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Свитолина деклассировала китаянку в четвертом круге Уимблдона

Игорь Чернявский — 8 июля, 17:07
Свитолина деклассировала китаянку в четвертом круге Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина (21) не оставила шансов китаянке Ван Синьюй (42) в четвертом круге Уимблдона-2024.

Матч шел 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:2, 6:1.

Свитолина, вышедшая на игру с черной, траурной лентой, деклассировала соперницу. Первый сет украинка провела на одном дыхании, не оставив даже намека на шансы для соперницы.

Особого внимания заслуживает качество подачи одесситки – 81% попадания первой, 82% – выигранных мячей. Во втором сете Свитолина сделала брейк в 4 гейме, а дальше не менее уверенно довела дело до победы.

Уимблдон — Гранд-Слам
 Лондон, Великобритания
 трава
 Призовой фонд - £50,000,000
 Четвертый круг, 8 июля

Элина Свитолина (Украина) — Ван Синьюй (Китай) 6:2, 6:1

В четвертьфинале Элина сыграет против представительницы Казахстана российского происхождения Елены Рыбакиной. Интересно, что именно от нее Свитолина вылетела из 1/8 финала Ролан Гаррос-2024. Матч состоится послезавтра, 10 июля.

Самая успешная украинская теннисистка в истории второй год подряд пробилась в четвертьфинал Уимблдона. В прошлом году на этой стадии она победила первую ракетку мира Игу Швентек, но в полуфинале потерпела поражение от будущей победительницы Маркеты Вондроушовой.
Еліна Світоліна Вімблдон-2024

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