставила шансов китаянке Ван Синьюй (42) в четвертом круге Уимблдона-2024.

Матч шел 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:2, 6:1.

Свитолина, вышедшая на игру с черной, траурной лентой, деклассировала соперницу. Первый сет украинка провела на одном дыхании, не оставив даже намека на шансы для соперницы.

Особого внимания заслуживает качество подачи одесситки – 81% попадания первой, 82% – выигранных мячей. Во втором сете Свитолина сделала брейк в 4 гейме, а дальше не менее уверенно довела дело до победы.

Уимблдон — Гранд-Слам

Лондон, Великобритания

трава

Призовой фонд - £50,000,000

Четвертый круг, 8 июля

Элина Свитолина (Украина) — Ван Синьюй (Китай) 6:2, 6:1





В четвертьфинале Элина сыграет против представительницы Казахстана российского происхождения Елены Рыбакиной. Интересно, что именно от нее Свитолина вылетела из 1/8 финала Ролан Гаррос-2024. Матч состоится послезавтра, 10 июля.





Самая успешная украинская теннисистка в истории второй год подряд пробилась в четвертьфинал Уимблдона. В прошлом году на этой стадии она победила первую ракетку мира Игу Швентек, но в полуфинале потерпела поражение от будущей победительницы Маркеты Вондроушовой.